W przypadku suchych i matowych włosów domowy sposób może okazać się niezwykle pomocny.

Włosy pozbawione blasku, szorstkie na długościach, łamliwe końcówki… suchość to częsty problem, nasilany przez codzienne czynniki zewnętrzne: ciepło z urządzeń do stylizacji, twardą wodę, ekspozycję na słońce czy częste farbowanie. Zanim sięgniesz po drogie zabiegi, prosty i sprawdzony domowy sposób może przynieść realną poprawę: maska z oleju kokosowego. To przystępne rozwiązanie, które wykorzystuje zalety składnika, który jest już obecny w wielu kuchniach.

Dlaczego włosy stają się suche i matowe

Włókno włosa jest chronione przez zewnętrzną warstwę, która naturalnie produkuje oleje, odpowiedzialne za połysk i elastyczność włosów. Kiedy ta warstwa osłabia się – pod wpływem ciepła, zabiegów chemicznych lub suchego środowiska – włosy tracą nawilżenie. Stają się wtedy matowe w dotyku i na pierwszy rzut oka, a także bardziej podatne na łamanie i rozdwajanie się końcówek.

Olej kokosowy – naturalny sojusznik

Wśród domowych rozwiązań olej kokosowy wyróżnia się szczególnie skutecznymi właściwościami. Bogaty w kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwas laurynowy, a także witaminę E, ma zdolność wnikania głęboko we włókno włosa, podczas gdy wiele kuracji działa jedynie powierzchniowo. Ograniczając utratę protein, główną przyczynę suchości i łamliwości, pomaga przywrócić włosom elastyczność i blask na zniszczonych długościach.

Jak nakładać maskę

Aplikacja jest prosta. Wystarczy rozpuścić dwie łyżki oleju kokosowego, a następnie rozprowadzić go pasmo po paśmie na suchych lub lekko wilgotnych włosach, od połowy długości aż po końce. Pozostawić na 20-30 minut – a nawet na całą noc, aby uzyskać intensywniejszą kurację – przed spłukaniem letnią wodą i na koniec chłodną, aby utrzymać wilgoć w włosach.

Ekonomiczny i naturalny, ten domowy sposób może odmienić wygląd suchych włosów. Należy jednak pamiętać, że olej kokosowy nie nadaje się do włosów już przetłuszczających się: zaleca się zacząć od niewielkiej ilości, aby obserwować reakcję włosów.