To miejsce w domu, o którym zawsze zapominamy posprzątać, a mimo to gromadzi się w nim najwięcej brudu.

Kiedy sprzątasz, prawdopodobnie myślisz o podłodze, łazience lub blatach. To logiczne. Jednak często używane miejsce często przecieka przez sito. I, co zaskakujące, to jedno z miejsc, w których gromadzi się najwięcej zarazków w domu.

Zlew, fałszywy przyjaciel czystości

Zlew kuchenny sprawia mylące wrażenie. Woda stale przez niego przepływa; płuczesz jedzenie, naczynia, ręce… Efekt: wydaje się „czyścić sam”. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Ciągła wilgoć, resztki jedzenia i wielokrotne czyszczenie sprawiają, że zlew staje się prawdziwą wylęgarnią bakterii. I nie chodzi tu tylko o umywalkę i kran. Najbardziej pomijane miejsca kryją się tuż wokół nich: odpływ, syfon, uszczelki, małe wilgotne zakamarki… nie wspominając o gąbce, często pozostawionej tam przemoczonej.

Dlaczego ten obszar jest często zaniedbywany

Jeśli zlew często pozostaje niezauważony, to właśnie dlatego, że jest stale używany. Czyścisz go kilka razy dziennie, czasem szybko, bez konieczności dokładnego czyszczenia. A ponieważ woda płynie regularnie, możesz myśleć, że to wystarczy, aby usunąć brud. Jednak sama woda nie eliminuje osadów tłuszczu ani mikroorganizmów, które rozwijają się w wilgotnych miejscach.

Badania kuchni domowych pokazują, że odpływy zlewów należą do najczęściej zanieczyszczonych miejsc. Gąbki należą do przedmiotów codziennego użytku, które są najbogatsze w mikroorganizmy.

Co mówią badania

Przeprowadzono kilka badań dotyczących higieny kuchni w domu. Jedno z nich wykazało, że odpływy zlewów często przenosiły patogeny przenoszone przez żywność.

Kolejna ważna kwestia: gąbki kuchenne. Po analizie po użyciu mogą zawierać szeroką gamę bakterii, czasami w znacznych ilościach. Ich wilgotna i porowata struktura sprawia, że stanowią idealne środowisko dla tych mikroorganizmów. Innymi słowy, gąbka – mimo że jest narzędziem czyszczącym – może łatwo stać się źródłem zanieczyszczeń, jeśli nie jest regularnie czyszczona lub wymieniana.

Idealne trio dla mikrobów

Jeśli ten obszar tak łatwo staje się siedliskiem bakterii, to z powodu bardzo prostej kombinacji: wilgoci, ciepła i resztek jedzenia. Do zlewu spływają resztki warzyw, mięsa, nabiału i sosów. Nawet niewielkie ilości tych resztek wystarczają, by pożywić mikroorganizmy. Dodaj do tego trudno dostępne kąty, rzadko czyszczone fugi i wiecznie wilgotne armaturę… a otrzymasz idealne środowisko do ich rozwoju.

Jak lepiej czyścić bez ciśnienia

Nie ma potrzeby zamieniać kuchni w laboratorium. Chodzi o to, by nie dążyć do perfekcji, ale przestać traktować zlew jako strefę „automatycznie czystą”.

Regularne czyszczenie wanny, odpływu i okolic odpowiednim środkiem pomoże ograniczyć gromadzenie się brudu. Nie zapomnij wyszorować tych często zapominanych zakamarków.

Jeśli chodzi o gąbki, zaufaj swojej intuicji: jeśli brzydko pachnie, jest stale wilgotna lub zużyta, czas ją wymienić. To prosty krok, który może zdziałać cuda.

A przede wszystkim pamiętaj, że Twój dom nie musi być idealny, aby być zdrowym. Twoje ciało, takie jakie jest, ewoluuje w tym otoczeniu każdego dnia. Celem jest po prostu stworzenie przyjemnej przestrzeni, w której czujesz się dobrze, bez zbędnej presji.

Krótko mówiąc, zlew to jedno z tych dyskretnych, ale niezbędnych miejsc. Używamy go bez zastanowienia, zakładamy, że jest czysty… i czasami zapominamy o jego porządnym umyciu. Jednak poświęcając mu trochę więcej uwagi, można łatwo poprawić ogólną higienę kuchni. To pokazuje, że często drobne czynności – i mniej oczywiste obszary – robią ogromną różnicę.