Jesień przynosi złote światło i orzeźwiającą świeżość, które sprawiają, że chcesz przekształcić swoje wnętrze w prawdziwy azyl.

Ten sezon jest zaproszeniem do domowej kreatywności : tworzenie własnych ozdób z naturalnych elementów zebranych podczas spacerów dostarcza autentycznej przyjemności.

Girlandy z liści, wieńce roślinne, świece o zapachu przypraw, kompozycje z tykw i dyń… pomysłów nie brakuje.

Oferujemy kompleksowy przegląd najlepszych kreatywnych projektów DIY , które udekorują każdy pokój i stworzą ciepłą atmosferę. A co najlepsze: cała rodzina może w nich uczestniczyć.

Wybierz paletę kolorów i naturalne elementy, aby udekorować swoje wnętrze

Jesienne kolory do wyboru

Wybór odpowiednich kolorów to pierwszy krok do udanej jesiennej dekoracji . Polecamy zbudować paletę wokół ciepłych tonów : soczystych pomarańczy, musztardowych żółci, głębokich brązów, intensywnych burgundów i leśnych zieleni.

Kolory te bezpośrednio przywodzą na myśl zbiory, w tym winobranie, dzięki czemu wystrój jest osadzony w rzeczywistości sezonowej.

Aby uniknąć jednolitości, dodaj akcenty kontrastowego błękitu. Ten chromatyczny dynamizm dodaje świeżości całości, nie zakłócając spójności wizualnej.

Jeśli chodzi o dodatki, spróbuj połączyć bordowe i fioletowe świece z ciemnoczerwonymi i zielonymi dekoracjami. Niebieskie i pomarańczowe świece również doskonale sprawdzą się w ciepłych aranżacjach.

Tego typu połączenia kolorystyczne można z łatwością zastosować na poduszkach, ściereczkach kuchennych w kratkę i świecznikach.

Skarby natury do zebrania

Jesienna przyroda oferuje paletę darmowych i pięknych materiałów. Podczas spacerów po lesie zbieraj gałęzie buków i dębów opadłe po podmuchach wiatru, żołędzie, gałązki, paprocie i pokrytą mchem korę.

Szyszki sosnowe zasługują na obfite zbiory: wtapiają się w otoczenie. Owoce dzikiej róży, zwłaszcza odmiany Rosa Rugosa , oferują jaskrawoczerwone, niezwykle dekoracyjne owoce. Suszona trawa i łodygi pszenicy dodają rustykalnego akcentu.

Uzupełnij tę kolekcję o sezonowe owoce i warzywa : dynie, kabaczki, patisony, jabłka, gruszki, orzechy laskowe, kasztany, winogrona i figi, które naturalnie ozdobią stół lub komodę.

Suszone rajskie jabłka i plasterki pomarańczy dodają delikatnego akcentu. Zgromadź zapasy na początku września, aby zapewnić sobie szeroki wybór materiałów przez cały sezon.

Zrób własne jesienne wieńce i girlandy

Stwórz naturalny wieniec na drzwi lub ściany

Wianek roślinny jest symbolem domowej dekoracji jesiennej .

Aby go wykonać, należy wybrać odpowiednią okrągłą podstawę: okrąg z drutu lub mosiądzu, cienką drewnianą ramę, pleciony sznurek, a nawet stary wieszak na ubrania uformowany ręcznie.

Następnie należy zabezpieczyć elementy poprzez ich spięcie, związanie ze sobą lub użycie pistoletu do klejenia na gorąco i wzmocnionego drutu.

Dodaj zakonserwowane gałęzie buka, liście dębu, suszony physalis, suszone główki kocanki pomarańczowej, żołędzie, szyszki sosnowe, jagody i liście. Wykończ jutową wstążką i sznurkiem do zawieszenia.

Te wieńce można powiesić na drzwiach wejściowych, na ścianach lub ustawić wokół świecy o jesiennym zapachu na stole. Połącz duże i małe wieńce i ułóż je w różnych miejscach w domu, aby uzyskać bogaty efekt.

Stwórz różnorodne girlandy DIY

Girlandy dodają dekoracji ruchu i lekkości.

Girlanda z opadłych liści jest najłatwiej dostępna: zbierz liście różnej wielkości i koloru, przebij igłą dziurkę w pobliżu łodygi i nawlecz liście na sznurek, robiąc supeł między każdym liściem.

Przed wierceniem należy wzmocnić delikatne arkusze taśmą klejącą, aby zapobiec ich rozdarciu.

