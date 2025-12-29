Search here...

Brokat do ciała znów jest w modzie: oto dlaczego mówimy tak!

Émilie Laurent
Zniknęły z naszych kosmetyczek od lat 2000., a teraz znów są sercem naszych rytuałów pielęgnacyjnych. Brokat znów otula nasze ciała i rozświetla sylwetki. Relikt minionych imprez i pierwszych nastoletnich wieczorów, brokat jest dla urody tym, czym sól dla gotowania: genialną przyprawą dla skóry.

Brokat do ciała, renesans

Królowe R&B i diwy popu tarzały się w złotym pyle, kręcąc teledyski w latach 2000. Nie szczędziły mieniących się sprayów, odsłaniając ciała niczym żywe klejnoty. W rzeczywistości te opalizujące butelki były symbolem przynależności, zbiorowym podpisem. Jeśli dorastałeś w erze jeansów z niskim stanem, elastycznych naszyjników i aparatów fotograficznych jednorazowego użytku, z pewnością używałeś i nadużywałeś brokatu. Nakładany niemal religijnie pod sukienki z odkrytymi plecami lub kolorowe koszulki, brokat był praktycznie obowiązkowy na każdej imprezie. Ozdabiał skórę piękną warstwą światła.

Ta mała buteleczka, która kiedyś zdobiła nasze ciała i stała obok perfum Lolita Lempicka i błyszczyków smakowych, była obowiązkowym elementem na specjalne okazje. Potem, stopniowo, brokat stał się tani i niemodny. Zniknął z naszych kosmetyczek i obojczyków, ustępując miejsca pudrowym rozświetlaczom. Ale, jak to zwykle bywa, świat urody lubi odświeżać zapomniane trendy i sprawiać, że produkty, które kiedyś uważano za usypiające, wydają się niezastąpione.

Brokat znów spływa z szyi na ramiona, dodając noszącym go osobom odrobiny blasku i naturalnego uroku. Gwiazdy takie jak Rita Ora i Tyla czerpią inspirację z tej olśniewającej estetyki Y2K . W orzeźwiających, matowych tonach lub różowych, zdrowo wyglądających barwach, brokat zapewnia skórze wyrafinowane wykończenie. Sam w sobie wystarczy, aby rozjaśnić cerę, wyszczuplić sylwetkę i podkreślić atuty sylwetki.

Lśniący środek na pewność siebie

Poza tym, że perfekcyjnie wygląda i przekształca ciało w gigantyczną kulę dyskotekową, brokat jest również fundamentem poczucia własnej wartości. To z pewnością gest estetyczny, ale także celebracja samego siebie. Samo nakładanie brokatu to nic innego jak samozadowolenie. Każda dłoń dotknięta ciałem staje się czułą i rozpaloną pieszczotą.

Brokat podkreśla te części ciała, których unikasz w lustrze, działając jak ozdoba. Pozwala dostrzec piękno tam, gdzie widzisz tylko niedoskonałości. Nie ma magicznej mocy, ale ma tę zaletę, że sprawia, że czujesz się zauważona i rozświetla to, co nieustannie próbujesz ukryć. Złoty, srebrny czy cielisty – brokat działa pod powierzchnią.

Genialny pomysł na specjalne okazje

Przez długi czas praktykowaliśmy powściągliwość i pozwalaliśmy Hailey Bieber i innym „czystym dziewczynom” przejmować kontrolę nad naszymi kosmetykami. Podczas gdy w latach 2000. chętnie szukaliśmy na Tumblrze bogatego makijażu i dramatycznych spojrzeń, teraz wyraźnie widać, że minimalizm jest bardziej w modzie niż kreatywne szaleństwo. Na szczęście czasy się zmieniają, a trendy ewoluują. To, co wczoraj było zakazane, dziś jest nakazane.

Podczas gdy syropowe błyszczyki , czarny kohl i wyraziste cienie do powiek wracają do łask dzięki maksymalizmowi, brokat również ma przed sobą świetlaną przyszłość. Przekracza próg szyi, przekształcając ciało w artystyczne płótno i pole do podziwu. Nie ograniczając się już do powieki i łuku brwiowego, przełamuje tę zasadę umiaru. Brokat to brakujący blask w naszych szafach. Dzięki niemu prosta czarna sukienka może stać się ikoną. To detal robi całą różnicę, idealny element świąteczny.

Miłośniczki makijażu polecają brokat w żelu, który zapewnia świetlisty, ale nie przesadny efekt. Minęły czasy brokatu w proszku, który przyprawiał nas o kichanie za każdym razem, gdy go używałyśmy. Potrzebujesz inspiracji? Fenty's Body Lava lub słynny olejek wielofunkcyjny Huile Prodigieuse Gold.

Wraz z nadejściem Nowego Roku gwiazdy opuszczają zamglone niebo i zapadają się w okolice dekoltu i odsłoniętej skóry. Rok 2026 prawdopodobnie będzie rokiem nieograniczonych możliwości w zakresie pielęgnacji urody.

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
