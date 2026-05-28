W przypadku suchych i matowych włosów domowy sposób może okazać się niezwykle pomocny.

Porady i wskazówki
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Włosy pozbawione blasku, szorstkie na długościach, łamliwe końcówki… suchość to częsty problem, nasilany przez codzienne czynniki zewnętrzne: ciepło z urządzeń do stylizacji, twardą wodę, ekspozycję na słońce czy częste farbowanie. Zanim sięgniesz po drogie zabiegi, prosty i sprawdzony domowy sposób może przynieść realną poprawę: maska z oleju kokosowego. To przystępne rozwiązanie, które wykorzystuje zalety składnika, który jest już obecny w wielu kuchniach.

Dlaczego włosy stają się suche i matowe

Włókno włosa jest chronione przez zewnętrzną warstwę, która naturalnie produkuje oleje, odpowiedzialne za połysk i elastyczność włosów. Kiedy ta warstwa osłabia się – pod wpływem ciepła, zabiegów chemicznych lub suchego środowiska – włosy tracą nawilżenie. Stają się wtedy matowe w dotyku i na pierwszy rzut oka, a także bardziej podatne na łamanie i rozdwajanie się końcówek.

Olej kokosowy – naturalny sojusznik

Wśród domowych rozwiązań olej kokosowy wyróżnia się szczególnie skutecznymi właściwościami. Bogaty w kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwas laurynowy, a także witaminę E, ma zdolność wnikania głęboko we włókno włosa, podczas gdy wiele kuracji działa jedynie powierzchniowo. Ograniczając utratę protein, główną przyczynę suchości i łamliwości, pomaga przywrócić włosom elastyczność i blask na zniszczonych długościach.

Jak nakładać maskę

Aplikacja jest prosta. Wystarczy rozpuścić dwie łyżki oleju kokosowego, a następnie rozprowadzić go pasmo po paśmie na suchych lub lekko wilgotnych włosach, od połowy długości aż po końce. Pozostawić na 20-30 minut – a nawet na całą noc, aby uzyskać intensywniejszą kurację – przed spłukaniem letnią wodą i na koniec chłodną, aby utrzymać wilgoć w włosach.

Ekonomiczny i naturalny, ten domowy sposób może odmienić wygląd suchych włosów. Należy jednak pamiętać, że olej kokosowy nie nadaje się do włosów już przetłuszczających się: zaleca się zacząć od niewielkiej ilości, aby obserwować reakcję włosów.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Routine beauté naturelle : le guide complet pour des soins simples et efficaces

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nakłada eyeliner łyżką, a internet jest zachwycony efektem.

A co, gdyby idealne narzędzie do idealnego eyelinera znajdowało się już w Twojej kuchennej szufladzie? Z pewnością taką...

Ochrona skóry: odruch, który niektórzy dermatolodzy uważają za priorytet

Chociaż słońce jest niezbędne do życia i zapewnia liczne korzyści – syntezę witaminy D, działanie przeciwdepresyjne i terapeutyczne...

„Kobiety wyglądają maksi” – trend w modzie wśród młodych kobiet, który budzi niepokój

Rozświetlenie, rozszerzone rutyny pielęgnacyjne, obsesja na punkcie „idealnej twarzy”… od kilku miesięcy na TikToku i w mediach społecznościowych...

Typowe błędy, które nieświadomie pogarszają suchość ust

Uczucie ściągnięcia, suchość skóry i dyskomfort: suche usta to jeden z tych drobnych, codziennych problemów, z którymi boryka...

Włosy szybko się przetłuszczają: najczęstsze i niedoceniane przyczyny

Mycie włosów rano, gładki kucyk wieczorem: dla wielu to znajoma i nieco frustrująca sytuacja. Dlaczego nasze włosy przetłuszczają...

Cienie pod oczami, matowa cera, opuchnięta twarz: co lustro może nam próbować powiedzieć

Są poranki, kiedy bardziej widoczne cienie pod oczami, mniej promienna cera lub lekko opuchnięta twarz mogą szybko przykuć...