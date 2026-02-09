Robi swoją szminkę z owoców i warzyw.

Po co kupować kosmetyki w sklepie, skoro można je zrobić samemu w kuchni? Ta twórczyni treści już nie zadaje sobie tego pytania. Jej motto to „domowej roboty”. Używa składników ze swojego koszyka z owocami, aby tworzyć spersonalizowane szminki, a jej ręcznie robione kreacje dorównują jakością tym od znanych marek.

Łatwa w wykonaniu „domowa” szminka

Nie potrzebujesz tytułu magistra chemii, aby tworzyć szminki godne półek Sephory. To, co marki robią w zamkniętych laboratoriach, za zamkniętymi drzwiami, możesz zrobić we własnej kuchni, w fartuchu zamiast fartucha. To sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym i przywołanie wspomnień z lekcji biologii. Twórczyni treści @roxane.tardy celuje w tej wysoce eksperymentalnej sztuce. Ta entuzjastka „domowych” kosmetyków, która zawsze dobiera stylizacje do posiłków, zaciera granicę między szafą a kosmetyczką.

W rzeczywistości kuchnia jest pełna zaskakujących kosmetyków. Nie ma potrzeby chodzić do salonów kosmetycznych, skoro można przygotować kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu ze składników, które masz pod ręką. Ziemniaki doskonale sprawdzają się jako korektory, cukier jest przyjemnym środkiem złuszczającym , przecier pomidorowy jest doskonałym przeciwutleniaczem, a jogurt w połączeniu z miodem tworzy doskonałą maseczkę nawilżającą .

A za ladą możesz też stworzyć pomadkę, która będzie nie tylko pięknie barwić usta, ale i o nie dbać. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami tego eksperta od urody. Aby udawać profesjonalistę w makijażu, nie potrzebujesz „cukru, przypraw i wszelkiego rodzaju dobrodziejstw”, ale raczej bardzo konkretnych składników, które mogą „zastygnąć”. Rozpuść równe ilości wosku pszczelego, oleju kokosowego i masła shea w kąpieli wodnej. I nie zapomnij o dodaniu pigmentów! Zapomnij o chemicznych barwnikach spożywczych; natura po raz kolejny ma do zaoferowania coś lepszego.

Burak jako naturalny barwnik

Szminka nie jest prawdziwą szminką, jeśli jest bezbarwna. Oczekujemy, że pozostawi trwały ślad na ustach i upiększy naszą twarz, a nie będzie tylko elementem dekoracyjnym. Dlatego, aby dopracować swoją domową szminkę i nadać jej życia, twórczyni treści dodała swój własny, „osobisty” akcent: suszony burak. Czasami wystarczy go zjeść w sałatce, aby usta nabrały lekko różowego lub niebieskawego odcienia . To obietnica aplikacji, która spełnia nasze oczekiwania.

Młoda kobieta z 33 000 obserwujących po raz kolejny zrobiła wszystko sama, ograniczając się do niezbędnego minimum. Bierze surowego buraka, drobno go trze i rozprowadza na blasze do pieczenia. Gotuje ten silny składnik przez około dwie godziny w niskiej temperaturze. Następnie miażdży go w moździerzu i przesiewa. Otrzymuje barwiony proszek, który obiecuje uzależniający odcień.

Popiół z buraków jest przydatny zarówno do pielęgnacji twarzy, jak i dla miłośników gotowania. Można go użyć do barwienia ciast lub potraw (idealny na Walentynki). Aby urozmaicić kolory i dodać odrobinę koloru, dodawaj popiół z buraków łyżeczką, aby uzyskać różne odcienie fioletu. Mieszankę można wlać do specjalnej foremki lub użyć w starej, czystej tubce po szmince.

Ilustracja bardziej radosnego i świadomego piękna

W świecie, w którym każda miłośniczka piękna obnosi się z błyszczykiem Rhodes zaraz po torebce i uparcie eksponuje szminkę Yves Saint Laurent niczym potężną broń społeczną, ta twórczyni treści promuje pewien estetyczny minimalizm. Promuje piękno, które trafia w sedno sprawy i ma znaczenie.

Podczas gdy miłośnicy piękna inwestują w drogie, naukowe formuły i futurystyczne gadżety, ona udowadnia, że odpowiedź na nasze pragnienia próżności jest czasami tuż pod nosem. Kiedy wchodzi do swojej kuchni, widzi nie tylko owoce i warzywa; dostrzega szlachetne i szlachetne surowce.

Robienie własnych kosmetyków nie jest już przykrym obowiązkiem. To przyjemna aktywność, relaksujący relaks. Podczas gdy niektórzy wydają dziesiątki euro na udział w kreatywnych warsztatach, ona robi to tanio, wydając na codzienne zakupy spożywcze.