Wypadanie włosów: częsty „błąd”, którego dermatolodzy stanowczo odradzają

Według specjalistów od skóry głowy i skóry głowy, pewne nieświadome nawyki, które często powtarzamy, mogą z czasem nasilać wypadanie włosów. Wypadanie włosów jest zjawiskiem powszechnym, ale nieodpowiednia pielęgnacja lub stylizacja włosów może je nasilać.

Częsty błąd, według dermatologa: zbyt ciasny dodatek

Według tego dermatologa , noszenie niektórych ciasnych akcesoriów, zwłaszcza czepków lub zbyt wąskich fryzur podczas aktywności fizycznej, może być szkodliwe dla włosów i ich przyczepienia do skóry głowy. Akcesoria te często zatrzymują pot, sprzyjają gromadzeniu się sebum i brudu oraz powodują ciągłe napięcie mieszków włosowych.

Ciągłe napięcie mechaniczne może powodować to, co specjaliści nazywają łysieniem trakcyjnym – formę wypadania włosów spowodowaną nadmiernym pociąganiem za mieszki włosowe. Dermatolodzy i stowarzyszenia zajmujące się zdrowiem włosów zalecają unikanie ciasnych fryzur i akcesoriów, które naciągają lub uciskają skórę głowy.

Dlaczego niektóre nawyki nasilają wypadanie włosów

Uważa się, że utrata od 50 do 100 włosów dziennie jest fizjologicznie normalna, ale przekraczanie tej granicy może być powodem do niepokoju.

Oprócz ciasnych fryzur, inne codzienne nawyki – takie jak częste używanie urządzeń do stylizacji na gorąco, agresywnych produktów czy zbyt częste lub zbyt rzadkie mycie włosów – mogą osłabiać włosy i podrażniać skórę głowy. Czynniki te same w sobie nie powodują poważnego łysienia, ale przyczyniają się do stopniowego osłabiania włókna włosa.

Dobre nawyki ograniczające wypadanie włosów

Dermatolodzy podkreślają wagę dostosowania codziennej pielęgnacji włosów, aby zachować ich zdrowie. Oto kilka wskazówek zalecanych przez specjalistów:

Unikaj fryzur, które zbyt mocno ciągną, np. bardzo ciasnych kucyków lub niektórych gumek, które ciągną włosy, aby zmniejszyć tarcie między mieszkiem włosowym a włosami.

Postaw na luźniejsze fryzury i miękkie dodatki, które nie będą uciskać skóry głowy.

Dbaj o regularną higienę i używaj szamponu odpowiedniego do rodzaju skóry głowy, aby zapobiegać gromadzeniu się sebum i podrażnieniom.

Czynności te, choć mogą wydawać się proste, często zaniedbujemy w życiu codziennym, odgrywają jednak istotną rolę w zachowaniu gęstości włosów.

Kiedy należy skonsultować się z dermatologiem

Wypadanie włosów, które nasila się, pojawia się punktowo lub utrzymuje się dłużej niż trzy miesiące, wymaga konsultacji lekarskiej. Tylko specjalista może określić, czy utrata włosów jest związana z łysieniem telogenowym, łysieniem androgenowym, czy inną chorobą skóry głowy.

Dermatolog może przeprowadzić odpowiednie badania, udzielić spersonalizowanej porady, a w razie potrzeby zalecić konkretne metody leczenia mające na celu spowolnienie wypadania włosów lub pobudzenie ich odrostu.