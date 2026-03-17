Rozjaśnione brwi wracają do łask: Adriana Karembeu i Kylie Jenner podążają za tym trendem

Długo spychane na wybiegi, rozjaśnione brwi powracają do świata urody. W 2026 roku ten trend urodowy pojawia się na sesjach zdjęciowych i w mediach społecznościowych. Popularyzowane przez kultowe postaci, „rozjaśnione brwi” odmieniają oblicze… i zmieniają zasady.

Adriana Karembeu ożywia ruch

Adriana Karembeu niedawno zachwyciła swoim makijażem. Zauważona w Paryżu na początku tego roku, zaprezentowała imponującą metamorfozę: krótkie włosy i niemal całkowicie ogolone brwi. Efekt? Niemal eteryczny look. Zmniejszając naturalny kontrast brwi, technika ta natychmiast zmienia postrzeganie rysów twarzy. Ogólny efekt jest bardziej minimalistyczny, wręcz futurystyczny.

Dobra wiadomość: nie musisz koniecznie poddawać się trwałemu rozjaśnianiu włosów, aby uzyskać ten efekt. Wystarczy odrobina dobrze nałożonego makijażu, aby wypróbować ten look bez żadnych zobowiązań.

Kylie Jenner potwierdza ten trend

Kilka tygodni później Kylie Jenner również zaprezentowała się z rozjaśnionymi brwiami w szeroko komentowanej sesji zdjęciowej dla magazynu Vanity Fair. Znana z ciemnych brwi, tym razem pojawiła się z niemal niewidocznymi, niekiedy subtelnie przyciemnionymi na złoto brwiami. Ta metamorfoza całkowicie odmieniła równowagę jej twarzy.

Dzięki swojemu ogromnemu wpływowi w świecie urody, Kylie Jenner odgrywa kluczową rolę w popularyzacji tego trendu. Podczas gdy „rozjaśnione brwi” były wcześniej zarezerwowane dla pokazów mody i sesji zdjęciowych, teraz stają się tematem głównego nurtu.

Trend, który nie zaczął się wczoraj.

Choć ten styl może wydawać się nowy, w rzeczywistości ma długą historię. Rozjaśnione brwi pojawiły się już w latach 70. w niektórych alternatywnych środowiskach, a następnie zostały powszechnie przyjęte w latach 90. Projektanci tacy jak Alexander McQueen i Thierry Mugler wykorzystywali je do radykalnej transformacji twarzy na wybiegach.

Pomysł jest prosty: „wymazując” brwi, tworzysz niemal puste płótno. Spojrzenie staje się bardziej wyraziste, makijaż oczu wysuwa się na pierwszy plan, a cała twarz nabiera artystycznego wymiaru. Dziś ta estetyka powraca z bardziej przystępnym podejściem, gdzieś pomiędzy eksperymentami a zabawą z utartymi konwencjami.

Odważny, a zarazem uniwersalny wygląd

Noszenie rozjaśnionych brwi może wydawać się onieśmielające. Ten rodzaj transformacji natychmiast zmienia wyraz twarzy, co na pierwszy rzut oka może być zaskakujące. Chemiczne rozjaśnianie, często wykonywane nadtlenkiem, również wymaga ostrożności i, najlepiej, interwencji specjalisty.

Istnieją jednak proste alternatywy, pozwalające przetestować ten trend bez ryzyka. Makijaż pozwala na tymczasowe zneutralizowanie koloru brwi korektorem lub podkładem, a następnie utrwalenie całości żelem. To idealna opcja na delikatne zgłębienie tego trendu. I przede wszystkim pamiętaj: Twoja twarz nie musi być „przekształcana”, aby wyglądać jak najlepiej. Ten trend to plac zabaw, a nie wymóg.

Ostatecznie powrót rozjaśnionych brwi oznacza interesujący punkt zwrotny w obecnych trendach. Po latach dominacji gęstych, podkreślonych i mocno ustrukturyzowanych brwi, obserwujemy teraz zwrot w stronę bardziej eksperymentalnych stylizacji. Ten trend przypomina o czymś istotnym: piękno to nie sztywny zestaw reguł. To przestrzeń do wyrażania siebie, w której możesz się bawić, eksperymentować… albo po prostu pozostać wiernym temu, co sprawia ci przyjemność.