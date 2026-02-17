Na brazylijskiej plaży ta „krągła” modelka prezentuje swoją figurę

Leslie Sidora, francuska „krągła” modelka pochodzenia maurytyjskiego i brazylijskiego, prezentuje się na Instagramie na kultowej plaży w Brazylii, z Górą Sugarloaf (górą u ujścia Zatoki Guanabara w Rio de Janeiro w Brazylii) w spektakularnym tle.

Letni look

Na tej karuzeli zdjęć Leslie Sidora pojawia się najpierw na selfie w lustrze w czystej i jasnej łazience, ubrana w biały, dwuczęściowy kostium kąpielowy, który podkreśla jej figurę, a następnie spaceruje boso po piasku, zwracając twarz ku falom i górom pod zachmurzonym niebem. Jej naturalny, wysoki kok i uśmiech dopełniają promienny i spokojny obraz, gdzie delikatne światło otoczenia podkreśla jej promienną obecność.

Pod swoim postem Leslie napisała: „Strój, który nie mogę się doczekać, żeby założyć ponownie po zimie” – optymistyczny komentarz nawiązujący do obecnej zimy i zapowiadający powrót cieplejszej pogody.

Fani są pod ogromnym wrażeniem.

Reakcje jej obserwatorów były pełne entuzjazmu: serduszka, płomienie i komentarze w stylu „🔥🔥” , „Taka piękna!” , „Królowa” i „Perfekcja” chwaliły jej pewność siebie i magnetyczną prezencję. Celebrowali inkluzywne i pełne mocy piękno, które inspiruje do samoakceptacji, przekształcając ten post w prawdziwy impuls do pozytywnego podejścia do ciała.

Na tej brazylijskiej plaży Leslie Sidora uosabia promienną, krągłą sylwetkę i ponadczasowy plażowy look. Jej nostalgiczny podpis i te skąpane w słońcu zdjęcia rozgrzewają serca w środku zimy, zapraszając nas do marzeń o lecie i autentyczności.