Makijaż „muśnięty słońcem”: trend urodowy, który będzie dominował wiosną 2026 roku

Léa Michel
Plażowa opalenizna, złocista skóra i naturalny blask: makijaż „muśnięty słońcem” będzie wszechobecny tej wiosny 2026. Zainspirowany blaskiem słońca na skórze, ten look zachwyca świeżością i prostotą.

Promienna cera z łatwością

Trend „słońce muskane” opiera się na prostej idei: upiększaniu skóry bez jej transformacji. Nie chodzi o ukrywanie, ale o uwypuklenie tego, co już istnieje. Zgodnie z ruchem „najpierw skóra”, nacisk kładziony jest na lekkie konsystencje, takie jak serum koloryzujące czy podkłady o stopniowanej intensywności. Cel? Ujawnienie naturalnej tekstury skóry, jej niuansów, witalności i blasku.

Aby odtworzyć efekt muśnięcia słońcem, bronzer nakłada się na miejsca naturalnie wystawione na działanie słońca: szczyty kości policzkowych, grzbiet nosa, skronie i czoło. Róż w odcieniu brzoskwiniowym lub różowym rozjaśnia cerę, nadając jej natychmiastowy, zdrowy blask. Szczególnie popularne są kremowe lub płynne konsystencje, ponieważ idealnie wtapiają się w skórę i zapewniają gładkie wykończenie.

Dobrze umiejscowione akcenty świetlne

Kolejnym kluczowym elementem makijażu jest światło. Rozświetlacz jest używany oszczędnie, aby uchwycić światło i stworzyć efekt „skóry muśniętej słońcem”. Złote, szampańskie lub lekko miedziane odcienie są preferowane, aby dodać ciepła, nie wyglądając sztucznie. Niektórzy lubią również dodawać sztuczne znamiona – trik spopularyzowany w mediach społecznościowych, aby wzmocnić iluzję naturalnie muśniętej słońcem skóry.

Ciepły i subtelny wygląd

Jeśli chodzi o oczy, trend pozostaje lekki. Makijaż „słoneczny” preferuje ciepłe odcienie, takie jak brąz, terakota czy złocisty beż, które dodają głębi, a jednocześnie pozostają naturalne. Prosty wydłużający tusz do rzęs często wystarcza, aby otworzyć oczy. Eyeliner staje się opcjonalny: wszystko ma zachować harmonijną równowagę, bez efektu przesady. Efekt? Rozświetlony, miękki makijaż, który dopełnia resztę twarzy.

Świeże i naturalne usta

Aby dopełnić ten wiosenny look, usta zdobią błyszczące lub satynowe pomadki. Błyszczyki i balsamy koloryzujące są teraz gwiazdami. Odcienie pozostają zbliżone do naturalnego koloru ust: róż, ciepły nude lub brzoskwinia. I tym razem chodzi o to, aby podkreślić kolor bez maskowania, w lekki i komfortowy sposób.

Trend… ale nie obowiązek

Powodem, dla którego makijaż „muskany słońcem” jest tak popularny, jest również to, że łatwo dopasowuje się do każdego odcienia skóry i preferencji. Możesz go dostosować, wzmocnić lub uprościć, dopasowując do swojego stylu. Warto również pamiętać: absolutnie nie musisz nakładać makijażu, aby uzyskać ten „promienny” wygląd. Makijaż może być zabawą, przyjemnością, sposobem na wyrażenie siebie – nigdy obowiązkiem. Niektórzy uwielbiają się malować, inni wolą zostawić skórę nagą – i wszystkie podejścia są jak najbardziej dopuszczalne.

Ostatecznie trend „muskanego słońcem” celebruje przede wszystkim jedno: blask. Taki, który możesz podkreślić… albo po prostu pozwolić mu istnieć. Niezależnie od tego, czy wybierzesz starannie wykreowany blask, czy też stylizację „tylko z makijażu”, Twoja skóra zasługuje na to, by być widzianą, szanowaną i docenianą dokładnie taką, jaka jest.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
