Ten przysmak może zdziałać cuda dla Twojej pamięci

Odżywianie
Fabienne Ba.
lookstudio/Freepik

Długo spychana do rangi słodkiego przysmaku, gorzka czekolada powraca… i to nie tylko po to, by zadowolić kubki smakowe. Za jej intensywnym smakiem kryje się nieoczekiwany sojusznik dla mózgu.

Kiedy obżarstwo rymuje się z inteligencją mózgową

Twoje ciało wie, jak rozpoznać przyjemności, które sprawiają, że czujesz się dobrze. Gorzka czekolada, zwłaszcza bogata w kakao, wyróżnia się jako naturalne wsparcie funkcji poznawczych. Dzięki związkom roślinnym zwanym flawanolami, przyczynia się do lepszego krążenia krwi w kluczowych obszarach mózgu, szczególnie tych odpowiedzialnych za pamięć i koncentrację.

Flawanole te wspomagają dotlenienie mózgu i stymulują hipokamp, obszar niezbędny do tworzenia i zapamiętywania wspomnień. Rezultatem jest uczucie jasności umysłu, lepsza koncentracja i lepsza pamięć, zarówno u osób młodych, jak i starszych.

Flawanole – nieopiewani bohaterowie kakao

Nie wszystkie czekolady są sobie równe, a Twoje ciało zasługuje na to, co najlepsze. Gorzka czekolada zawierająca co najmniej 70% kakao jest szczególnie korzystna, ponieważ jest bogata we flawanole. Te naturalne przeciwutleniacze działają jako silne stymulatory poznawcze, wspierając plastyczność mózgu i przyczyniając się do tworzenia nowych wspomnień.

Badania naukowe wykazały , że regularne, umiarkowane spożycie gorzkiej czekolady może znacząco poprawić zdolność zapamiętywania i pamięć. Zakręt zębaty, obszar mózgu zaangażowany w proces uczenia się, wydaje się być szczególnie wrażliwy na te związki. Innymi słowy, mózg uwielbia być rozpieszczany, zwłaszcza gdy jest to możliwe dzięki pysznej i sycącej diecie.

Korzyści obserwowane w czasie

Tym, co czyni gorzką czekoladę jeszcze bardziej atrakcyjną, jest jej długotrwały efekt. Badania porównujące gorzką czekoladę z czekoladami o niższej zawartości kakao wykazały poprawę pamięci werbalnej i zdolności uczenia się już kilka godzin po spożyciu. A te korzyści na tym się nie kończą: po połączeniu z czasem wydają się utrzymywać przez kilka tygodni.

Uważa się, że te efekty są powiązane z aktywacją BDNF, czynnika neurotroficznego niezbędnego dla zdrowych neuronów. Krótko mówiąc, kakao nie tylko tymczasowo pobudza mózg, ale także pomaga mu zachować elastyczność, reaktywność i odporność. To piękny dowód na to, że ciało, traktowane z szacunkiem i troską, wie, jak cię nagrodzić.

Czujność, równowaga i ochrona poznawcza

Flawanole zawarte w kakao nie działają same. Naturalnie łączą się z teobrominą i niewielką dawką kofeiny, co wystarcza, by pobudzić umysł, nie powodując nieprzyjemnych skutków ubocznych, które czasami towarzyszą nadmiernej ilości kawy. Pozwala to na zwiększenie czujności, przyspieszenie przetwarzania informacji i poprawę jasności umysłu, a jednocześnie zachowanie dostrojenia do zmysłów.

Co więcej, ich właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne pomagają chronić mózg przed stresem oksydacyjnym, czynnikiem wpływającym na starzenie się funkcji poznawczych. Spożywanie gorzkiej czekolady to zatem również sposób na wysłanie pozytywnego sygnału do organizmu: zasługujesz na dietę, która wspiera Twoją energię i ogólne samopoczucie.

Kostka czekolady, która odżywi umysł

W podejściu body-positive nie chodzi ani o wyrzeczenia, ani o poczucie winy. Przyjemność jest integralną częścią zdrowej relacji z jedzeniem. Aby w pełni cieszyć się korzyściami płynącymi z gorzkiej czekolady, wystarczy dzienna porcja 30–50 gramów. Wybieraj czekoladę wysokiej jakości, najlepiej organiczną, z niewielką ilością lub bez dodatku cukru i wysoką zawartością kakao.

W połączeniu z owocami bogatymi w antyoksydanty lub spożywany świadomie, ten mały rytuał staje się prawdziwą chwilą dbania o siebie. Oczywiście, gorzka czekolada nie jest cudownym lekarstwem: jest elementem zrównoważonego stylu życia, który obejmuje zróżnicowaną dietę, spokojny sen i tak dalej.

Dowody rosną: gorzka czekolada zajmuje należne miejsce w diecie, która szanuje ciało i wspiera funkcje poznawcze. Rozsądnie ją spożywając, łączysz przyjemność, wiedzę naukową i współczucie dla siebie. To tylko dowodzi, że dbanie o pamięć może zacząć się od prostego kawałka… delektowania się nim bez oceniania.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
