Perfumowanie włosów: dobry pomysł czy fałszywy przyjaciel urody?

Trzymając butelkę, tworzysz wokół ciała aromatyczną chmurę i zapominasz o definicji umiaru. Szybkie spryskanie nadgarstka lub za uchem nie wystarczy; czasami sięgasz poza skórę, by nadać zapach włosom. Ten gest, czy to celowy, czy wykonany w ferworze chwili, z krótkim spryskaniem, pozostawia trwały ślad w powietrzu i z lekkim powiewem unosi się w nozdrzach. Ale co z wpływem na włókna włosów?

Jaki jest sens nakładania perfum na włosy?

Perfumy to nasz węchowy podpis, aromatyczne przedłużenie naszej osobowości. Niezależnie od tego, czy są owocowe, drzewne, czy słodkie jak smakołyk, który wdychamy, ucieleśniają i reprezentują nas. Aby prawdziwie zaznaczyć swoje terytorium i zaakcentować naszą obecność zmysłową, nie oszczędzamy na ilości. Czasami używamy zbyt wielu perfum, które są naszym znakiem rozpoznawczym. Jednak bez względu na to, ile ich użyjemy, perfumy ulatniają się po kilku godzinach, rozcieńczone potem. Dlatego, aby przedłużyć przyjemność i trwałość tego kultowego zapachu, niektóre z nas wykraczają poza standardowe obszary aplikacji i nakładają ten nektar na włosy. To sposób na optymalizację tego rytuału pielęgnacyjnego.

Włosy pochłaniają również wszystkie otaczające je zapachy, w tym te najbardziej nieprzyjemne: tytoń, smażone jedzenie… Wystarczy jeden posiłek w restauracji typu fast food, aby włosy przesiąkły zapachem frytek. I choć coraz więcej perfum naśladuje smaki produktów spożywczych, takich jak croissanty, nie chodzi o to, by pachnieć grillem czy jedzeniem prosto z okienka drive-thru. Produkty do pielęgnacji włosów, czasami wzbogacone olejem kokosowym lub ekstraktem z aloesu, pozostawiają subtelny, aromatyczny ślad, który zazwyczaj znika po wyschnięciu włosów.

Perfumowanie włosów jest więc zarówno kamuflażem, jak i gestem higieny, tak jakby kobiety miały zawsze pachnieć świeżością, także po biegu na autobus lub spędzeniu godziny w zatłoczonym metrze.

Perfumowanie włosów: rytuał, który warto przemyśleć, aby ograniczyć ich łamanie

Perfumowanie włosów może wydawać się kuszące, zwłaszcza gdy planujesz ognisko lub kolację w restauracji specjalizującej się w daniach na bazie oleju. Możesz myśleć, że lekka, ulotna mgiełka nie może zaszkodzić Twoim włosom. Jednak nakładanie perfum na cebulki włosów zdecydowanie nie jest najlepszym pomysłem. Nic dziwnego, że perfumy nie są specjalnie przeznaczone do włosów. Zawierają składniki, które szczególnie niszczą włókna włosa, w tym alkohol, który, jak wiadomo, wysusza włosy.

Jest to tym bardziej niespójne, że zwracamy szczególną uwagę na składniki naszych produktów do pielęgnacji włosów i preferujemy delikatne zabiegi pod prysznicem. Cały nasz wysiłek włożony w pielęgnację idzie wtedy na marne, gdy tylko jedno psiknięcie. Nakładanie perfum na włosy, gdy tylko ich zapach stanie się zbyt „neutralny” lub „mdły”, jest jak nakładanie makijażu po użyciu wacika oczyszczającego: jest to nieproduktywne, a nawet szkodliwe.

Z biegiem czasu rozdwojone końcówki, łupież i swędzenie mogą przyczyniać się do tego problemu. Dlatego nakładanie perfum na włosy to zły nawyk, niesłusznie promowany przez obecne trendy. Chociaż „klasyczne” zapachy nie są niczym nowym dla włosów, istnieją alternatywy stworzone specjalnie w tym celu, takie jak mgiełki do włosów czy hydrolaty kwiatowe.

Połóżmy kres nakazowi kobiety, która „zawsze ładnie pachnie”

To idea tak uporczywa jak przytłaczające perfumy: kobieta powinna zawsze emanować nieskazitelnym, wręcz nierealnym zapachem. Jakby kobiece ciało musiało być dezynfekowane, neutralizowane i nieustannie perfumowane, aby było akceptowalne.

Ta niewidzialna presja prowadzi do mnożenia się „środków zaradczych”: dezodorantów , perfum, mgiełek do ciała, perfumowanych detergentów do prania… aż do momentu, gdy chce się zamaskować każdy naturalny zapach. Nasycanie włosów zapachem idealnie wpisuje się w tę logikę. Nie jest to już tylko przyjemność zmysłowa, ale wręcz obowiązek społeczny.

Jednak ciało żyje, oddycha i reaguje. Pochłania zapachy, wytwarza je i to jest całkowicie normalne. Próba wymazania wszystkiego oznacza zaprzeczenie tej biologicznej rzeczywistości. Co gorsza, utrwala to formę wiecznego niezadowolenia: poczucie, że nigdy nie jest się „wystarczająco świeżym”, „wystarczająco czystym”, „wystarczająco idealnym”. Powrót do większej prostoty oznacza również zaakceptowanie, że neutralny lub lekko zmieniający się zapach nie jest problemem do skorygowania, ale zasadą ludzkiego ciała. Włosy nie muszą pachnieć bukietem kwiatów ani waniliową śmietanką od rana do wieczora, aby prezentować się „porządnie”.

W rzeczywistości chodzi o równowagę. Noszenie perfum powinno pozostać przyjemnością, świadomym wyborem, a nie reakcją na rozkaz. Bo ostatecznie „przyjemny” zapach nigdy nie powinien być przykrym obowiązkiem, lecz aktem uważności.