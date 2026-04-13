Naukowcy twierdzą, że napój ten może zapewniać „bardziej stopniową” stymulację niż kawa.

Léa Michel
Matcha, długo zarezerwowana dla tradycyjnych japońskich ceremonii, stała się modnym napojem. Jej roślinny smak, intensywny kolor i wizerunek „zen” cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Poza stylem, pozostaje jedno pytanie: czy naprawdę oferuje „bardziej stopniowy” zastrzyk energii niż kawa?

Inny rodzaj energii w Twojej filiżance

Kawa często kojarzy się z szybkim, niemal natychmiastowym działaniem. Matcha natomiast jest często opisywana jako bardziej stabilna, z uczuciem energii, która narasta stopniowo. Tę różnicę można wytłumaczyć jej naturalnym składem.

Matcha, podobnie jak kawa, zawiera kofeinę, ale także specyficzny aminokwas: L-teaninę. To właśnie ta kombinacja przyciąga uwagę naukowców badających wpływ herbaty na koncentrację i czujność. Innymi słowy, nie pijesz tylko kofeiny, ale naturalny duet, który działa razem.

Połączenie, które interesuje badania

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Nutritional Neuroscience” naukowcy zbadali połączenie kofeiny i L-teaniny u młodych dorosłych. Zaobserwowali efekty działania dawki łączącej około 97 mg L-teaniny i 40 mg kofeiny.

Wyniki wskazują na poprawę niektórych funkcji uwagi, a także wzrost odczuwanej czujności uczestników. Jednocześnie zmniejszyło się uczucie zmęczenia. Nie porównując bezpośrednio filiżanki matchy z filiżanką kawy, badanie to podkreśla ważną kwestię: połączenie kofeiny z L-teaniną może mieć inny wpływ na koncentrację niż sama kofeina.

Dlaczego matcha jest postrzegana jako „bardziej postępowa”

To właśnie dlatego matcha zyskała reputację łagodnego środka energetyzującego. L-teanina jest badana pod kątem jej wpływu na koncentrację i stan spokojnego czuwania. W połączeniu z kofeiną może przyczyniać się do bardziej zrównoważonego poczucia czujności.

Zamiast gwałtownego wzrostu energii, po którym następuje jej spadek, niektórzy opisują bardziej liniową, komfortową, niemal wszechogarniającą koncentrację. Energię, która towarzyszy, a nie zakłóca. To uczucie wyjaśnia, dlaczego matcha jest często wybierana w okresach skupienia w pracy, nauce lub zadaniach wymagających długotrwałej uwagi.

Matcha czy kawa: dwa różne doświadczenia

Nie chodzi o to, by wskazać zwycięzcę między tymi dwoma napojami. Kawa pozostaje popularna ze względu na szybkie działanie pobudzające i intensywność. Matcha natomiast jest atrakcyjna ze względu na bardziej stopniowe działanie, często kojarzone z poczuciem jasności umysłu.

Naukowcy zachowują jednak ostrożność. Badania nie dowodzą, że matcha jest „lepsza” niż kawa, ani że wywołuje dokładnie takie same efekty u wszystkich. Reakcje mogą się różnić w zależności od wrażliwości na kofeinę, stylu życia i kontekstu spożycia. W rzeczywistości nie chodzi o porównywanie tych dwóch substancji, ale o zrozumienie, że nie działają one dokładnie tak samo.

Ostatecznie badania sugerują, że istnieją różne sposoby stymulowania uwagi. Niektóre są bardziej intensywne, inne bardziej stopniowe. Matcha ilustruje ideę łagodniejszej energii, w której ciało i umysł zdają się poruszać w tym samym tempie. To uczucie może odpowiadać osobom poszukującym skupienia bez nadmiernej stymulacji. Ostatecznie, niezależnie od tego, czy wybierzesz kawę, czy matchę, kluczem jest znalezienie tego, co najlepiej respektuje Twój rytm, Twoje ciało i Twój sposób funkcjonowania.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
W kosmosie posiłki astronautów z misji Artemis znacznie różnią się od tych na Ziemi

Co jesz, podróżując na Księżyc? Na pokładzie misji Artemis II astronauci muszą dostosować swoje nawyki żywieniowe do środowiska,...

