„Nie sposób oderwać wzroku”: trend w makijażu zachwyca internautów

Léa Michel
A co, gdyby fiolet stał się gwiazdą Twojego kolejnego makijażu? Na Instagramie makijaż pełen odcieni fioletu robi furorę i już podbił serca tysięcy internautów.

Alicia Breuer narzuca swoje „fioletowe spojrzenie”

Wszystko zaczęło się od karuzeli zdjęć opublikowanych na Instagramie przez twórczynię treści Alicię Breuer. Przedstawiała na nich makijaż oczu w odcieniach fioletu, któremu towarzyszył jednoznaczny podpis: ten „fioletowy look” stał się jej ulubionym makijażem oczu wszech czasów. Jej entuzjazm był wyraźnie zaraźliwy, a post natychmiast oczarował jej obserwatorów, którzy byli zachwyceni, widząc, jak odkrywa tak odważną paletę.

Gradient odcieni fioletu, który jest tak intensywny, jak i świetlisty

Sekret tego looku? Śliwkowo-fioletowy cień do powiek, nałożony na powiekę, a następnie fachowo roztarty wokół oka, w tym pod dolną linią rzęs. Rezultat: urzekający i zmysłowy efekt smoky eye, który optycznie powiększa oczy i nadaje im magnetyczną głębię. Aby zrównoważyć tę intensywność, reszta makijażu pozostaje świetlista i naturalna: świeża, promienna cera, błyszczące usta w różowym odcieniu nude, podkreślone brwi i bujne, pięknie potargane brązowe włosy. Fiolet ma również tę zaletę, że rozjaśnia wszystkie odcienie skóry i podkreśla spojrzenie, zwłaszcza te jasne, zielone lub piwne. To wystarczy, by zdetronizować tradycyjne czarne smoky eye.

Użytkownicy Internetu są oczarowani

Nic dziwnego, że look wywołał falę zachwytów. W komentarzach wielu użytkowników przyznało, że „nie sposób oderwać od niego wzroku”, chwaląc makijaż jako odważny i jednocześnie podkreślający urodę. Wiele osób już obiecuje go odtworzyć, udowadniając, że prosty kolor może odmienić oblicze i ożywić trend.

Dzięki swojemu „fioletowemu lookowi” Alicia Breuer stworzyła jeden z najbardziej inspirujących makijaży ostatnich czasów i potwierdza wielki powrót odcieni malwy w naszych zestawach kosmetycznych.

Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
