Te nawyki niszczą włosy, a my nie jesteśmy tego świadomi.

Porady i wskazówki
Léa Michel
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Matowe, łamliwe lub rozdwojone końcówki? To nie tragedia ani nieuniknione, a już na pewno nie powód do poczucia winy. Może się to przytrafić każdemu. Jeśli stan Twoich włosów Cię martwi i chcesz przywrócić im witalność, wystarczy zmienić kilka codziennych nawyków.

Ciepło, odruch osłabiający długość włosów

Suszarki do włosów, prostownice i lokówki często stanowią element codziennej pielęgnacji. Jednak przy regularnym stosowaniu lub przy wysokich temperaturach mogą one wysuszać włókna włosów i sprzyjać ich łamliwości. Dobra wiadomość? Nie ma potrzeby z nich rezygnować. Zmniejszenie częstotliwości ich używania, wybór niższej temperatury i nałożenie preparatu termoochronnego przed stylizacją może pomóc ograniczyć ich wpływ.

Zbyt częste mycie włosów może zaburzyć równowagę skóry głowy

Codzienne mycie włosów niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Częste mycie szamponem, zwłaszcza bardzo gorącą wodą, może pozbawić skórę głowy naturalnego filmu ochronnego. W rezultacie skóra głowy może produkować jeszcze więcej sebum, przez co włosy wydają się jeszcze bardziej przetłuszczone. Stopniowe zmniejszanie częstotliwości mycia i używanie letniej wody często pomaga utrzymać naturalną równowagę włosów.

Zachowaj ostrożność przy rozczesywaniu mokrych włosów.

Mokre włosy są bardziej miękkie... ale też bardziej kruche. Energiczne szczotkowanie lub używanie nieodpowiedniej szczotki może prowadzić do ich łamania. Aby zachować ich długość, najlepiej używać grzebienia o szerokich zębach lub szczotki przeznaczonej do mokrych włosów. Zawsze zaczynaj od końcówek, a następnie delikatnie przesuwaj się ku nasadom: prosty krok, który robi ogromną różnicę.

Bardzo ciasne fryzury nie zawsze są twoim sprzymierzeńcem.

Ciasne kucyki, gładkie koki lub bardzo ciasne warkocze zapewniają nieskazitelny wygląd, ale mocno obciążają cebulki włosów. Z czasem to powtarzające się napięcie może osłabiać włosy i prowadzić do miejscowej utraty włosów. Zmiana fryzury, noszenie ich nieco luźniej i wybór miękkich gumek do włosów pomaga zmniejszyć to codzienne napięcie.

Na końcówki też trzeba zwrócić uwagę

Odkładanie wizyty u fryzjera na czas nieokreślony nie pomaga osłabionym końcówkom. Rozdwojone końcówki mają tendencję do przesuwania się wzdłuż łodygi włosa, przez co końcówki mogą wyglądać mniej schludnie. To samo dotyczy pielęgnacji włosów: rezygnacja z odżywki lub maski pozbawia je cennego odżywienia i nawilżenia. Regularne przycinanie i odpowiednie zabiegi pomagają zachować miękkość, połysk i łatwość układania włosów.

Małe gesty, które zmieniają wszystko

Dbanie o włosy nie musi oznaczać całkowitej zmiany rutyny. Kilka prostych nawyków może zdziałać cuda:

  • Ogranicz używanie urządzeń grzewczych.
  • Jeśli to możliwe, stosuj mycie włosów w odstępach czasu.
  • Delikatnie rozczesz włosy .
  • Stosuj zmienne fryzury, aby uniknąć ciągłego napięcia.
  • Nawilżaj włosy na całej długości odpowiednimi zabiegami.
  • Śpij na poszewce z satyny i chroń włosy przed słońcem i chlorem, jeśli to konieczne.

Z biegiem czasu te drobne zmiany pomagają zachować wytrzymałość, elastyczność i połysk włosów.

Matowe, łamliwe lub rozdwojone końcówki nie są synonimem piękna Twoich włosów. To częsta sytuacja, której przyczyn może być wiele. Aby przywrócić im blask, często wystarczy zmienić kilka codziennych nawyków. Stosując łagodniejszą i bardziej delikatną pielęgnację, zapewniasz swoim włosom najlepsze warunki do ujawnienia ich pełnego potencjału.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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