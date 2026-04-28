Makijaż hipisowski dla kobiet ucieleśnia wolność twórczą, która narodziła się w latach 60. i trwała w latach 70 .

Ten styl retro, noszony przez takie ikony jak Donna Summer, Farrah Fawcett czy Bianca Jagger , oscyluje między słoneczną naturalnością a olśniewającym dyskotekowym glamourem.

Dziś ten styl przeżywa renesans popularności, szczególnie na festiwalach takich jak Coachella w Kalifornii . Zarówno na co dzień, jak i na uroczyste okazje, makijaż w stylu boho oferuje niezliczone możliwości.

Poprowadzimy Cię krok po kroku przez proces doskonalenia tej sztuki – od cery po dodatki.

Idealna cera do makijażu w stylu retro hipisowskim z lat 70.

Każdy dobry makijaż hipisowski zaczyna się od dobrze przygotowanej skóry . Nawilżanie pozostaje kluczowe: krem na dzień lub krem BB stanowi podstawę dla promiennej i długotrwałej cery.

Taka dbałość o skórę, bez względu na jej naturę i morfologię, gwarantuje harmonijny i naturalny efekt.

W przeciwieństwie do lat 50. i 60. , w których preferowano pełne, a czasem ciężkie krycie, lata 70. zrewolucjonizowały podejście do podkładu.

Preferowanym podejściem była lekka, błyszcząca konsystencja, zapewniająca natychmiastowy, młodzieńczy blask. Wystarczył korektor lub specjalny korektor, aby zamaskować niedoskonałości bez obciążania cery.

Opalenizna i blask jak w latach 70.

Opalona cera jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech stylu retro hipisowskiego.

Brązujący puder, dobrany o dwa odcienie ciemniejszy od naturalnego koloru skóry , nakłada się na kości policzkowe, brodę, linię żuchwy i czubek nosa.

Dobrze wymieszany, nadaje skórze opaleniznę i muśnięcie słońcem, tak charakterystyczne dla tej epoki.

Następnie rozświetl twarz złotym rozświetlaczem. Nałóż go na kości policzkowe, grzbiet nosa i wewnętrzny kącik oka, aby uzyskać świetlisty i zmysłowy efekt. Jasnoróżowy róż na policzkach doda całemu makijażowi romantycznego i glamourowego akcentu.

Miłośnicy naturalnych detali docenią sztuczne piegi, narysowane brązowym ołówkiem, a następnie starannie roztarte, które dodadzą im autentycznego i spontanicznego uroku.

Kompaktowy puder matujący, nakładany pędzlem, gwarantuje długotrwały efekt.

Makijaż oczu podkreślający hipisowski wygląd z lat 70.

Styl hippie chic opiera się na jednej podstawowej zasadzie: harmonii ze strojem . Jeśli strój charakteryzuje się wyrazistymi wzorami lub jaskrawymi kolorami, makijaż oczu powinien pozostać naturalny i lekki.

Z kolei prosty strój pozostawia sporo miejsca na mocne spojrzenie.

Lata 60. XX wieku ugruntowały popularność grubych sztucznych rzęs i wyrazistego eyelinera. Lata 70. zerwały z tym trendem, preferując wodoodporny tusz do rzęs nakładany zarówno na górne, jak i dolne rzęsy.

Ten wybór gwarantuje otwarty i wyrazisty wygląd bez przesady. Brwi pozostają naturalnie gęste, lekko farbowane lub po prostu nietknięte.

Cienie do powiek i eyeliner w stylu boho

Cienie do powiek tamtych czasów występowały w bogatej i zróżnicowanej palecie. Niebieskie, zielone, fioletowe, odcienie ziemi... większość z nich charakteryzowała się opalizującymi wykończeniami , charakterystycznymi dla modnego stylu tamtej dekady.

Do podkreślania brwi, aby optycznie wydłużyć oczy, często używano bieli lub srebra. Czarny lub pasujący eyeliner nakładano głównie na górną powiekę, a złoty rozświetlacz nakładano w wewnętrznym kąciku oka.

Aby uzyskać efekt disco inspirowany Donną Summer lub Biancą Jagger , na powiekę i załamanie powieki nałożono jednokolorowy brokatowy cień do powiek. Ten sam odcień, nieco ciemniejszy, nałożono na dolną powiekę.

Joan Jett z kolei spopularyzowała grubą kreskę na obu powiekach, co było wyrazem ducha punka i rzekomego buntu, co kontrastowało z dominującym wówczas naturalnym wyglądem.

