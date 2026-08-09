„Przygryzione usta” stają się trendem urodowym jesieni 2026 roku.

Zapomnij o ultraprecyzyjnych konturach i perfekcyjnie narysowanych ustach: trend „przygryzionych ust” charakteryzuje się rozmyciem, rozproszonym kolorem i lekko niedoskonałym wyglądem, który nadaje mu tak czarującego charakteru.

Pogryzienie ust, które stało się globalnym fenomenem

Za tą angielską nazwą kryje się typowo francuski pomysł: „ugryzione usta”. Zasada? Nadanie ustom odrobiny koloru, jakby właśnie ugryzły soczysty owoc, bez dążenia do perfekcyjnego efektu. Ta estetyka nie jest nowa. Jest częścią długiej francuskiej tradycji kosmetycznej, w której kolorowe, a zarazem subtelnie nałożone usta zawsze cieszyły się popularnością. Przyjęty, a następnie szeroko spopularyzowany przez anglojęzycznych twórców treści, jest teraz wszędzie i ma szansę stać się jednym z flagowych makijaży jesieni 2026 roku.

„Pogryzione usta” czy rozmazane usta: jaka jest różnica?

Na pierwszy rzut oka oba trendy mogą wydawać się podobne. W obu przypadkach kontur ust traci swój graficzny charakter, ustępując miejsca delikatniejszemu wyglądowi. Jednak ich realizacja nie jest do końca taka sama.

Przy klasycznym rozmytym efekcie kolor rozprowadza się równomiernie po całej powierzchni ust.

W przypadku „przygryzionych ust” kluczowy jest gradient: odcień jest intensywniejszy w centrum, a następnie stopniowo rozjaśnia się ku krawędziom. Zainspirowana w szczególności koreańskimi technikami makijażu, metoda ta tworzy piękne wrażenie objętości bez konieczności precyzyjnego konturowania ust. Rezultat: żywe, świeże i celowo „niedoskonałe” usta.

Kolory idealne na jesień

Ten sezon zdaje się być stworzony dla tego trendu. Odcienie inspirowane czerwonymi jagodami naturalnie zajmują centralne miejsce: malina, jeżyna, lekko stonowana śliwka… nie zapominając o ciepłych brązach i bardziej stonowanych czerwieniach. Te głębokie barwy doskonale uzupełniają jesienne stylizacje i można je łatwo dostosować do pożądanej intensywności. Dobra wiadomość dla miłośniczek lekkiego makijażu: tutaj nie trzeba szukać najmniejszych niedoskonałości. Efekt jest celowo rozproszony, więc kolor, który blaknie w ciągu dnia, może nawet dodać uroku efektowi.

Jak uzyskać efekt „pogryzionych ust” w trzech krokach?

Przede wszystkim przygotuj usta. Delikatny peeling i odżywczy balsam wygładzą powierzchnię i zapobiegną osadzaniu się koloru w suchych miejscach, które są szczególnie częste w niskich temperaturach. Następnie nałóż kolor na środek ust. Nie ma potrzeby nakładania go wszędzie: to gradient robi swoją robotę.

Delikatnie rozetrzyj produkt palcem na zewnątrz, aby uzyskać stopniowe przejście. Ostatnim akcentem jest odrobina balsamu na środku ust, aby zapewnić komfort i podkreślić je. Do tej techniki szczególnie dobrze nadają się szminki, balsamy koloryzujące i kremowe, łatwo rozcieralne kredki do ust.

Trend, który pasuje do każdego

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że „przygryzione usta” nie ograniczają się do konkretnego kształtu ust. Trend ten doskonale komponuje się również z minimalistycznym makijażem: promienną cerą, subtelnymi oczami i subtelnie pomalowanymi ustami. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby go zintensyfikować lub dostosować do własnego gustu.

A co jeśli za nią nie pójdziesz?

Być może najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że trend w makijażu to sugestia, a nie obowiązek. Możesz wypróbować „przygryzione usta”, dostosować je, zinterpretować na nowo… albo po prostu patrzeć, jak przemijają. Możesz też w ogóle nie nakładać makijażu. Niezależnie od tego, czy masz 20, 40, 60 lat, czy więcej, niezależnie od płci, Twoja twarz niczego nie udowadnia. Makijaż może być placem zabaw, przyjemnością, nawykiem, a może wcale.

I wreszcie, „przygryzione wargi” mogą znaleźć tu swój najlepszy argument: zachęcają do mniejszej kontroli nad swoim wyglądem i do zabawy kolorem, bez dążenia do perfekcji.