Meksykański makijaż kobiecy intryguje bogactwem wizualnym i wyrazistością barw. Zakorzeniony w meksykańskiej tradycji Día de Muertos , łączy w sobie artystyczną kreatywność z hołdem dla zmarłych.

Figurka Catrina jest jej absolutną ikoną. Te kolorowe modele są teraz popularne nie tylko w Meksyku, na Halloween, karnawale czy imprezach kostiumowych.

Zapraszamy do odkrycia kulturowego pochodzenia tych spektakularnych stylizacji, dostępnych produktów i wszystkich wskazówek, jak skutecznie je wykonać.

Kulturowe korzenie makijażu kobiet meksykańskich

Korzenie meksykańskiego makijażu kobiet sięgają święta o wyjątkowej głębi kulturowej: Día de Muertos , obchodzonego co roku 1 i 2 listopada.

W tej meksykańskiej tradycji oddaje się cześć zmarłym nie poprzez smutek, lecz poprzez radość, kolory i świętowanie.

Sercem tej estetyki jest La Catrina , postać wyobrażona przez meksykańskiego artystę José Guadalupe Posadę na początku XX wieku. Stworzył on wówczas rycinę przedstawiającą kobiecą czaszkę w ozdobnym kapeluszu.

Jej cel: wyśmiać bogaczy, którzy zapominają o swoim pochodzeniu. La Catrina uosabia zatem elegancką, ironiczną i celową śmierć.

Ta ikoniczna postać niesie ze sobą głęboko meksykańskie przesłanie: śmierć nie jest tematem tabu, ale radosnym i naturalnym elementem istnienia.

Daleko od mrocznej estetyki Halloween, Día de Muertos jest świętem, podczas którego świętuje się odejście bliskich, z miłością i uśmiechem.

Wizualnie ten styl makijażu jest natychmiast rozpoznawalny. Białe twarze stanowią tło dla wyszukanych kompozycji.

Oczy otaczają szczegółowe wzory kwiatowe , a stylizowane czaszki i kolorowe arabeski zdobią całą twarz. Każdy szczegół opowiada historię.

Pomysły na kolorowe stroje i stylizacje inspirowane La Catriną

Bogactwo meksykańskiej tradycji oferuje nieskończone spektrum inspiracji. Cztery główne światy stylistyczne wyróżniają się szczególnie, każdy z nich pasuje do innej osobowości i okazji.

The Gothic Queen : wyraziste czaszki, głębokie, ciemne kolory, silna obecność sceniczna.

: wyraziste czaszki, głębokie, ciemne kolory, silna obecność sceniczna. Muza kwiatowa : hojne motywy kwiatowe wokół oczu, pastelowe lub żywe barwy, spektakularna miękkość.

: hojne motywy kwiatowe wokół oczu, pastelowe lub żywe barwy, spektakularna miękkość. Duch przodków : wygląd przesiąknięty meksykańską symboliką, z geometrycznymi liniami i żywymi kolorami.

: wygląd przesiąknięty meksykańską symboliką, z geometrycznymi liniami i żywymi kolorami. Ekscentryczny artysta : całkowita wolność, nieoczekiwane kolory, nieskrępowana i bezkompromisowa kreatywność.

Każdy styl opiera się na starannie dobranych zestawieniach kolorystycznych. Białe powierzchnie stanowią bazę, na którą precyzyjnie nakładają się wzory. Atmosfera wizualna waha się od tajemniczej po radosną, od rytualnej po świąteczną.

Te makijaże są dostępne dla każdego, niezależnie od doświadczenia w makijażu. Nie musisz być doświadczonym profesjonalistą, aby uosabiać ducha La Catriny . Kreatywność góruje nad techniką, a każda twarz staje się niepowtarzalnym dziełem sztuki.

Produkty umożliwiające stworzenie kobiecego, meksykańskiego makijażu

Dwa rodzaje produktów pozwalają zanurzyć się w tym kolorowym świecie. Pierwszym z nich jest artystyczna paleta do makijażu na bazie oleju , importowana bezpośrednio z Meksyku, którą trudno znaleźć w europejskich sklepach.

Paleta oferuje 6 żywych i intensywnych kolorów. Jej kremowa konsystencja ułatwia aplikację na twarz i ciało.

Satynowe wykończenie gwarantuje prawdziwie profesjonalny wygląd, długotrwały efekt przez cały wieczór, bez pękania. Delikatna dla skóry formuła nadaje się do regularnego stosowania.

Dostępne są dwa warianty. Wersja 01 Eternidad oferuje mistyczne i urzekające tony. Wersja 02 Sagrado koncentruje się na bardziej żywych i świątecznych kolorach. Niektóre warianty mogą być tymczasowo niedostępne ze względu na duże zapotrzebowanie.

Drugi produkt to tymczasowe naklejki z makijażem , inspirowane bezpośrednio Dniem Zmarłych . Te tymczasowe tatuaże są nietoksyczne i odpowiednie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Wzory wiernie oddają meksykańską estetykę. Łatwo je zmyć wodą z mydłem, nie pozostawiając śladów na skórze.

Wybierz produkt w zależności od okazji i pożądanego poziomu szczegółowości. Połącz paletę z naklejkami, aby uzyskać jeszcze bardziej spektakularny efekt. Dopasuj kolory do swojego stroju, aby uzyskać spójny i harmonijny wygląd.

Jak łatwo wykonać makijaż meksykański i na jakie okazje

Zastosowanie palety artystycznej

Przed aplikacją dokładnie oczyść skórę, aby zapewnić lepszą przyczepność koloru. Użyj cienkiego pędzla do detali i gąbki do większych powierzchni. Kremowa konsystencja ułatwia aplikację.

Następnie utrwal makijaż mgiełką utrwalającą lub delikatną warstwą pudru sypkiego. Do demakijażu wystarczy olejek lub balsam, aby całkowicie zmyć makijaż bez podrażniania skóry.

Trzymaj paletę z dala od źródeł ciepła i dokładnie ją zamykaj po każdym użyciu.

Zastosowanie naklejek tymczasowych

Ostrożnie wytnij tymczasowy tatuaż, a następnie usuń przezroczystą folię ochronną. Przyłóż go do skóry i delikatnie zwilż wilgotną gąbką. Odczekaj 20–30 sekund przed zdjęciem papieru podkładowego. Pozostaw do wyschnięcia – efekt będzie natychmiastowy.

W przypadku Día de Muertos i Halloween wybierz intensywne wzory czaszek.

i Halloween wybierz intensywne wzory czaszek. Na karnawał lub bal kostiumowy postaw na kolorowe, kwiatowe wzory.

Na pokazy, sesje zdjęciowe czy warsztaty kreatywne połącz oba produkty.

Te makijaże pasują do każdego kształtu twarzy i na każdą okazję. Meksykańska tradycja tylko czeka, aż Twoja kreatywność w pełni się ujawni.