„Oczy łani”: spojrzenie tej hiszpańskiej modelki jest urzekające

Cindy Kimberly, hiszpańska modelka holenderskiego pochodzenia, znana na Instagramie jako @wolfiecindy, rozpala internet swoim najnowszym selfie, na którym jej spojrzenie jest „szczególnie hipnotyzujące”, jak twierdzą jej obserwatorzy. Na zdjęciu jej oczy wydają się jeszcze bardziej wyraziste niż zwykle, podkreślone subtelnym makijażem z wydłużonymi rzęsami i stonowanymi kolorami. Fani obsypują ją komplementami, porównując do „łani”.

Spojrzenie, które od dawna fascynuje

Cindy Kimberly nie jest obca komentarzom na temat swoich lekko migdałowych oczu, które często określane są jako „sarnie” lub „nierealne”. Na tym nowym zdjęciu efekt ten podkreślają naturalne światło, różowy róż i błyszczące usta, tworząc marzycielską głębię. Urodzona w Holandii, ale wychowana w Hiszpanii na Costa Blanca, Kimberly zyskała sławę w 2015 roku dzięki wpisowi Justina Biebera ( „O mój Boże, kto to jest!!!” ). Dziś, z ponad 7 milionami obserwujących, jest modelką i ikoną mody, pojawiającą się na okładkach magazynów.

Namiętne reakcje fanów

Komentarze spływają jak z rękawa: „Idealne sarnie oczy”, „Wygląda jak bohaterka z bajki”, „Twoje spojrzenie za każdym razem roztapia moje serce”. Internauci zauważają, że to zdjęcie posuwa ten efekt do granic możliwości, a na TikToku pojawiły się tutoriale, jak odtworzyć ten viralowy look „sarnich oczu”. Wielu postrzega ją jako „romantyczną muzę” i zauważa, że jej selfie nieustannie wyznaczają trendy w modzie.

Jego styl i jego wzrost

Cindy specjalizuje się w artystycznych portretach, często dzieląc się fan artami. Jej charakterystyczny makijaż – podkreślone oczy, naturalne usta – idealnie uzupełnia jej latynosko-indonezyjską urodę. Od niani po influencerkę, chodziła po madryckim wybiegu, współpracowała z markami i założyła Lobę, modną i spersonalizowaną linię ubrań.

To zdjęcie Cindy Kimberly potwierdza jej fascynującą moc: proste selfie, na którym jej sarnie oczy urzekają bardziej niż kiedykolwiek. Poza szumem medialnym, uosabia ponadczasowe piękno, które inspiruje miliony, udowadniając, że jej spojrzenie pozostaje jej największym atutem w mediach społecznościowych.

„Jesteś idealna”: Ta modelka plus size pozuje na plaży i wywołuje reakcje

