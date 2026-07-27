Te trendy w makijażu będą hitem tej jesieni 2026

Po kilku sezonach, w których królował stonowany makijaż, jesień 2026 zapowiada się odważniej. Wybiegi w Nowym Jorku, Londynie, Mediolanie i Paryżu prezentowały wyraziste stylizacje, które jednocześnie pozwalają skórze oddychać. Mnóstwo inspiracji, które pozwolą Ci znaleźć nowe sposoby na zabawę makijażem, w zależności od nastroju.

Smoky eye powraca w wielkim stylu

Tej jesieni 2026 roku oczy zdobią głębokie, subtelnie roztarte odcienie. Pożegnaj się z ultragraficznymi kreskami: smoky eyes rozciera się, aby uzyskać intensywny, a jednocześnie bardziej elastyczny i trwały efekt. Inna wariacja również urzeka miłośników piękna: efekt celowo rozmytej kreski na eyelinerze, który nadaje rockowy i swobodny charakter bez dążenia do perfekcji. Celem nie jest uzyskanie perfekcyjnego, perfekcyjnego co do milimetra makijażu, ale stworzenie makijażu pełnego charakteru.

Róż nosi się bez żadnych zahamowań

Róż powraca do łask. Tym razem nie ogranicza się już do delikatnego muśnięcia kości policzkowych: jest hojnie rozcierany na policzkach, a czasem nawet do grzbietu nosa, aby uzyskać zdrowy blask inspirowany naturalnym rumieńcem. W tym trendzie dominują kremowe konsystencje i odcienie maliny, śliwki lub różu. „Drapowanie różu”, czyli rozcieranie go ku górze, w kierunku skroni, subtelnie dodaje twarzy głębi. Rezultat: promienna i świeża cera już po kilku pociągnięciach.

Usta przyjmują głębokie odcienie

W przypadku ust modne są nasycone kolory, takie jak burgund, śliwka lub odcienie zbliżone do krwistej czerwieni. W przeciwieństwie do idealnie podkreślonych czerwieni, trend ten preferuje efekt rozmycia, jakby usta były delikatnie pomalowane. To delikatniejsze wykończenie oferuje elegancki i nowoczesny wygląd, a jednocześnie jest łatwiejsze w noszeniu na co dzień. To piękny sposób na odważne noszenie ciemnych odcieni bez potrzeby ultraprecyzyjnego konturowania.

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Przede wszystkim promienna skóra

Jeśli istnieje wspólny mianownik wszystkich tych trendów, to jest nim cera. Pokazy na wybiegach potwierdziły potrzebę zachowania promiennego kolorytu skóry, z lekkim wykończeniem, które pozwala jej naturalnej fakturze się uwydatnić. Chodzi o to, aby podkreślić jeden element makijażu – oczy, policzki lub usta – jednocześnie zachowując stonowaną resztę. Ta równowaga ułatwia personalizację tych stylizacji, dostosowując je do własnego stylu.

Na koniec wyjaśnijmy, że te trendy to przede wszystkim sugestie dotyczące eksperymentowania i zabawy z makijażem. Nie ma obowiązku ich naśladowania, ani nawet noszenia makijażu w ogóle. Niezależnie od tego, czy uwielbiasz nosić pełny makijaż na co dzień, wolisz go nosić tylko okazjonalnie, czy po prostu czujesz się dobrze bez niego, wszystkie podejścia są dobre.