Aby stworzyć jesienny sznur lampek, przymocuj jesienne liście do diod LED za pomocą małych klamerek. Ułóż je wokół lustra lub okna, aby uzyskać przytulne, delikatne światło.

Filcowe dynie, wycięte i uformowane cienkim drutem, tworzą oryginalną i wielokrotnego użytku girlandę. Złożone na pół białe, sznurkowe duszki o długości 20-25 cm z oczami narysowanymi czarnym filcem dodają Halloween psotnego akcentu.

Stwórz własne świece i świeczniki, aby stworzyć ciepłą atmosferę

Jak zrobić własne świece

Własnoręczne wykonanie świec to łatwy w wykonaniu, kreatywny projekt , który natychmiast odmieni atmosferę pomieszczenia.

Potrzebne będą: pojemnik, knot świecy, wosk sojowy , barwniki i olejki eteryczne lub zapachy.

Rozpuść wosk w kąpieli wodnej, dodaj barwnik, a następnie wlej do pojemnika z knotem skierowanym na środek. Pozostaw do stwardnienia na 4 do 6 godzin.

Czy wiesz, że wosk roślinny na bazie soi pali się średnio o 50% dłużej niż tradycyjna parafina? To przekonujący argument za tymi domowymi wyrobami, które są zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.

Do świec w kształcie dyni użyj silikonowej foremki z pomarańczowym barwnikiem spożywczym: efekt będzie oszałamiający. Następnie udekoruj laskami cynamonu, przyprawami lub suszonymi plasterkami pomarańczy, aby uzyskać ciepły, ognisty zapach .

Stwórz własne świeczniki i lampiony DIY

Prosty, pusty słoik staje się eleganckim świecznikiem, jeśli przykleimy na niego jedynie jesienne liście. Tę samą technikę można zastosować z pojemnikiem po jogurcie ze szkła z recyklingu lub wazonem z pleksiglasu.

Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed umieszczeniem na nim świecy lub świec. Ten środek ostrożności jest niezbędny: liście nigdy nie mogą mieć kontaktu z płomieniem.

W przypadku świeczników , udekoruj pojemniki opadłymi liśćmi, sznurkiem i klejem. Świece na baterie o różnej wysokości umieszczone w lampionach, wraz z liśćmi, orzechami laskowymi i szyszkami, zapewnią sezonowy wygląd bez ryzyka.

Tego typu świeczniki DIY sprawdzą się również jako wspaniały prezent na wieczory gier lub przyjęcia herbaciane ze znajomymi.

Stwórz jesienne dekoracje w każdym pokoju

Skład roślinny i jego rozmieszczenie

Udana kompozycja jesienna często zaczyna się od mocnego punktu zaczepienia.

Wybierz lampion jako element centralny i stopniowo dodawaj do niego dodatki: świeczniki z pasującymi świecami, niewielki koszyk wypełniony jabłkami i gruszkami, czerwoną lub niebieską ściereczkę kuchenną w kratkę, aby uzyskać przytulny, wiejski styl.

Dodaj aksamitne lub drewniane grzyby i małe prawdziwe lub ceramiczne dynie, aby dopełnić wygląd.

Lokalizacja Polecane pozycje Płaszcz kominkowy Wieńce, świece, gałązki, suszone liście Komoda do salonu/sypialni Latarnia, grzyby ozdobne, dynie małe Stolik kawowy do przedpokoju Koszyk, jabłka, dynia, świecznik Narożnik półki Świecznik, żołędzie, szyszki Stolik kawowy do salonu Centralny element: tuje, paprocie, owoce, dynie

Wyciągnij swoje stare kosze, skrzynki, blaszane wiadra i antyczne miski, aby wyeksponować winogrona, figi, kasztany i patisony. Te autentyczne pojemniki podkreślą rustykalny i ciepły charakter Twojego sezonowego wystroju.

Dostosuj wystrój każdego pokoju

W salonie zastąp kremowe poduszki jesiennymi, pomarańczowo-złotymi wzorami i wybierz dzianinowe lub szenilowe narzuty. W sypialni ustaw mini dynie w słoikach na stoliku nocnym i powieś nad łóżkiem wianek z suszonych kwiatów.

W kuchni umieść w wazonach suszone zioła, łodygi pszenicy i kolorowe liście, a także użyj czerwonych lub złotych ręczników do rąk.

Nie zapomniano również o łazience: zapachowe jesienne świece, dywaniki i ręczniki w kolorach tej pory roku wystarczą, aby odmienić atmosferę.

