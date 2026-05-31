„Usta o miękkim wykończeniu” stają się nową obsesją na punkcie urody w 2026 roku

Fabienne Ba.
Trendy w makijażu stale ewoluują. W 2026 roku ultrawyraziste usta ustąpią miejsca delikatniejszemu, bardziej naturalnemu i subtelnie powiększonemu makijażowi. Ta technika, nazywana „miękkimi ustami”, już teraz urzeka zarówno miłośników makijażu, jak i gwiazdy.

Czym są „miękkie usta”?

Znane również jako rozmyte usta, „soft focus lips” opiera się na prostym pomyśle: zmiękczeniu konturów, aby uzyskać naturalnie pełniejszy efekt. Koniec z idealnie narysowanymi liniami i ultrawyrazistymi krawędziami. Kolor jest bardziej skoncentrowany w środkowej części ust, a następnie stopniowo zanika, tworząc jednolity i harmonijny efekt.

Cel? Uzyskanie optycznie pełniejszych ust z miękkim, świetlistym efektem, który sprawia wrażenie, jakby makijaż naturalnie utrwalił się w ciągu dnia. To podejście wpisuje się w szerszy trend, który obecnie preferuje lekkie konsystencje, naturalne wykończenie i zdrowy blask.

Trend na usta, który podbija świat

Powodem, dla którego „miękkie usta” przyciągają tak dużą uwagę, jest ich wszechobecność na czerwonych dywanach i w mediach społecznościowych. Liczne gwiazdy, takie jak amerykańska modelka i przedsiębiorca Hailey Bieber, piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa, amerykańska aktorka i producentka Zendaya oraz amerykańska osobowość medialna Kim Kardashian, przyjęły ten subtelnie rozmyty makijaż.

Eksperci od urody uważają go za jeden z głównych symboli makijażu roku 2026. Zasada ta przyciąga uwagę ze względu na idealną równowagę między wyrafinowaniem a relaksem: efekt wygląda dopracowany, ale nigdy nie wydaje się „zbyt surowy”.

Jak uzyskać efekt rozmytych ust?

  • Pierwszym krokiem jest zadbanie o usta. Dobrze nawilżone usta pozwalają na łatwiejsze rozprowadzanie się koloru i uzyskanie równomiernego efektu.
  • Następnie nałóż ulubioną szminkę lub odcień na środek ust.
  • Delikatnie dociśnij je do siebie, a następnie rozetrzyj produkt w kierunku krawędzi palcem lub pędzlem. Sekret tkwi w tym stopniowym przejściu: kolor powinien być intensywniejszy w środku i jaśniejszy na krawędziach.
  • Jeśli używasz kredki, wybierz naturalny odcień i od razu go rozetrzyj, aby uniknąć widocznych linii.
  • Aby podkreślić efekt ukojenia, odrobina korektora wokół ust lub odrobina balsamu na ich środku może dodać ustom więcej głębi.

Najlepsze tekstury, które wpisują się w trend

Kremowe, matowe pomadki i płynne formuły idealnie nadają się do uzyskania tego efektu. Łatwe w użyciu, pozwalają bez wysiłku stworzyć piękny gradient. Jeśli chodzi o kolory, modne są subtelne odcienie: pudrowe róże, brzoskwiniowe tony lub odcienie zbliżone do naturalnego koloru ust. Rezultat jest świeży, świetlisty i atrakcyjny, niezależnie od kształtu ust.

Trend... ale nigdy obowiązek

Choć „miękkie usta” idealnie uosabiają ducha piękna roku 2026, nie ma tu żadnych reguł, którymi należałoby się kierować. Trendy są przede wszystkim źródłem inspiracji. Możesz kochać makijaż i chcieć wypróbować ten nowy efekt, albo preferować bardziej wyrazistą szminkę, albo całkowicie zrezygnować z makijażu. Możesz też lubić nosić makijaż przez cały rok, albo wręcz przeciwnie, odłożyć kosmetyczkę na bok na lato. Wszystkie pragnienia są ważne.

W końcu najlepszy makijaż to taki, w którym czujesz się dobrze, możesz eksperymentować... albo nie zmieniać niczego.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
