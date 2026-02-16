Search here...

Ta 21-letnia brytyjska modelka wspomina zabieg kosmetyczny, którego żałuje.

Modele
Léa Michel
@applemartin/Instagram

Mając zaledwie 21 lat, Apple Martin, córka amerykańskiej aktorki Gwyneth Paltrow i brytyjskiego piosenkarza i autora tekstów Chrisa Martina, już teraz zdobywa sławę jako modelka i wschodząca gwiazda. W teledysku „Beauty Secrets” dla magazynu „Vogue” młoda kobieta opowiedziała o swojej pielęgnacji, którą stosowała jako „zestresowana uczennica”, a także o zabiegu kosmetycznym, któremu poddała się jako nastolatka, a którego teraz żałuje. W ten sposób otwiera szczerą rozmowę na temat presji związanej z urodą, kompleksów i samoakceptacji.

„Raz poddałam się zabiegowi... i żałowałam.”

W filmie Apple stawia na transparentność: przyznaje, że poddała się wypełnianiu ust tylko raz, w wieku 18 lat. Wyjaśnia jednak, że szybko uznała efekt za „za duży” i nie poznała siebie. Ta refleksja, kilka lat później, stanowi ukryte ostrzeżenie przed decyzjami kosmetycznymi podejmowanymi zbyt wcześnie, pod wpływem trendów i mediów społecznościowych.

Apple Martin, daleka od gloryfikowania zabiegu, zapewnia, że nie cofnęła się i że ten wybór pozostaje dla niej „doświadczeniem, z którego wyciągnęła lekcję”. W ten sposób ilustruje dylemat, z jakim mierzy się wielu młodych dorosłych: chęć dostosowania się do wyidealizowanego wizerunku, a jednocześnie chęć zaakceptowania swojej twarzy taką, jaka jest.

Od trądziku do samoakceptacji

W tym samym filmie młoda modelka opowiada również o swoich problemach z trądzikiem w liceum, które opisuje jako „źródło zażenowania i spadku pewności siebie”. Bez zbędnego dramatyzowania, opowiada, jak bardzo te wypryski wpływały na jej poczucie własnej wartości w okresie dojrzewania. Dziś jej przesłanie się zmieniło: przypomina nam, że pryszcze i niedoskonałości są częścią ludzkiej kondycji i „nie oznaczają końca świata”.

Podkreśla wpływ stresu, co z humorem podkreśla, pokazując drobne ślady na czole. Jej przesłanie jest jasne: im bardziej dramatyzujesz, tym bardziej cierpi twoja skóra. Pokazując twarz bez makijażu przed kamerą, Apple normalizuje rzeczywistość, którą wielu woli ukrywać, i oferuje bardziej współczującą wizję piękna.

Między dziedzictwem, elegancją i wzorami

Apple Martin nie działa „w próżni”: wymienia swoją matkę, Gwyneth Paltrow, i babcię, amerykańską aktorkę Blythe Danner, jako „dwie ikony”, którymi głęboko podziwia. Obie, znane aktorki i ikony stylu, uosabiają dla niej „piękno, które jest jednocześnie eleganckie i asertywne”. Wspominając je, Apple pokazuje, że jest częścią rodu osób publicznych, jednocześnie wytyczając własną ścieżkę i budując swój wizerunek.

To pełne szacunku, a zarazem zdystansowane spojrzenie na rodzinne dziedzictwo rzuca również światło na jej stosunek do piękna: rozdarta między bardzo wysokimi standardami, ekspozycją w mediach a pragnieniem zachowania autentyczności, młoda kobieta stara się znaleźć równowagę między sobą. Jej szczerość w kwestii zabiegów kosmetycznych – i nie tylko – przyczynia się do budowania bardziej zniuansowanego wizerunku, dalekiego od „sztucznej perfekcji”, często kojarzonej z systemem gwiazdorskim.

Wspominając zabieg kosmetyczny, którego żałuje, Apple Martin oferuje cenny wgląd w pułapki presji piękna w dobie filtrów i mediów społecznościowych. Jej relacja łączy w sobie jasność umysłu, autoironię i pragnienie transparentności: owszem, próbowała wypełniaczy ust, ale teraz preferuje tymczasowe i kreatywne rozwiązania oferowane przez makijaż. Wysyła mocny przekaz do swojego pokolenia: ważne jest nie wymazywanie każdej „wady”, ale nauczenie się życia z własnym odbiciem, dokonywanie wyborów, które naprawdę odzwierciedlają to, kim jesteśmy.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Oczy łani”: spojrzenie tej hiszpańskiej modelki jest urzekające

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Oczy łani”: spojrzenie tej hiszpańskiej modelki jest urzekające

Cindy Kimberly, hiszpańska modelka holenderskiego pochodzenia, znana na Instagramie jako @wolfiecindy, rozpala internet swoim najnowszym selfie, na którym...

„Jesteś idealna”: Ta modelka plus size pozuje na plaży i wywołuje reakcje

Modelka Ava Kia opublikowała zdjęcie siebie nad morzem, ubrana w wyblakły błękit, eksponując brzuch bez filtrów i retuszu....

„Niesamowita charyzma”: styl tej szwedzkiej modelki urzeka

Elsa Hosk, kultowa szwedzka modelka Victoria's Secret, wciąż zachwyca miliony obserwujących na Instagramie swoim swobodnym stylem. Jej najnowszy...

Uznana za „zbyt starą”, ta 50-letnia siwowłosa modelka chodzi po wybiegu luksusowej marki

Stephanie Cavalli, 50-letnia włosko-gwadelupska modelka, długo zepchnięta z wybiegów „z powodu wieku”, właśnie zaliczyła niezwykły powrót, otwierając pokaz...

Ten model plus-size w elegancki sposób odświeża klasyczną szkocką modę.

Modelka plus-size Alexis Ruby przyciąga wzrok odważną i elegancką stylizacją. Odświeżając kultowy element szkockiej garderoby, precyzyjnie redefiniuje zasady...

Ta krągła modelka emanuje pewnością siebie, prezentując swoją figurę na plaży.

Krągła modelka Jocelyn Corona rozświetla media społecznościowe swoimi zdjęciami ze słonecznej portorykańskiej plaży, oddając istotę akceptacji ciała. Ta...

© 2025 The Body Optimist