Bandana, która ciągle się zsuwa? Ta sztuczka może wszystko zmienić tego lata!

Niezależnie od tego, czy jest w groszki, koronkowa, satynowa czy z organicznej bawełny, bandana stała się oczywistym wyborem do fryzur, zastępując tradycyjne nakrycia głowy w środku lata. Ten nowy rodzaj szalika, który otulał nasze szyje przez całą zimę, unosi się nad naszymi głowami, gdy słońce osiąga zenit. Choć dodaje odrobinę szyku naszym letnim strojom, bywa niesforny i grozi zerwaniem się przy najmniejszym ruchu. Aby utrzymać go na miejscu pomimo podmuchów wiatru i pościgów w metrze, ta wskazówka to mała rewolucja.

Spinki do włosów do zabezpieczenia bandany

Bandana to bez wątpienia gwiazda lata. Kiedyś wiązana wokół szyi, by ozdobić prosty top lub noszona jako top w nieznośnie upalne dni, bandana została sprowadzona na głowę. A bandana we wzór paisley z naszej młodości, która sprawiała, że wyglądałyśmy jak z programu survivalowego, teraz występuje w wielu wariantach. Haftowana , drobno tkana , zdobiona owocami lub kwiatami, bandana jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich modnych dziewczyn.

Bandana ma wiele zalet wykraczających poza jej neo-vintage'owy wygląd. Chroni przed słońcem, nie zasłaniając całkowicie twarzy, podkreśla elegancję naszych stylizacji i pięknie dopełnia stylizację. To również doskonały trik estetyczny, pozwalający ukryć przetłuszczające się odrosty. Jednak ten wszechstronny kawałek materiału ma również swoje wady. Pomimo węzła godnego marynarza, z łatwością może zsunąć się z włosów i opaść na głowę niczym kurtyna po zakończeniu przedstawienia.

W chwili, gdy odważysz się pobiec na autobus lub iść wzdłuż wybrzeża w wietrze, który mógłby rozerwać morze, Twój szalik Cię zawodzi i odmawia współpracy. W mediach społecznościowych miłośnicy mody, zawsze szukający praktycznych rozwiązań, znaleźli sposób na obejście tego problemu. Ich odkrycie polega na użyciu kilku spinek do włosów.

Metoda jest prosta: zawiązują chustę do góry nogami, jakby jechali quadem po Saharze. Następnie spinają dwie spinki po obu stronach włosów, aby połączyć pasma z chustą. Następnie odwracają bandanę na prawą stronę i zapinają ją zgodnie z panującymi trendami. W ten sposób bandana nie rusza się ani o cal, nawet gdy klimatyzacja szaleje jak huragan.

@mattloveshair najważniejszy festiwalowy trik fryzjerski, który pakujesz na Coachellę w ten weekend 💁💁‍♀️💁‍♂️ koniec z bandanami spadającymi z fryzury w tym roku 💁‍♂️💁‍♀️💁 viralowa spinka do włosów hairtok, która zabezpiecza końcówki chusty na głowie, odmienia życie! duża satynowa chusta @CÉCRED spinki do włosów @arachne ♬ Ring My Bell - Anita Ward

Inna pomysłowa metoda polega na użyciu opaski na głowę.

Aby zwalczyć jedno z największych letnich zagrożeń (po piasku w butach), internauci wykazali się niezwykłą kreatywnością i łamali sobie głowy, aż ich eksperymenty zakończyły się sukcesem. Utrzymanie bandany na miejscu stało się zbiorową walką online. Chociaż spinki do włosów sprawdzają się doskonale, istnieje inna, nieco delikatniejsza technika. Według tych samouczków, które twierdzą, że dokonały odkrycia roku, niektórzy używają opaski na głowę zamiast spinek do włosów, co może szybko stać się bolesne.

Cały proces zajmuje mniej niż minutę. Zanim zaimprowizujesz ćwiczenie origami z tym niezwykle plastycznym materiałem, załóż bandanę na głowę tak, jak zrobiłaś to z białym prześcieradłem w Halloween. Nałóż na nią opaskę z dużą ilością elastanu i złóż bandanę. Teraz możesz spacerować po klimatyzowanych alejkach i wskoczyć na łódkę lub rower, nie martwiąc się, że bandana spadnie na ziemię i stanie się „zgubionym przedmiotem”... lub zgniecie się na dnie torby plażowej po zbyt silnym podmuchu wiatru.

Bandana, ostateczny dowód stylu tego lata

Bandana, kwintesencja stylu tego lata, stanowi idealną równowagę między nostalgią a nowoczesnością. Po kilku sezonach zdominowanych przez minimalistyczne dodatki, powraca w znacznie bardziej wyrazistej odsłonie: z odświeżonymi nadrukami, pastelowymi paletami barw, kwiatowymi wzorami XXL czy stylizacjami inspirowanymi latami 90. Noszona z rozpuszczonymi, splecionymi lub luźno ułożonymi włosami, staje się elementem, który przekształca prostą sylwetkę w pewny siebie, niemal redakcyjny look.

W tym sezonie trendem nie jest już skromna bandana dyskretnie zawiązana na szyi, ale bardziej wyraziste i odważne stylizacje. Zawiązana w szykownym stylu pirackim, jako improwizowany turban, a nawet złożona w szeroki, graficzny pas, modeluje twarz i podkreśla rysy twarzy, nadając jej wyraźny, stylistyczny charakter. Influencerzy i miłośnicy mody postrzegają ją przede wszystkim jako plac zabaw: mieszając tekstury (len, satyna, sprana bawełna), dodając warstwowo dodatków lub zestawiając ją z dużymi okularami przeciwsłonecznymi i złotą biżuterią, aby podkreślić kultowy efekt.

Ale tym, co naprawdę czyni bandanę tak potężną tego lata, jest jej zdolność do adaptacji do mikrotrendów krążących w mediach społecznościowych. Niezależnie od tego, czy jest to wersja „clean girl” z neutralnymi tonami i idealnym zagięciem, wersja boho z ręcznie wykonanymi nadrukami, czy wersja street style z logo i graficznymi reinterpretacjami, wpisuje się w każdą estetykę, nigdy nie tracąc swojej tożsamości. W ten sposób staje się natychmiastowym, niemal instynktownym wyznacznikiem stylu, wyrażając zarówno osobowość, jak i nastrój dnia.

W tej grze kontrolowanego, ale nigdy sztywnego stylu, bandana potwierdza swój status kameleona. Nie jest już tylko dodatkiem do stroju, ale go wzbogaca. Prosty kawałek materiału, owszem, ale taki, który tego lata stał się przedłużeniem naszej osobowości.