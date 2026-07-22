Ten błąd może osłabić paznokcie, a Ty nawet nie będziesz tego wiedzieć.

Porady i wskazówki
Léa Michel
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Czy Twoje paznokcie rozdwajają się, łatwo łamią lub wydają się rosnąć wolniej? Zanim obwinisz niedobór witamin lub „naturalnie łamliwe” paznokcie, rozważ inną możliwość. Bardzo powszechny nawyk, który wiele osób przyjmuje bez zastanowienia, może z czasem osłabiać paznokcie.

Odruch, który wystawia twoje paznokcie na próbę

Półtrwałe lakiery do paznokci i żele są cenione za trwałość. Jednak ich usunięcie wymaga nieco więcej ostrożności. Kiedy lakier zaczyna odpryskiwać, pokusa, by go zedrzeć lub zeskrobać palcami, jest silna. Jednak ten odruch nie jest nieszkodliwy.

Zdejmowanie lakieru do paznokci w ten sposób grozi zdarciem cienkiej warstwy powierzchni paznokcia. W rezultacie paznokieć staje się cieńszy, bardziej wrażliwy i podatny na łamanie. Powtarzanie tego może osłabić go i wydłużyć czas odzyskiwania pełnej wytrzymałości.

Składanie dokumentów, szczegół, który zmienia wszystko

Zmywanie lakieru do paznokci to nie jedyna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Zbyt energiczne piłowanie może również osłabić paznokcie, zwłaszcza podczas nakładania lub usuwania lakieru półtrwałego. Bardzo ostre pilniki lub powtarzające się ruchy w przód i w tył mogą uszkodzić keratynę, substancjębudującą paznokieć . Z czasem może to prowadzić do powstawania prążków, rozdwajania się lub łamliwości paznokci. Delikatne piłowanie, zawsze w tym samym kierunku, pozostaje najlepszym sposobem na utrzymanie ich wytrzymałości.

Właściwa metoda na płynne usuwanie

Cierpliwość to Twój najlepszy sprzymierzeniec. Aby usunąć półtrwały lakier do paznokci, najlepiej użyć odpowiedniego zmywacza, który pozwoli mu stopniowo się rozpuścić. Ta metoda zajmuje kilka dodatkowych minut, ale jest znacznie delikatniejsza dla naturalnej struktury paznokcia.

Jeśli zdejmujesz paznokcie w salonie, nie wahaj się poprosić o delikatną technikę, ograniczając piłowanie do absolutnego minimum. Starannie wykonany zabieg będzie priorytetem dla zdrowia Twoich paznokci, zapewniając jednocześnie czysty efekt.

Daj swoim paznokciom prawdziwą przerwę

Podobnie jak skóra czy włosy, paznokcie również potrzebują odpoczynku. Naprzemienne malowanie paznokci i jego brak może pomóc im odzyskać pełnię sił witalnych.

Aby uzupełnić tę rutynę, regularnie nakładaj odżywczy olejek na paznokcie i skórki. Zróżnicowana i zbilansowana dieta również wpływa na ich zdrowie. Jeśli pomimo tych środków ostrożności Twoje paznokcie pozostają bardzo zniszczone, uporczywie rozdwajają się lub stają się bolesne, konsultacja z dermatologiem może okazać się pomocna.

Mocne paznokcie to nie tylko kwestia natury, ale także nawyków. Unikając złuszczania lakieru, delikatnie piłując paznokcie i poświęcając czas na ich pielęgnację, dajesz im szansę na pozostanie silnymi i zdrowymi. Czasami to właśnie drobne zmiany robią największą różnicę.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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