Usta i paznokcie w stylu retro hipisowskim

Usta odgrywają kluczową rolę w makijażu kobiet hipisowskich. W latach 70. XX wieku pojawiła się szeroka gama kuszących odcieni:

Śliwka, jeżyna i żurawina dla głębokich i wyrazistych odcieni

Brzoskwiniowy, malinowy i blady róż dla łagodniejszych, pastelowych wersji

Błyszczące wykończenia królowały. Matowe pomadki po prostu nie miały miejsca w tej dekadzie. Kolorowe błyszczyki w odcieniach brzoskwini lub różu, a także ziemiste brązy, idealnie oddają ducha epoki.

Przed nałożeniem szminki kontur ust podkreśla ich kontur, a następnie nakładamy błyszczyk, aby uzyskać typowy dla tego stylu błyszczący i pełniejszy efekt.

Paznokcie w stylu boho dopełniające hipisowską urodę

Styl boho wyraża się również na palcach. Jaskrawe lakiery do paznokci , noszone zarówno na dłoniach, jak i stopach, podkreślają odświętny i kreatywny charakter całej stylizacji.

Można łączyć kilka odcieni na różnych paznokciach, aby uzyskać zdecydowanie boho efekt.

Ta swoboda kolorystyczna odzwierciedla emancypację i niezależność, które charakteryzowały ruch hipisowski w jego samej istocie.

Fryzura hipisowska: włosy i dodatki dopełniające wygląd

Fryzury są naturalnym przedłużeniem hipisowskiego makijażu dla kobiet. Luźne, falowane włosy to kultowy wybór stylu retro lat 70.

Dla odmiany dwa warkocze lub niski kok dodadzą fryzurze odmiennego charakteru, pozostając jednocześnie wiernym estetyce boho.

Kluczową rolę odgrywają akcesoria do włosów. Luźno zawiązane chusty, duże, kolorowe gumki do włosów czy kwiaty wetknięte we włosy bezpośrednio nawiązują do ruchu flower power .

Ten kwiatowy trend osiągnął szczyt w latach 70. i do dziś pozostaje łatwo rozpoznawalnym symbolem wizualnym na festiwalach.

Niezbędna biżuteria i dodatki w stylu boho

Aby dopełnić totalnie hippisowski look, niezbędna jest biżuteria w stylu boho.

Kolczyki, naszyjniki, bransoletki i pierścionki ze złota lub srebra, perły i muszle na kostki... każdy element przyczynia się do ogólnej harmonii wizualnej .

Torebka dopełnia sylwetkę: słomkowa kopertówka, torebka z frędzlami lub torba na ramię w kolorze beżowym lub brązowym idealnie wpasuje się w ducha stylu.

Słomkowy kapelusz lub taki w odcieniu beżowym, pasujący do torebki, noszony przy rozpuszczonych włosach, elegancko dopełnia cały look.

Kolorowy lub wzorzysty pasek, noszony na sukience lub spodniach, stanowi niezbędne wykończenie tego eleganckiego stylu boho.

Jak uzyskać idealny makijaż hipisowski na festiwal w stylu Coachella

Coachella , odbywająca się corocznie w Kalifornii, stała się światową wizytówką współczesnego, hipisowskiego szyku. Od samego początku festiwal ten celebruje odświętny, kreatywny i bezkompromisowy makijaż, daleki od konwenansów.

To doskonała okazja, aby wyrazić swoją osobowość bez żadnych ograniczeń.

Rozświetlacz staje się podstawą tego festiwalowego makijażu.

Nałożony obficie na kości policzkowe, wewnętrzny kącik oka, nos i zagłębienie górnej wargi, nada skórze niepowtarzalny, słoneczny i świąteczny blask.

Jasne kolory i brokat zdobią powieki: kolorowy cień do powiek w połączeniu z brokatową kreską zamienia oczy w prawdziwe dzieło sztuki.

Cekiny, perły i gwiazdki przyklejone na czole, nad brwiami lub pod oczami dopełniają ten ekstrawagancki, festiwalowy makijaż.

W przypadku ust priorytetem pozostaje harmonia z całością : jeśli oczy są mocno pomalowane, wystarczy odcień nude lub lekko różowy. Jeśli oczy są bardziej stonowane, dominującym akcentem może być błyszcząca, śliwkowa lub malinowa szminka.

W 1969 roku festiwal Woodstock położył podwaliny pod tę swobodną i kolorową estetykę, która do dziś inspiruje miliony kobiet na całym świecie, niezależnie od typu sylwetki czy stylu życia.