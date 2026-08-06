Ten rodzaj manicure staje się hitem sezonu.

Po latach zdominowanych przez zaokrąglone kształty i stonowane wykończenia, nowa sylwetka powraca. Bardziej wyrazisty, bardziej wyrazisty, a jednocześnie wciąż elegancki – kwadratowy manicure to kształt, który warto obserwować w tym sezonie letnim. Trend inspirowany latami 2000., odświeżony z bardziej nowoczesnym akcentem.

Wielki powrót formy pełnej charakteru

Paznokcie o delikatnych konturach i niemal niewidocznych kolorach od dawna królują. Dziś nadszedł czas na zmianę i pojawienie się kształtu, który robi jeszcze większe wrażenie: kwadratowego paznokcia. Dzięki prostym krawędziom, czystym liniom i wyraźnej strukturze, ten manicure oferuje szykowny efekt bez konieczności skomplikowanej pielęgnacji. Jego sekret? Zapewnia czysty, elegancki i łatwy do personalizacji efekt, niezależnie od tego, czy preferujesz minimalistyczny look, czy bardziej oryginalne wzory.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Alketa Musta (@nails.by.keti)

Kwadrat czy squoval: subtelna, ale istotna różnica

Nie wszystkie kwadratowe kształty wyglądają tak samo.

Squoval, połączenie słów „square” i „oval”, zachowuje istotę kwadratu, jednocześnie delikatnie zaokrąglając rogi. Zapewnia delikatniejszy, bardziej naturalny wygląd, szczególnie ceniony na krótkich paznokciach.

Z drugiej strony, prawdziwy kwadrat opiera się na ostrych kątach i wyrazistej geometrii. To właśnie ta bardziej strukturalna wersja szczególnie przyciąga uwagę w tym sezonie, choć jej łagodniejsza wersja pozostaje doskonałą opcją dla tych, którzy preferują delikatniejsze wykończenie.

Kształt, który podkreśla wiele stylizacji paznokci.

Kwadratowy paznokieć szczególnie dobrze sprawdza się na paznokciach średniej i długiej długości, gdzie jego kształt może być w pełni wyrażony. Pięknie podkreśla również wąskie, równe płytki paznokciowe, tworząc wrażenie harmonii. Jeśli masz bardzo krótkie paznokcie, efekt będzie naturalnie zbliżony do kwadratowego. W przypadku smukłych palców, lekko złagodzona wersja może zapewnić wizualną równowagę, zachowując jednocześnie strukturalny charakter tego trendu.

Jak w przypadku wszystkich trendów kosmetycznych, najważniejsze jest, aby wybrać to, co lubisz i co do Ciebie pasuje. Niezależnie od tego, czy kochasz swoje paznokcie, ozdabiasz je,zmieniasz ich kształt , czy po prostu pozostawiasz je w naturalnym stanie, wszystkie opcje są możliwe. Trend to inspiracja, a nie obowiązek.

Sekret udanego kwadratowania: precyzyjne piłowanie

Aby uzyskać piękny, kwadratowy kształt, kluczowa jest technika. Pilnik musi tworzyć idealnie prostą krawędź, płynnymi, precyzyjnymi pociągnięciami. Następnie boki są formowane, aby zachować czyste, zrównoważone kąty. Kontrolowane ruchy są lepsze od zbyt energicznych ruchów w przód i w tył, które mogą osłabiać paznokieć. Końcowe dopracowanie konturów blokiem polerskim tworzy harmonijną powierzchnię.

Skórki: zabieg pielęgnacyjny, którego nie można zapomnieć

Piękny manicure to nie tylko kształt paznokcia. Przygotowanie również odgrywa kluczową rolę. Prawidłowo odsunięte skórki odsłaniają podstawę paznokcia i tworzą iluzję dodatkowej długości. Ten drobny zabieg robi ogromną różnicę: zapewnia schludny wygląd i podkreśla kwadratowy kształt. Prosty akcent, który odmienia cały wygląd manicure.

Ostatecznie kwadratowy paznokieć jest atrakcyjny, ponieważ pasuje do wielu stylów: jednolitych kolorów, nowoczesnego francuskiego manicure, żywych barw i kreatywnych detali. Jednak najpiękniejszy manicure to zawsze ten, w którym czujesz się komfortowo. Jeśli preferujesz okrągłe kształty, krótkie paznokcie, subtelne kolory, a nawet naturalne paznokcie, to również jest w porządku.