Ten błąd w praniu może stopniowo niszczyć Twoje ubrania

Często myślimy, że postępujemy właściwie, włączając program prania w wysokiej temperaturze, aby uzyskać idealnie czyste pranie. Jednak regularne pranie w wysokich temperaturach może niszczyć ubrania szybciej niż się spodziewaliśmy. Ten powszechny nawyk osłabia włókna, matowieje kolory i skraca żywotność ulubionych ubrań.
Pranie w zbyt wysokiej temperaturze – fałszywy przyjaciel czystego prania
Cykle prania w temperaturze 60 lub 90°C dają wrażenie nieskazitelnej czystości, ale w przypadku wielu tekstyliów takie wielokrotne pranie nie jest rozwiązaniem idealnym.
Powyżej 40°C, połączenie wysokiej temperatury, tarcia bębna i detergentu może stopniowo osłabiać tkaniny. Bawełna, wełna i włókna syntetyczne mogą wówczas stracić swoją miękkość, kształt i trwałość. Rezultatem jest: koszulka, która traci kształt, dżinsy, które szybciej się zużywają, sweter, który się kurczy, lub szwy, które przedwcześnie się prują.
Niektóre badania wykazały również, że wielokrotne pranie w wysokich temperaturach może zmniejszyć odporność mechaniczną tkanin w porównaniu z delikatnymi cyklami prania. Mówiąc prościej, im wyższa temperatura i częstotliwość prania, tym bardziej włókna zużywają się z czasem.
Dlaczego Twoje ubrania cierpią w milczeniu
Ciepło działa na tekstylia podobnie jak powtarzające się naprężenia. Włókna pęcznieją, kurczą się, a następnie powtarzają ten proces z prania na pranie. Z czasem ta sekwencja naprężeń może powodować:
- utrata elastyczności
- bardziej stonowane kolory
- szorstsza tkanina
- nagromadzenie niektórych materiałów
- mniej mocne szwy
- czasami nieodwracalne zwężenie
Nawet wysokiej jakości ubrania mogą z czasem zacząć nosić ślady zużycia, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. I nie, Twoje ciało nie ma nic wspólnego ze zużyciem pary dżinsów czy koszuli: to przede wszystkim Twoje nawyki związane z praniem robią różnicę.
Proszek do prania również może zaostrzyć problem.
Temperatura to nie jedyny czynnik. Niektóre silnie skoncentrowane lub przedawkowane detergenty mogą pozostawiać osad i niepotrzebnie niszczyć tkaniny. W gorącej wodzie ich działanie może być jeszcze bardziej widoczne. Włókna naturalne, takie jak bawełna czy wełna, mogą szybciej stracić miękkość i połysk.
Innym powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że „więcej detergentu oznacza czystsze pranie”. W rzeczywistości zbyt duża ilość detergentu może zatykać włókna i zmniejszać skuteczność płukania. Odpowiednia ilość detergentu to często najlepszy sposób na utrzymanie czystości w garderobie.
Właściwe kroki, aby zachować ubrania na dłużej
Dobra wiadomość: nie musisz prać wszystkiego w gorącej wodzie, żeby uzyskać czyste ubrania. Nowoczesne detergenty są zazwyczaj skuteczne w niższych temperaturach. W większości przypadków pranie w temperaturze 30°C lub 40°C wystarcza do codziennego prania. Kilka prostych nawyków może zdziałać cuda:
- Do codziennego prania używaj temperatury 30°C.
- zarezerwuj wysokie temperatury na pościel domową lub na specjalne okazje
- Przed praniem wywróć ubrania na lewą stronę
- Wybierz program delikatny do prania delikatnych rzeczy.
- unikaj przedawkowania detergentu do prania
- Suszyć na powietrzu, jeśli to możliwe
- W przypadku wełny, dzianin i delikatnych tkanin często lepszym rozwiązaniem jest pranie w zimnej wodzie lub specjalny program.
Krótko mówiąc, pranie w niższej temperaturze jest nie tylko dobre dla planety. To również sprytny sposób na ochronę ubrań, budżetu i ubrań, w których czujesz się komfortowo. Prawdziwym błędem w praniu nie jest noszenie ulubionej bluzy dziesięć razy, ale czasami zbytnie staranie się i zbyt wysoka temperatura. Twoja garderoba doceni delikatniejsze pranie o wiele bardziej niż gorącą kąpiel.