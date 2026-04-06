„Zombie filler”: modne zjawisko estetyczne, które budzi kontrowersje

Naila T.
Photo d'illustration : fahri tokcan / Pexels

Szeroko rozpowszechniony w mediach społecznościowych termin „wypełniacz zombie” jest równie intrygujący, co niepokojący. Niektóre treści twierdzą, że jest to „technika wykorzystująca tłuszcz ze zwłok do zmiany wyglądu twarzy”.

Plotka rozprzestrzeniona przez media społecznościowe

Termin „zombie filler” jest używany głównie w internecie (Instagram, TikTok) w celu wywołania szumu lub sensacji. Kilka viralowych postów łączy ten termin z ideą produktów wytwarzanych z ludzkiej tkanki pobranej pośmiertnie. Twierdzenia te nie są jednak oparte na żadnych uznanych dowodach medycznych.

Organizacje zawodowe z zakresu chirurgii plastycznej i dermatologii nie wspominają o żadnych standardowych technikach wykorzystywania tłuszczu ze zwłok w zabiegach kosmetycznych. Specjaliści podkreślają, że „praktyki medyczne podlegają ścisłym regulacjom dotyczącym bezpieczeństwa, etyki i identyfikowalności stosowanych produktów”. Wirusowy charakter niektórych treści może przyczyniać się do rozprzestrzeniania nieprawdziwych lub wyrwanych z kontekstu informacji, co wyjaśnia, jak ważne jest poleganie na wiarygodnych źródłach naukowych.

Jakie substancje są rzeczywiście stosowane w medycynie estetycznej?

Stosowane obecnie „wypełniacze” bazują głównie na znanych i przebadanych substancjach, takich jak kwas hialuronowy, który naturalnie występuje w organizmie, lub na tłuszczu autologicznym, czyli tłuszczu pobranym z własnego ciała pacjenta podczas określonych zabiegów.

Techniki te są stosowane od kilku lat w ramach uregulowanej opieki medycznej. Władze sanitarne narzucają surowe protokoły, aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjentów i jakość stosowanych produktów. Żadna uznana organizacja naukowa nie wspomina o wykorzystywaniu tkanek zmarłych do rutynowych celów kosmetycznych.

@le_progres_ W Stanach Zjednoczonych pojawia się zaskakująca, nowa metoda chirurgii plastycznej. Polega ona na wstrzykiwaniu tłuszczu pobranego bezpośrednio od zmarłych. Chociaż ten rodzaj przeszczepu tłuszczu jest już stosowany w chirurgii rekonstrukcyjnej, szczególnie u ofiar oparzeń, jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w dziedzinie medycyny estetycznej. We Francji praktyka ta jest zakazana. #ebrainfo #chirurgia #kosmetyki #usa # bądź_informowany/adontiktok ♬ Dźwięk oryginalny - Le Progrès

Dlaczego ten termin wywołuje tak silne reakcje?

Popularność terminu „zombie filler” wynika częściowo z jego szokującego charakteru, który ułatwia jego rozpowszechnianie w mediach społecznościowych. Niektóre treści celowo używają słownictwa wywołującego niepokój, aby przyciągnąć uwagę, niekoniecznie odzwierciedlając rzeczywistość medyczną.

Zjawisko to uwypukla szerszy problem: trudność, z jaką opinia publiczna odróżnia wiarygodne informacje od sensacyjnych treści w środowisku cyfrowym, gdzie popularność często bierze górę nad naukową rzetelnością. Eksperci zalecają weryfikację źródeł i konsultację z wykwalifikowanymi specjalistami przed wyciągnięciem wniosków na temat praktyk medycznych.

Termin „wypełniacz zombie” ilustruje, jak pewne ekspresje wirusów mogą budzić obawy, mimo że nie opierają się na potwierdzonych dowodach naukowych. Do tej pory nie ma wiarygodnych danych potwierdzających istnienie techniki kosmetycznej wykorzystującej tłuszcz zwłok. Sytuacja ta podkreśla wagę priorytetowego traktowania uznanych źródeł informacji medycznych, aby lepiej zrozumieć rzeczywiste praktyki i uniknąć rozpowszechniania mylących informacji.

Naila T.
Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
Pod prysznicem ten częsty błąd może podrażnić skórę

