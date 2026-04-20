Częste używanie ręcznika kąpielowego może nasilać łamanie się włosów.

Po prysznicu wiele osób instynktownie energicznie pociera włosy ręcznikiem, aby szybciej je wysuszyć. Jednak ta powszechna praktyka może w rzeczywistości zwiększyć ich łamliwość i osłabić włókno włosa. Mokre włosy sprawiają, że ich struktura staje się bardziej podatna na uszkodzenia. Łuska włosa – zewnętrzna warstwa ochronna – jest lekko otwarta, przez co włókno jest bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Wielokrotne pocieranie zwykłym ręcznikiem może powodować mikrotarcie, które uszkadza powierzchnię włosa. W rezultacie włosy na całej długości mogą stać się bardziej kruche, matowe i podatne na rozdwajanie się końcówek.

Dlaczego tarcie nasila pęknięcia

Tradycyjna tkanina frotte ma stosunkowo szorstką fakturę. Podczas energicznego pocierania włosów włókna tkaniny wytwarzają tarcie, które może unieść łuskę włosa.

Według badań opublikowanych w International Journal of Trichology , powtarzające się uszkodzenia mechaniczne, takie jak nadmierne pocieranie lub zbyt energiczne szczotkowanie, mogą zmienić strukturę łuski włosa i osłabić jego odporność. Naukowcy podkreślają, że mokre włosy są szczególnie podatne na obciążenia mechaniczne, zwiększając ryzyko łamliwości. Zjawisko to dotyczy wszystkich rodzajów włosów, ale może być bardziej widoczne na długich, kręconych włosach lub włosach osłabionych zabiegami chemicznymi.

Właściwe kroki, aby zachować włosy

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń, po praniu zaleca się stosowanie delikatniejszych technik:

Delikatnie osusz włosy ręcznikiem, zamiast je pocierać.

Delikatnie ściśnij długości, aby wchłonąć nadmiar wody

użyj ściereczki z mikrofibry lub miękkiej bawełnianej szmatki

Unikaj skręcania mokrych włosów

Często wybiera się mikrofibrę, ponieważ skutecznie pochłania wodę, redukując tarcie.

Znaczenie redukcji naprężeń mechanicznych

Codzienne nawyki odgrywają znaczącą rolę w wyglądzie włosów. Ograniczając powtarzające się uszkodzenia mechaniczne, można utrzymać mocniejsze włókna włosów. Delikatna pielęgnacja pomaga zachować miękkość, blask i mniejszą podatność na łamanie. Wielu specjalistów zaleca również ostrożne rozczesywanie mokrych włosów, aby zminimalizować napięcie włókien włosowych.

Prosta zmiana w pielęgnacji włosów

Zmiana sposobu suszenia włosów zajmuje tylko kilka sekund, ale może przynieść widoczne, długotrwałe efekty. Delikatniejsze podejście pomaga zachować strukturę włosów i poprawić ich ogólny wygląd. Ten rodzaj działania wpisuje się w kompleksową pielęgnację włosów, która stawia na delikatność i regularność.

Energiczne pocieranie włosów ręcznikiem to częsty nawyk, który może nasilać łamanie się włókien włosowych. Stosując delikatniejsze techniki, takie jak delikatne poklepywanie włosów na całej ich długości, można ograniczyć uszkodzenia i utrzymać mocniejsze włosy. Proste zmiany w codziennej rutynie mogą przyczynić się do poprawy kondycji włosów na dłuższą metę.