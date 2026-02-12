„To nie jest eleganckie”: ten nowy trend estetyczny budzi kontrowersje

Brwi kształtują twarz bardziej, niż nam się wydaje. W 2026 roku popularność ma zyskać nowy kształt: płaskie brwi, czyli proste brwi. Jednak ta bardzo wyrazista linia nie cieszy się powszechnym uznaniem w mediach społecznościowych.

Czym jest płaskie brwi?

Płaskie brwi charakteryzują się niemal poziomą linią, z bardzo niewielkim łukiem pośrodku. W przeciwieństwie do tradycyjnych brwi, które tworzą wyższy punkt, aby otworzyć oczy, preferują prostą linię, która rozszerza się na zewnątrz. Gwiazdy, takie jak amerykańska modelka Bella Hadid, stosują tę metodę, aby podkreślić intensywność spojrzenia podczas sesji zdjęciowych. Amerykańskie girlsbandy Katseye, Manon, Sophia i Daniela regularnie noszą niemal proste brwi, które podkreślają ich tożsamość wizualną.

Pożądany efekt? Twarz, która wydaje się dłuższa i ma minimalistyczny, nowoczesny wygląd. Dla niektórych płaskie brwi dodają również nowoczesnego, czasem wręcz androgynicznego akcentu, kontrastującego z bardziej klasycznymi stylami. Mogą również zrównoważyć okrągłe rysy twarzy lub złagodzić ciężki makijaż ostrym, wizualnym napięciem.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez danielę avanzini (@daniela_avanzini)

Dlaczego ta linia się dzieli?

Pomimo popularności, płaskie brwi nie są dla każdego. W mediach społecznościowych niektórzy uważają je za zbyt surowe, wręcz ostre lub mniej eleganckie niż tradycyjny łuk. Ta debata doskonale ilustruje subiektywną naturę piękna: to, co dla jednych wydaje się „fajne”, dla innych może wydawać się „sztywne”. Każda twarz jest wyjątkowa, a trend nigdy nie powinien stać się dyktatem.

Proste, łukowate, grube czy cienkie brwi: wybór należy do Ciebie.

Płaskie brwi to tylko jedna z wielu opcji. Możesz podążać za tym trendem lub po prostu pozostać wierna swoim naturalnym brwiom. Gęste, cienkie, proste, łukowate, kolorowe lub naturalne: wszystkie kształty są w porządku. Żaden trend nie powinien dyktować Twojego wyglądu. Twoje brwi są częścią Twojej tożsamości i możesz je stylizować, jak tylko chcesz. Wyrafinowanie nie wynika z linii narzuconej przez Instagram czy magazyny, ale z pewności siebie, którą emanujesz, nosząc to, co sprawia, że czujesz się dobrze.

Krótko mówiąc, płaskie brwi wydają się modne, ale nie należy ich ślepo przestrzegać. Kluczem jest znalezienie własnej równowagi i sprawienie, by brwi odzwierciedlały Twoją osobowość. Trendy ewoluują, a tylko Ty możesz decydować, co sprawia, że czujesz się piękna i pewna siebie.