Te trendy w makijażu będą hitem tej jesieni 2026

Po kilku sezonach, w których królował stonowany makijaż, jesień 2026 zapowiada się odważniej. Wybiegi w Nowym Jorku, Londynie, Mediolanie i Paryżu prezentowały wyraziste stylizacje, które jednocześnie pozwalają skórze oddychać. Mnóstwo inspiracji, które pozwolą Ci znaleźć nowe sposoby na zabawę makijażem, w zależności od nastroju.
Smoky eye powraca w wielkim stylu
Tej jesieni 2026 roku oczy zdobią głębokie, subtelnie roztarte odcienie. Pożegnaj się z ultragraficznymi kreskami: smoky eyes rozciera się, aby uzyskać intensywny, a jednocześnie bardziej elastyczny i trwały efekt. Inna wariacja również urzeka miłośników piękna: efekt celowo rozmytej kreski na eyelinerze, który nadaje rockowy i swobodny charakter bez dążenia do perfekcji. Celem nie jest uzyskanie perfekcyjnego, perfekcyjnego co do milimetra makijażu, ale stworzenie makijażu pełnego charakteru.
@lugamur Odtwarzam kultowy makijaż smoky eye Seleny 🖤 Zapomniałam, jak dobry był makijaż w 2016 roku #smokeyeyes #selenagomez #2016makeup #fyp #lugamur ♬ The Heart Wants What It Wants - Selena Gomez
Róż nosi się bez żadnych zahamowań
Róż powraca do łask. Tym razem nie ogranicza się już do delikatnego muśnięcia kości policzkowych: jest hojnie rozcierany na policzkach, a czasem nawet do grzbietu nosa, aby uzyskać zdrowy blask inspirowany naturalnym rumieńcem. W tym trendzie dominują kremowe konsystencje i odcienie maliny, śliwki lub różu. „Drapowanie różu”, czyli rozcieranie go ku górze, w kierunku skroni, subtelnie dodaje twarzy głębi. Rezultat: promienna i świeża cera już po kilku pociągnięciach.
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Usta przyjmują głębokie odcienie
W przypadku ust modne są nasycone kolory, takie jak burgund, śliwka lub odcienie zbliżone do krwistej czerwieni. W przeciwieństwie do idealnie podkreślonych czerwieni, trend ten preferuje efekt rozmycia, jakby usta były delikatnie pomalowane. To delikatniejsze wykończenie oferuje elegancki i nowoczesny wygląd, a jednocześnie jest łatwiejsze w noszeniu na co dzień. To piękny sposób na odważne noszenie ciemnych odcieni bez potrzeby ultraprecyzyjnego konturowania.
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Przede wszystkim promienna skóra
Jeśli istnieje wspólny mianownik wszystkich tych trendów, to jest nim cera. Pokazy na wybiegach potwierdziły potrzebę zachowania promiennego kolorytu skóry, z lekkim wykończeniem, które pozwala jej naturalnej fakturze się uwydatnić. Chodzi o to, aby podkreślić jeden element makijażu – oczy, policzki lub usta – jednocześnie zachowując stonowaną resztę. Ta równowaga ułatwia personalizację tych stylizacji, dostosowując je do własnego stylu.
Na koniec wyjaśnijmy, że te trendy to przede wszystkim sugestie dotyczące eksperymentowania i zabawy z makijażem. Nie ma obowiązku ich naśladowania, ani nawet noszenia makijażu w ogóle. Niezależnie od tego, czy uwielbiasz nosić pełny makijaż na co dzień, wolisz go nosić tylko okazjonalnie, czy po prostu czujesz się dobrze bez niego, wszystkie podejścia są dobre.