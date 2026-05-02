„Paznokcie żelowe”: trend, który nadaje paznokciom świeży wygląd

Fabienne Ba.
@low.nail / Instagram

Po „lakierowanych paznokciach” i „mlecznych paznokciach”, w 2026 roku pojawia się nowa obsesja na punkcie urody: „żelowe paznokcie”. Te błyszczące, galaretowate paznokcie podbijają media społecznościowe, salony i tablice inspiracji manicure. Ich urok? Świeży, nowoczesny i niezwykle stylowy wygląd.

Czym właściwie są „żelowe paznokcie”?

„Galaretkowe paznokcie”, zwane również „żelowymi paznokciami” lub „koreańskimi żelowymi paznokciami”, można rozpoznać po ich półprzezroczystym i błyszczącym wykończeniu. Pomysł: lekko przyciemnione paznokcie z efektem przypominającym żel, przypominającym owocowe cukierki lub kolorową galaretkę.

Efekt jest świetlisty i delikatny, z idealną ilością koloru: światło zdaje się przenikać przez paznokieć, dając świeży, niemal wodny efekt. To trochę jak trend „szklanej skóry”, tyle że w manicure.

Trend, który narodził się w Korei Południowej

Nic dziwnego, że ta estetyka pochodzi prosto z Korei Południowej, prawdziwego światowego lidera w dziedzinie innowacyjnych kosmetyków. Popularne już w azjatyckich salonach, „żelowe paznokcie” zyskały popularność w Europie w 2025 roku, a ich popularność eksplodowała w 2026 roku. Są one częścią ruchu koreańskiego beauty, który ceni naturalny blask, czyste wykończenie i dopracowane detale. Tutaj nie ma miejsca na przesadę: wszystko opiera się na przejrzystości, blasku i subtelności.

Dlaczego wszyscy oszaleli w 2026 roku

Ten manicure jest tak popularny, ponieważ spełnia wszystkie obecne kryteria. Po pierwsze, idealnie wpisuje się w trend minimalistycznej urody. „Paznokcie żelowe” dają szykowny efekt i oferują szeroki wachlarz stylów: delikatne pastele, świeży róż, intensywną brzoskwinię, truskawkową czerwień, delikatną lawendę lub wyrazisty neon.

Kolejną zaletą jest to, że pięknie podkreślają każdą skórę dłoni, długość paznokci i karnację. Ich transparentność pozwala stylizacji swobodnie oddychać i zapewnia naturalny, promienny efekt. Dzięki temu przypadną do gustu zarówno osobom preferującym subtelny look, jak i fankom bardziej wyrafinowanych zdobień.

Najbardziej pożądane warianty

W 2026 roku „żelowe paznokcie” będą dostępne w bardziej wyrafinowanych i jeszcze bardziej pożądanych wersjach. Odcienie nude i mlecznego beżu cieszą się ogromną popularnością dzięki szykownemu i czystemu wykończeniu. Różowe odcienie nadają dłoniom zdrowy blask, a pomarańczowe lub czerwone tony dodają słonecznego i żywego akcentu.

Dla osób ceniących detale dostępne są również wersje z mikrodrobinkami brokatu, perłowymi refleksami, mini cyrkoniami lub subtelnym połyskiem zatopionym w półprzezroczystym materiale. Wreszcie, wersja „paznokcie mydlane”, niemal bezbarwna, stanowi kolejny krok w minimalizmie, zapewniając ultraczyste i błyszczące wykończenie.

Krótko mówiąc, galaretkowe paznokcie ucieleśniają „nową wizję” piękna: świetlistą, świeżą i subtelną. Manicure, który podkreśla, nie ukrywając, i który celebruje dłonie w całej ich wyjątkowości. Do 2026 roku najbardziej pożądane paznokcie będą przypominać półprzezroczyste cukierki… a ich urok będzie natychmiastowy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
