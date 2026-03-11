Brytyjska modelka Kelly Brook pokazuje swoją figurę, a internauci reagują.

Modele
Anaëlle G.
@iamkb/Instagram

Na ciepłym piasku brytyjska modelka i aktorka Kelly Brook z dumą prezentuje swoją figurę. Niedawno udostępniła słoneczny profil na Instagramie, gdzie prezentuje m.in. beżowy jednoczęściowy strój z tropikalnymi nadrukami, który podkreśla jej krągłości.

Karuzela podkreślająca jej krągłości

Na pierwszym zdjęciu karuzeli Kelly pozuje na plaży, a jej drapowany i dopasowany strój podkreśla jej figurę i krągłości, z cienkimi ramiączkami i elegancką sylwetką. Reszta serii prezentuje inne elementy: groszki lub panterkę, zawsze w harmonii z jej ciałem i promiennie mieniące się w słońcu.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Kelly Brook (@iamkb)

Fani są pod ogromnym wrażeniem

Pod jej postem pojawiły się reakcje: „Masz wspaniałe kształty, królowo plaż!” , „Ten strój jest idealny dla Ciebie, cele dotyczące sylwetki!” , wykrzykiwali jej obserwatorzy, chwaląc jej pewność siebie i wybór, by cenić tak zwane obfite sylwetki bez kompleksów.

Krótko mówiąc, Kelly Brook uosabia inkluzywne piękno na plażach Jamajki, udowadniając, że krągłości zasługują na najpiękniejsze kreacje. Ta skąpana w słońcu karuzela to hołd dla samoakceptacji, inspirujący tysiące fanek do pokochania swoich ciał takimi, jakie są.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Ta 42-letnia australijska modelka pozuje elegancko na śniegu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ta 42-letnia australijska modelka pozuje elegancko na śniegu

Australijska supermodelka Miranda Kerr udowadnia, że potrafi przeciwstawić się pogodzie, prezentując ultra-szykowny, zimowy look w śniegu. Ubrana w...

Ta modelka pozuje w jednym z kluczowych kolorów 2026 roku i robi furorę

Masłożółty wyłania się jako jeden z najmodniejszych odcieni roku 2026. Delikatny, świetlisty i zdecydowanie nowoczesny, ostatnio przykuł uwagę...

Na brazylijskiej plaży ta „krągła” modelka prezentuje swoją figurę

Leslie Sidora, francuska „krągła” modelka pochodzenia maurytyjskiego i brazylijskiego, prezentuje się na Instagramie na kultowej plaży w Brazylii,...

Ta 21-letnia brytyjska modelka wspomina zabieg kosmetyczny, którego żałuje.

Mając zaledwie 21 lat, Apple Martin, córka amerykańskiej aktorki Gwyneth Paltrow i brytyjskiego piosenkarza i autora tekstów Chrisa...

„Oczy łani”: spojrzenie tej hiszpańskiej modelki jest urzekające

Cindy Kimberly, hiszpańska modelka holenderskiego pochodzenia, znana na Instagramie jako @wolfiecindy, rozpala internet swoim najnowszym selfie, na którym...

„Jesteś idealna”: Ta modelka plus size pozuje na plaży i wywołuje reakcje

Modelka Ava Kia opublikowała zdjęcie siebie nad morzem, ubrana w wyblakły błękit, eksponując brzuch bez filtrów i retuszu....