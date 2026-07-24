Dostałeś oparzenia słoneczne? Oto pierwsza rzecz, jaką możesz zrobić, aby ukoić swoją skórę.

Porady i wskazówki
Léa Michel
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Spędziłeś/aś trochę za dużo czasu na słońcu i Twoja skóra zaczyna się czerwienić, jest gorąca lub napięta? Nie panikuj. Chociaż oparzenie słoneczne jest poważnym poparzeniem, którego nie należy lekceważyć, prosty krok może szybko przynieść Ci ulgę. Im szybciej zareagujesz, tym bardziej Twoja skóra Ci podziękuje.

Właściwa rzecz do zrobienia: natychmiast odświeżyć skórę

Gdy skóra jest nagrzana słońcem, pierwszym krokiem jest jej schłodzenie. Chłodny prysznic lub kompresy nasączone chłodną wodą mogą zmniejszyć pieczenie, a jednocześnie złagodzić stan zapalny. Najlepiej jednak unikać bezpośredniego przykładania lodu do skóry. Nadmierne zimno może dodatkowo podrażnić ten i tak już wrażliwy obszar. Celem jest delikatne schłodzenie, bez wywoływania szoku termicznego.

Nawodnienie – cenny sojusznik

Gdy skóra się uspokoi, czas ją nawilżyć. Oparzenia słoneczne wysuszają naskórek, przez co skóra jest napięta. Lekki krem nawilżający, kojący żel, a nawet aloes zapewnią przyjemne uczucie komfortu. Wybieraj produkty o świeżej, płynnej konsystencji, a nie bardzo tłuste, które zatrzymują ciepło w skórze.

Aloes: obiecująca pomoc

Aloes jest jednym z najpopularniejszych zabiegów po opalaniu. Jego skuteczność została zbadana przez naukowców. W przeglądzie naukowym opublikowanym w czasopiśmie Burns przeanalizowano cztery badania kliniczne z udziałem 371 pacjentów. Wyniki sugerują, że miejscowe stosowanie aloesu może przyspieszyć gojenie oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, w tym oparzeń słonecznych. Naukowcy podkreślają jednak, że dane są nadal ograniczone i konieczne są dalsze badania, aby potwierdzić te korzyści.

Działania sprzyjające dobremu powrotowi do zdrowia

Oparzenie słoneczne nie tylko wpływa na skórę; może również przyczyniać się do odwodnienia. Pamiętaj więc o regularnym piciu wody, aby wspomóc regenerację organizmu. Jeśli pojawią się pęcherze, nie dotykaj ich. Nakłuwanie ich zwiększa ryzyko infekcji i może opóźnić gojenie. Na koniec, starannie chroń zmienione chorobowo miejsca przed słońcem, aż do całkowitego wygojenia.

W jakich przypadkach należy zgłosić się do lekarza?

Większość oparzeń słonecznych goi się stopniowo przy odpowiedniej opiece. Jeśli jednak oparzenie jest rozległe, pojawiają się duże pęcherze lub towarzyszy mu gorączka, dreszcze lub ogólne złe samopoczucie, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Oparzenie słoneczne to zawsze sygnał wysyłany przez Twoją skórę. Szybko wdrażając odpowiednie praktyki, wspierasz jej komfort i regenerację. Aby w pełni cieszyć się słonecznymi dniami, najlepszą strategią pozostaje zapobieganie oparzeniom słonecznym poprzez odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną i rozsądną ekspozycję na słońce.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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