Dlaczego trend w makijażu inspirowany serialem „Euforia” podbija media społecznościowe?

Intensywne kolory, wyrazisty brokat, wyrazisty eyeliner: od kilku lat w mediach społecznościowych króluje pewien styl makijażu. Zainspirowany serialem „Euphoria”, ten trend trafia do pokolenia poszukującego kreatywności i wolności. To coś więcej niż tylko stylizacja – to redefinicja zasad piękna.

Wizualny podpis, który pozostawia trwałe wrażenie.

Od momentu emisji „Euforia” stała się fenomenem kulturowym. Choć fabuła urzekła widzów, jej świat wizualny pozostawił po sobie głęboki ślad. Makijaż postaci, wykonany z kryształków, brokatu i żywych kolorów, stał się kultowy.

Za tą estetyką stoi wizażystka Doniella Davy, która stworzyła makijaże, które odzwierciedlają emocje bohaterów. W tym przypadku makijaż nie służy „korygowaniu”, ale opowiadaniu historii, wyrażaniu jej, wzmacnianiu. W rezultacie te artystyczne kreacje szybko wykroczyły poza ekran, stając się rzeczywistością, a co najważniejsze… Waszymi kanałami w mediach społecznościowych.

TikTok, akcelerator kreatywności

Nie sposób mówić o tym trendzie bez wspomnienia o TikToku. Platforma odegrała kluczową rolę w eksplozji popularności makijażu w stylu „Euphoria”. Dzięki milionom wyświetleń pod dedykowanym hashtagiem, tutoriale mnożą się. Znajdziesz przystępne wersje, osobiste interpretacje, a nawet „eksperymentalne” stylizacje. Krótki format pozwala przetestować, odtworzyć i dostosować te style do własnych potrzeb w zaledwie kilku krokach.

Co w tym takiego pociągającego? Całkowita swoboda. Nie musisz być profesjonalną wizażystką, żeby wyrazić siebie. Możesz narysować asymetryczną kreskę eyelinerem, dodać brokat lub pobawić się kolorami, w zależności od nastroju.

Instagram – miejsce prezentacji artystycznego makijażu

Instagram z kolei działa jak gigantyczna galeria wizualna. Stylizacje inspirowane serialem „Euphoria” są tam często prezentowane ze starannie dobranym oświetleniem, precyzyjnym kadrowaniem i prawdziwie artystycznym wymiarem. Makijaż staje się wówczas dziełem sztuki samym w sobie. Liczy się każdy szczegół: lśniący kącik oka, nieoczekiwany kolor, graficzny kształt. Ta wizualna praca wzmacnia efekt estetyczny i inspiruje do eksploracji nowych pomysłów.

Piękno bardziej swobodne i akceptujące ciało

Sukces tego trendu nie wynika wyłącznie z jego walorów wizualnych. Jest on częścią szerszej ewolucji standardów piękna. Dziś makijaż nie jest już tylko narzędziem do ukrywania lub transformacji. Staje się środkiem wyrazu, kreatywnym placem zabaw, przedłużeniem osobowości. A przede wszystkim, celebruje wszystkie twarze, wszystkie odcienie skóry, wszystkie tożsamości.

W tym podejściu body-positive nie ma „właściwego” sposobu na makijaż. Niezależnie od tego, czy preferujesz minimalistyczne stylizacje, czy odważne kreacje, wszystko jest możliwe. Twoja twarz nie jest płótnem do poprawiania, ale przestrzenią do eksploracji.

Trwały wpływ w świecie piękna

Od samego początku estetyka serii „Euphoria” niezmiennie inspiruje zarówno twórców treści, jak i profesjonalistów. Wiele marek oferuje obecnie produkty o połysku, innowacyjnych konsystencjach i intensywnych pigmentach. Ten trend nie traci na znaczeniu. Odzwierciedla on głęboką transformację: piękno staje się coraz bardziej osobiste, bardziej wyraziste i mniej skodyfikowane.

Krótko mówiąc, makijaż w stylu „Euphoria” jest tak popularny, ponieważ zachęca do łamania zasad, zabawy kolorami i odbudowywania swojego wizerunku. To trend, który nie wymaga od Ciebie konformizmu, ale stworzenia własnego.