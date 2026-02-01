Search here...

Kapelusze i wypadanie włosów: oddzielenie faktów od fikcji

Porady i wskazówki
Margaux L.
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio/Pexels

Zimą Twój ulubiony kapelusz zapewnia Ci ciepło i komfort… ale czasami słyszysz, że może niszczyć włosy, a nawet powodować ich wypadanie. Czy musisz wybierać między komfortem a zdrowiem włosów? Dobra wiadomość: środowisko medyczne się wypowiedział i Twoje włosy mogą odetchnąć… z ulgą.

Mit o kapeluszu jako „odpowiedzialnym za łysienie”

Prawdopodobnie słyszałeś, że noszenie czapki powoduje łysienie. To błędne przekonanie, od dawna kojarzone z mężczyznami, wraz z nadejściem zimy rozprzestrzenia się również na kobiety: czy czapka szkodzi włosom? Według kliniki Elithair odpowiedź jest jasna: nie, czapka nie powoduje wypadania włosów. Wypadanie włosów jest przede wszystkim związane z czynnikami genetycznymi, hormonalnymi i żywieniowymi. Innymi słowy, ani czapka, ani szalik, ani płaszcz nie decydują o losie Twoich włosów. Możesz więc cieszyć się zimowymi dodatkami bez poczucia winy i obaw o gęstość włosów.

Co kapelusz może (rzadko) spowodować

Chociaż kapelusze nie są przyczyną wypadania włosów, w niektórych przypadkach mogą powodować niewielki dyskomfort. W jednym ze swoich postów na Instagramie klinika Elithair wyjaśnia, że noszenie kapelusza zbyt ciasno i przez długi czas może prowadzić do łysienia trakcyjnego lub powierzchownej łamliwości włosów. Jest to jednak rzadkie zjawisko i dotyczy głównie przypadków powtarzającego się tarcia lub nadmiernego napięcia skóry głowy.

Krótko mówiąc: problemem nie jest sam kapelusz, ale sposób jego noszenia. Dobrze dopasowany, wygodny i nieuciskający kapelusz idealnie dopasowuje się do skóry głowy i włosów.

Higiena: Twój najlepszy sojusznik w pielęgnacji włosów

Prawdziwe ryzyko związane z noszeniem kapelusza wiąże się bardziej z higieną niż z wypadaniem włosów. Pot, zalegająca wilgoć i nagromadzenie sebum mogą podrażniać skórę głowy, powodując swędzenie, stan zapalny, a w rzadkich przypadkach zapalenie mieszków włosowych.

Aby tego uniknąć, zaleca się pranie czapki co najmniej raz w tygodniu, jeśli nosisz ją codziennie. W przypadku okazjonalnego użytkowania wystarczy prać ją co 3 do 5 wyjść lub natychmiast po kontakcie z potem. Jeśli masz przetłuszczające się lub mocno się pocisz, częstsze mycie będzie szczególnie korzystne dla utrzymania zdrowia skóry głowy i piękna włosów.

Wybór odpowiedniego materiału do pielęgnacji włosów

Nie wszystkie tkaniny są sobie równe, jeśli chodzi o pielęgnację włosów. Miękkie, gładkie materiały to Twoi najlepsi sprzymierzeńcy w minimalizowaniu tarcia i ochronie włókna włosa. Szczególnie polecane są jedwab, satyna lub niektóre cienkie, dobrze tkane wełny. Bawełna również nadaje się do noszenia na co dzień, ale ma tendencję do pochłaniania wilgoci i jest nieco bardziej szorstka, szczególnie w przypadku cienkich, suchych lub kręconych włosów. Jeśli naprawdę chcesz rozpieszczać swoje włosy, wybierz oddychające i wygodne tkaniny, które szanują zarówno skórę głowy, jak i Twój styl.

Krótko mówiąc, możesz nadal nosić swoje ulubione nakrycia głowy z pełnym spokojem ducha. Odpowiednio dobrane, pielęgnowane i noszone, nie wpłyną negatywnie na skórę głowy ani gęstość włosów. Twoje włosy pozostaną piękne i godne świętowania zarówno zimą, jak i latem.

Margaux L.
Margaux L.
Jestem osobą o wszechstronnych zainteresowaniach, piszę na różne tematy i pasjonuję się projektowaniem wnętrz, modą i serialami telewizyjnymi. Miłość do pisania motywuje mnie do eksplorowania różnych obszarów, czy to dzieląc się osobistymi refleksjami, udzielając porad dotyczących stylu, czy dzieląc się recenzjami moich ulubionych programów.
Article précédent
Face au stress, gummies et rituels doux pour apaiser le quotidien

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mycie włosów: co dermatolog zaleca w kwestii częstotliwości

Ponieważ idealna częstotliwość różni się w zależności od rodzaju włosów, poziomu aktywności fizycznej, stosowanych produktów do stylizacji, a...

Halo eyes: technika makijażu podkreślająca powieki

Makijaż to przede wszystkim plac zabaw, przestrzeń do ekspresji i zabawy. Niezależnie od wieku, rysów twarzy czy aktualnego...

Prosta technika, dzięki której zapach utrzymuje się od rana do wieczora

Czy rano perfumujesz się, ale w południe na skórze pozostaje tylko delikatny zapach? To frustracja, z którą zmaga...

Te francuskie perfumy, ocenione przez Yuka na 100/100, urzekają swoim składem.

Ten francuski zapach to prawdziwa sensacja dzięki doskonałej ocenie 100/100 w kategorii Yuka i nieskazitelnemu zapachowi, przywodzącemu na...

Wyjaśnia to „złą cerę” po przebudzeniu, nawet po dobrze przespanej nocy.

Masz już dość snu i nie zmrużyłaś oka przez całą noc. Jednak twoja twarz, gdy patrzysz w lustro,...

„Duszysz swoją skórę”: ostrzeżenie wizażystki dotyczące tego popularnego produktu

Wielokrotnie chwalony za zdolność utrwalania makijażu, spray utrwalający jest teraz kwestionowany przez Nyssę Green, wielokrotnie nagradzaną wizażystkę. Według...

© 2025 The Body Optimist