Ten subtelny szczegół naszej zastawy stołowej może wpływać na apetyt

Podczas posiłków często sięgamy po pierwszy talerz, jaki zobaczymy, nie zwracając uwagi na jego wygląd. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy mieszkamy w umeblowanym mieszkaniu i musimy zadowolić się niedopasowanymi naczyniami dostarczonymi przez właściciela. Kolor talerza wpływa jednak na nasz apetyt i uczucie sytości.

Jemy ustami, ale także oczami.

Kiedy delektujemy się posiłkiem , nasze kubki smakowe rozkoszują się, ale angażowane są wszystkie pięć zmysłów. Nie bez powodu istnieje powiedzenie „odgryźć więcej, niż możesz przeżuć” . Oczywiście, pięknie podana lasagne jest bardziej apetyczna niż talerz fasoli flageolet, niedbale rozrzuconej przez kucharza w stołówce. Jednak atrakcyjność wizualna to nie jedyny czynnik. Ważny jest również kolor samego talerza.

Naczynia, w zależności od kształtu i koloru, mogą wzmagać lub zmniejszać nasz apetyt. To kwestia czysto psychologiczna. Jednak często bagatelizujemy ten czynnik. Zazwyczaj wybieramy talerz na chybił trafił z szafki, nie zwracając uwagi na jego wygląd. Czasami robimy wyjątek, gdy mamy gości i wyciągamy nasz zestaw z niebieskiego kamienia lub zastawę stołową w stylu skandynawskim. Jednak nie doceniamy wpływu tych czynników na nasze nawyki żywieniowe.

Jednak posiłek podany na płaskim, zielonym talerzu ceramicznym nie będzie smakował tak samo, jeśli zostanie umieszczony w terakotowej misce. W jednej misce pozostaną okruszki, a w drugiej ludzie poproszą o dokładkę. Kilka badań zbadało to zjawisko i wykazało wyraźną różnicę w zachowaniach żywieniowych w zależności od rodzaju talerza.

Te kolory pobudzają apetyt

W tradycyjnych restauracjach jedzenie jest podawane na środku białego talerza, aby nie przytłaczać wzroku i podkreślić kolor składników. W tym neutralnym odcieniu talerz pozostaje prostym elementem do serwowania. Jednak w domu talerze rzadko są nieskazitelnie białe, zwłaszcza jeśli są prezentem od babci lub znaleziskiem na pchlim targu.

Jednak niektóre kolory mogą dosłownie sprawić, że cieknie nam ślinka i zjadamy więcej, niż potrzebuje nasz żołądek. Naukowcy przetestowali to na około pięćdziesięciu uczestnikach w wieku od 18 do 30 lat. Wynik: średnie całkowite spożycie energii było znacznie wyższe na czerwonych talerzach niż na białych. To dość paradoksalne, ponieważ czerwony zazwyczaj kojarzy się z zakazem lub niebezpieczeństwem.

Te, które redukują głód bez niczyjej uwagi

W kawiarniach i innych lokalach w stylu bistro lub nowoczesnych, talerze towarzyszące naszym posiłkom są zazwyczaj utrzymane w chłodnych barwach. To samo chromatyczne credo dotyczy półek sklepów z artykułami wyposażenia wnętrz. Oprócz talerzy fajansowych, które przywodzą na myśl iluzję włoskiej pamiątki, wszechobecne są talerze w kolorze turkusowym i granatowym. Nic dziwnego, bo naturalnie działają uspokajająco.

W przeciwieństwie do ciepłych tonów, kolory znajdujące się naprzeciwko nich na palecie mają mniejszy wpływ na apetyt. Ten sam mechanizm dotyczy koloru jedzenia. Instynktownie bardziej pociągają nas frytki lub roztopiony ser cheddar niż szpinak czy brokuły. A jeśli większość sieci fast foodów wybiera kolory wpadające w czerwień, to dlatego, że jest ku temu powód.

Czy ma to również wpływ na smak?

Według innego, uzupełniającego badania , opublikowanego w czasopiśmie „Food Quality and Preference”, kolor naszego talerza również wpływa na nasze podniebienie. W teście wzięły udział dwie grupy uczestników: jedna bardzo otwarta na nowe smaki, a druga raczej selektywna w swojej diecie. Cel? Rozwianie podejrzeń o neofobię żywieniową, czyli niechęć do nowych produktów.

Dzieci, podzielone na dwie grupy, degustowały chipsy solone i octowe podawane w trzech miseczkach w różnych kolorach: czerwonym, białym i niebieskim. Za każdym razem porcja była dokładnie taka sama. Po każdej degustacji dzieci musiały określić, czy chipsy wydawały im się bardziej, czy mniej słone, jak intensywny był ich smak i czy przekąska wydała im się apetyczna. Po każdej misce robiły krótką przerwę na przepłukanie ust wodą, co pozwalało im na ponowne rozpoczęcie posiłku z neutralnymi doznaniami.

Zaskakujący wynik: kolor miski wpływał na percepcję „najbardziej wybrednych” dzieci. Uważały one chipsy w czerwonych i niebieskich miskach za bardziej słone niż w białych. Natomiast u „mniej wybrednych” dzieci kolor nie miał wpływu na percepcję smaku.

Ostatecznie nie chodzi o to, by zamieniać czerwone naczynia na talerze w całości w kolorze niebieskim, aby racjonować porcje lub dostosować się do wymogów diety. Te fascynujące badania dowodzą przede wszystkim, że kolor naszych talerzy nie jest tak bez znaczenia. Powinno to zachęcić nas do praktykowania uważnego jedzenia.