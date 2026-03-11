Brytyjska modelka Kelly Brook pokazuje swoją figurę, a internauci reagują.

Na ciepłym piasku brytyjska modelka i aktorka Kelly Brook z dumą prezentuje swoją figurę. Niedawno udostępniła słoneczny profil na Instagramie, gdzie prezentuje m.in. beżowy jednoczęściowy strój z tropikalnymi nadrukami, który podkreśla jej krągłości.

Karuzela podkreślająca jej krągłości

Na pierwszym zdjęciu karuzeli Kelly pozuje na plaży, a jej drapowany i dopasowany strój podkreśla jej figurę i krągłości, z cienkimi ramiączkami i elegancką sylwetką. Reszta serii prezentuje inne elementy: groszki lub panterkę, zawsze w harmonii z jej ciałem i promiennie mieniące się w słońcu.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kelly Brook (@iamkb)

Fani są pod ogromnym wrażeniem

Pod jej postem pojawiły się reakcje: „Masz wspaniałe kształty, królowo plaż!” , „Ten strój jest idealny dla Ciebie, cele dotyczące sylwetki!” , wykrzykiwali jej obserwatorzy, chwaląc jej pewność siebie i wybór, by cenić tak zwane obfite sylwetki bez kompleksów.

Krótko mówiąc, Kelly Brook uosabia inkluzywne piękno na plażach Jamajki, udowadniając, że krągłości zasługują na najpiękniejsze kreacje. Ta skąpana w słońcu karuzela to hołd dla samoakceptacji, inspirujący tysiące fanek do pokochania swoich ciał takimi, jakie są.