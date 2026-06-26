Zaplanowanie wieczornych posiłków może mieć bardziej uspokajający wpływ, niż możesz myśleć.

Odżywianie
Émilie Laurent
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Photo d'illustration : SarahChai / Pexels

„Co na obiad?” To pytanie, często spotykające się z milczeniem lub zirytowanym westchnieniem, bywa prawdziwą zagadką. Niektórzy improwizują w alejkach, chwytając jedzenie na chybił trafił, podczas gdy inni znają już całe swoje tygodniowe menu, a nawet mają w lodówce skrupulatnie opisane pojemniki z jedzeniem. Wierzcie lub nie, ci „maniacy organizacji”, często wyśmiewani, mają rację, planując posiłki z wyprzedzeniem.

Zaplanuj posiłki z wyprzedzeniem, aby złagodzić stres

Po długim dniu pracy wracasz do domu i jedyne, co chcesz zrobić, to usiąść i delektować się dobrym, pocieszającym posiłkiem. Tyle że, oczywiście, twoja lodówka jest praktycznie pusta. Pomiędzy dwoma jogurtami , których data ważności dobiega końca, i wczorajszymi rozmiękłymi frytkami, wiesz z góry, że to nie będzie wykwintne danie. Ledwo zostało ci na omlet. Udajesz się więc do sklepu na rogu i przechadzasz się między półkami, mając nadzieję, że znajdziesz inspirację wśród wystaw. I najczęściej wybierasz najłatwiejszą opcję: gotowe dania, które wystarczy podgrzać. Znasz tę procedurę na pamięć. To twoja codzienność.

Generalnie rzecz biorąc, istnieją dwa typy ludzi: ci, którzy robią zakupy na ostatnią chwilę, by zdążyć na ten sam wieczór, oraz ci, którzy mają tygodniowe menu wyeksponowane na lodówce i spiżarnię zaopatrzoną na okres chudości. Popularność gotowania w dużych ilościach nie jest przypadkowa ani chwilową modą. Przygotowywanie posiłków z wyprzedzeniem wymaga pewnej dyscypliny, ale pomaga zmniejszyć stres.

Jasne, niedzielę spędzasz w kuchni, ale nadrabiasz te kilka „straconych” godzin w tygodniu gdzie indziej. To sytuacja korzystna dla obu stron: oszczędzasz energię pod koniec dnia. Zamiast przeglądać Instagram w poszukiwaniu szybkiego przepisu lub przeglądać książki kucharskie w poszukiwaniu dania, które będzie odmianą od tych samych makaronów, inwestujesz swój wolny czas w inne, bardziej angażujące zajęcia.

Jednym ze sposobów zapobiegania zmęczeniu decyzyjnemu

W ciągu dnia musisz podejmować decyzje, niektóre ważniejsze od innych. Rano musisz wybrać między lekką, zwiewną sukienką a bardziej formalnym strojem; w pracy stajesz przed złożonymi dylematami, a na kilka minut przed wyjściem pracodawca pyta : „Jaką strategię powinniśmy wdrożyć dla tego klienta?”. I ta mała gra arbitrażowa trwa w supermarkecie, a twój mózg już się gotuje. Stoisz godzinami przed sosami, nie mogąc zdecydować, który najlepiej pasuje do ryby en papillote.

Stając przed tym niekończącym się wyborem, tracisz rozum i rozsądek. Bez wytycznych i gotowych list, za dużo rozmyślasz i wyczerpujesz swoje rezerwy, zamiast optymalizować swoją wewnętrzną energię. Właśnie to podkreśla badanie naukowe opublikowane w grudniu 2025 roku w czasopiśmie „Nutrients”.

Mówiąc wprost, kiedy już wiesz, co masz na talerzu, pozbywasz się jednego pytania z mentalnego równania. Koniec z kompulsywnym otwieraniem szafek w nadziei, że posiłek pojawi się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, czy negocjowaniem z wyczerpanym mózgiem w obliczu lawiny sprzecznych opcji.

Większa dostępność dla bliskich

Improwizowane posiłki na ostatnią chwilę mają czasem niewidoczny koszt: pochłaniają czas spędzony w towarzystwie. Między spontanicznymi zakupami, wahaniami nad składnikami i gotowaniem w pośpiechu, wieczory mijają błyskawicznie.

Gdy kolacja jest już zaplanowana, a nawet częściowo przygotowana, atmosfera subtelnie się zmienia. Spędzasz mniej czasu na rozwiązywaniu logistycznych zagadek, a więcej na prawdziwym delektowaniu się wieczorem. Możesz rozmawiać z partnerem bez kompulsywnego wpatrywania się w garnek, słuchać niekończącej się, ale fascynującej opowieści dziecka o jego dniu w szkole lub po prostu cieszyć się chwilą spokoju bez dręczącego poczucia, że wciąż „masz coś do załatwienia”.

Planowanie posiłków oczywiście nie zmieni Twojego codziennego życia w wypolerowaną reklamę rodzinną, ale może stworzyć więcej przestrzeni na interakcje międzyludzkie. A w dzisiejszym zabieganym świecie, gdzie wszyscy ciągle się spieszą, ta nowo odkryta dostępność ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać.

Lepsza kontrola nad dietą

Przygotowywanie posiłków z wyprzedzeniem oznacza również delektowanie się zbilansowanymi i pysznymi daniami domowej roboty. Zamiast sięgać po bezsmakową mrożoną pizzę, fast food z dowozem do domu czy japoński makaron w kartonie pełen konserwantów, możesz delektować się potrawami przygotowanymi z dbałością i uważnością.

Planowanie posiłków pozwala odzyskać kontrolę nad dietą bez popadania w sztywne schematy myślowe i poczucie winy. Wybierasz składniki z większą rozwagą, tworzysz bardziej urozmaicone posiłki i unikasz tej okropnej sytuacji, gdy improwizowany obiad sprowadza się do chleba, sera i trzech chipsów znalezionych na dnie torebki.

Nie oznacza to, że niedziela musi zamienić się w maraton kulinarny w stylu wojskowym ani całkowicie zrezygnować ze spontaniczności. Planowanie posiłków również może być elastyczne: wystarczy kilka podstawowych produktów przygotowanych z wyprzedzeniem, lista prostych przepisów i dobrze zaopatrzona zamrażarka. Nie chodzi o to, by dążyć do idealnego odżywiania, ale o to, by wieczory przebiegały sprawniej.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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