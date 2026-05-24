Nakłada eyeliner łyżką, a internet jest zachwycony efektem.

Porady i wskazówki
Anaëlle G.
@probbeauty / TikTok

A co, gdyby idealne narzędzie do idealnego eyelinera znajdowało się już w Twojej kuchennej szufladzie? Z pewnością taką teorię głosi Elizabeth (@probbeauty, twórczyni treści o urodzie, która podzieliła się na TikToku prostą, ale skuteczną wskazówką: użycie łyżki jako szablonu do stworzenia czystego, symetrycznego eyelinera. Filmik od razu stał się hitem wśród internautów, z których wielu chwaliło precyzyjne i osiągalne rezultaty, nawet dla osób z niewielkim doświadczeniem w makijażu.

Wskazówka dotycząca makijażu

Trik z łyżeczką nie jest nowością w świecie urody w mediach społecznościowych, ale pokaz Elizabeth (@probbeauty) tchnął w niego nowe życie. Zasada jest prosta: zamiast rysować linię odręcznie, ryzykując nierówny lub asymetryczny efekt, należy posłużyć się zaokrąglonym kształtem łyżki jako prowadnicą. Sprytny trik, który przekształca codzienne narzędzie w prawdziwy przyrząd do makijażu, bez konieczności dodatkowych zakupów.

Uchwyt do dolnej linii

Technika ta składa się z dwóch etapów. Najpierw projektantka używa prostego, cienkiego trzonka łyżki, aby narysować dolną linię eyelinera. Umieszczając trzonek na linii oka, w kierunku skroni, Elizabeth (@probbeauty) tworzy prostą, czystą bazę, która posłuży jako punkt odniesienia do rozpoczęcia rysowania linii. Ten pierwszy krok pozwala jej precyzyjnie określić kąt nachylenia przyszłego kociego oka, unikając jednocześnie oporów związanych z rysowaniem odręcznym.

Zakrzywiona krawędź górnej linii

Następnie Elizabeth (@probbeauty) odwraca łyżeczkę, aby wykorzystać jej zaokrągloną krawędź. Delikatnie dociśnięta do powieki, ta naturalna krzywizna działa jak szablon do narysowania górnej linii eyelinera, harmonijnie dopasowując się do kształtu oka. Rezultat: gładka, równa linia, która łagodnie opada w kierunku zewnętrznego kącika i łączy się z podstawą narysowaną w poprzednim kroku. Łącząc te dwie techniki, możesz uzyskać graficzny i symetryczny eyeliner w zaledwie kilka sekund.

@probbeauty СТРЕЛКИ ЗА 5 СЕК ЛОЖКОЙ ♬ oryginalne słowo - ELIZABETH

Dlaczego ta sztuczka jest tak atrakcyjna?

Sukces tego triku tkwi w kilku zaletach. Po pierwsze, w jego prostocie: nie trzeba inwestować w drogie akcesoria, wystarczy zwykła łyżka. Po drugie, w jego precyzji: zaokrąglone krawędzie łyżki zapewniają niezawodne prowadzenie, szczególnie przydatne dla osób, które mają trudności z narysowaniem prostej linii. Wreszcie, w jego łatwości obsługi: trik jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników, i dostosowuje się do różnych kształtów oczu. W komentarzach użytkownicy chwalą „oszałamiające” rezultaty i obiecują wypróbować tę metodę.

Dzięki tej sztuczce z łyżeczką Elizabeth (@probbeauty) przypomina nam, że piękno nie zawsze wymaga skomplikowanych narzędzi, aby osiągnąć piękne rezultaty. Sprytna i przystępna demonstracja, która dowodzi, że przy odrobinie pomysłowości zawartość naszej kuchni może czasem przyjść z pomocą naszej kosmetyczce.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Coffret soin visage femme anti-âge et anti-rides