Te subtelne, lecz konsekwentne zmiany tworzą intymną i przyjazną atmosferę w całym domu, od podłogi aż po sufit.

Twórz kreatywne projekty DIY z materiałów pochodzących z recyklingu

Nadawanie drugiego życia codziennym materiałom

Recykling jest sercem jesiennego procesu twórczego. Tekturowe rolki przekształcają się w małe leśne zwierzątka poprzez malowanie, rysowanie twarzy i naklejanie naturalnych elementów.

Odpowiednio ukształtowany kamień przybiera postać uroczego jeża, na którego ciele znajdują się przyklejone kwiaty buka, a kilka pociągnięć pisakiem tworzy twarz jeża.

Suszone plasterki pomarańczy dają się wykorzystać do tysięcy fantazji: można na nich rysować postacie, wycinać uszy z innych plasterków i wieszać jako girlandę.

Skórki pomarańczy wycięte foremką do ciastek tworzą piękne wzory, które można ułożyć na stole podczas kolacji lub podczas przyjmowania gości. Te ekologiczne, kreatywne projekty przekazują dzieciom cenne lekcje.

Modelowanie i rzeźbienie oryginalnych dekoracji

Grzyby aksamitne są wysoko cenione od września do połowy stycznia ze względu na swój realistyczny wygląd. W niektórych latach trudno je znaleźć, dlatego najlepiej zaopatrzyć się w nie, gdy tylko je zobaczymy w centrach ogrodniczych lub sklepach.

Są delikatne, należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Aby zrobić je samodzielnie z gliny, uformuj cylinder jako podstawę i kopułę jako kapelusz, złóż je, wygładzając połączenie niewielką ilością wody, pozostaw do wyschnięcia na 24 do 48 godzin, a następnie pomaluj farbami akrylowymi .

Medaliony z ciasta solnego to kolejny ponadczasowy klasyk. Wymieszaj dwie szklanki mąki z jedną szklanką soli, stopniowo dodawaj ciepłą wodę i zagniataj, aż uzyskasz gładkie ciasto.

Rozłóż je, dociśnij sezonowe liście lub płatki do medalionów za pomocą foremki do ciastek i pozostaw do wyschnięcia na 48 godzin przed powieszeniem. Maski wykonane z kolorowych, opadłych liści, z wyciętymi oczami, tworzą oryginalną i poetycką girlandę.

Zorganizuj swoje jesienne dekoracje na przestrzeni czasu, dostosowując je do dostępnej przestrzeni.

Zaplanuj i przewiduj sezon dekorowania

Według badania zachowań konsumentów, którego wyniki opublikowano w 2023 r., niemal 60% europejskich gospodarstw domowych rozpoczyna sezonowe dekorowanie domów w pierwszym tygodniu września.

Dzięki temu oczekiwaniu możemy w pełni cieszyć się każdym tygodniem jesieni.

Zalecamy, aby dobrej jakości sztuczne elementy zakupione w poprzednich latach wystawiać już na początku września, zanim jeszcze w naturze pojawią się prawdziwe kolory.

Stopniowo łącz naturalne elementy zebrane podczas spacerów z warzywami zebranymi na targowiskach. Uzupełniaj kompozycję przez tygodnie, dokonując nowych odkryć.

Następnie przechowuj swoje dekoracje na strychu między sezonami, aby łatwo je znaleźć w następnym roku. Album pełen sezonowych inspiracji pomaga zachować spójną wizję i służy jako nić przewodnia między jednym a drugim rokiem.

Dostosowywanie projektów DIY do Twojej przestrzeni i codziennego życia

W małych pomieszczeniach wybierz świece, małe figurki i dekoracje stołu: natychmiastowy efekt sezonowości, bez bałaganu.

W mieszkaniu tymczasowa tapeta samoprzylepna pozwala na wprowadzenie jesiennego motywu bez konieczności wprowadzania trwałych zmian. Do pomieszczeń z dziećmi i zwierzętami wybierz bezzapachowe świece i miękkie dynie materiałowe.

Przekształć te kreatywne chwile w prawdziwie przyjemne zajęcia rodzinne. Zaangażuj dzieci w tworzenie girland z liści, masek lub medalionów z ciasta solnego.

Połącz te warsztaty z pysznym sezonowym przysmakiem : bułeczkami cynamonowymi, czekoladową babką, halloweenowymi kruchymi ciasteczkami, a wszystko to z filiżanką gorącej herbaty. Te wspólne chwile, łączące relaks, oryginalność i dobre samopoczucie, często tworzą najcenniejsze wspomnienia z tego okresu.