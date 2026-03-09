Według podologa te 5 rodzajów butów osłabiają stopy

Wybieramy je ze względu na styl i natychmiastową wygodę. Jednak niektóre buty codziennego użytku mogą na dłuższą metę osłabiać stopy i zaburzać równowagę.

Wysokie obcasy: nadmierny nacisk na przednią część stopy

Symbol elegancji, buty na szpilce, radykalnie zmieniają rozkład ciężaru ciała. Im wyższy obcas, tym większy ciężar koncentruje się na przedniej części stopy, co może prowadzić do bólu śródstopia i nasilenia niektórych deformacji, takich jak paluch koślawy.

Analizy biomechaniczne pokazują również, że długotrwałe noszenie wysokich obcasów wpływa na ogólną postawę: kolana, biodra i dolna część pleców kompensują pochylenie do przodu. Ta powtarzająca się adaptacja może przyczyniać się do napięcia mięśni i przewlekłego bólu. Specjaliści zalecają noszenie tych modeli na specjalne okazje, a na co dzień wybieranie obcasów o umiarkowanej wysokości z dobrym wsparciem.

Buty sportowe bez sznurówek: niewystarczające wsparcie

Praktyczne i szybkie w zakładaniu, wsuwane trampki są atrakcyjne ze względu na swoją prostotę. Jednak brak sznurówek lub regulowanego zapięcia może zmniejszać stabilność stopy w bucie.

Bez precyzyjnego dopasowania stopa może się lekko ślizgać przy każdym kroku. Palce u stóp mają tendencję do podwijania się, aby utrzymać but na miejscu, co z czasem zwiększa napięcie mięśni. Podolodzy przypominają, że odpowiednie wsparcie podbicia jest niezbędne, aby ograniczyć powtarzające się mikroruchy, zapobiegać powstawaniu pęcherzy i chronić stawy.

Muły platformowe: niestabilna podstawa

Klapki na platformie łączą w sobie dwa problematyczne elementy: grubą podeszwę i brak wsparcia w tylnej części stopy. Taka konstrukcja może zwiększać ryzyko niestabilności, szczególnie w okolicy kostki.

Sztywna platforma ogranicza naturalny ruch stopy. Stopa jest zaprojektowana tak, aby amortyzować wstrząsy i dostosowywać się do podłoża dzięki pewnej elastyczności. Gdy ten ruch jest utrudniony, inne stawy kompensują to. Brak paska na piętę również zwiększa ryzyko kontuzji. Skręcenia stawu skokowego należą do najczęstszych urazów kończyn dolnych, szczególnie podczas szybkich ruchów lub na nierównych nawierzchniach.

Chodaki z pianki w stylu Crocs: zaskakująco wygodne

Miękkie i lekkie, piankowe chodaki zapewniają natychmiastowe uczucie komfortu. Jednak ich bardzo elastyczna konstrukcja i ograniczone wsparcie mogą osłabiać stopy podczas długotrwałego noszenia.

Brak stabilizacji bocznej może zwiększać ryzyko skręceń u osób z wrażliwymi stawami skokowymi lub hipermobilnością. Ponadto, zbyt miękka podeszwa może nadmiernie obciążać mięśnie i ścięgna, które muszą kompensować brak odpowiedniego podparcia. Specjaliści od pielęgnacji stóp podkreślają, że odpowiednie obuwie powinno stabilizować piętę i wspierać ruch, nie będąc jednocześnie nadmiernie elastyczne.

Japonki i płaskie sandały: nadwyrężone palce

Japonki i płaskie sandały, bardzo popularne, gdy tylko robi się cieplej, wydają się idealne w upały lub dla spuchniętych stóp. Jednak ich konstrukcja stale obciąża palce. Aby zapobiec ześlizgiwaniu się buta, stopa musi napinać się przy każdym kroku. To powtarzające się napięcie może powodować ból w przedniej części stopy i zaostrzać niektóre stany zapalne, takie jak zapalenie rozcięgna podeszwowego.

Całkowity brak podparcia w tylnej części stopy zwiększa również ryzyko upadków, zwłaszcza na mokrych nawierzchniach. Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Podiatrycznej zaleca, aby tego typu obuwie nie było zalecane na długie spacery ani do długotrwałego, codziennego noszenia.

Dlaczego pozostanie na miejscu jest tak ważne

Stopa składa się z 26 kości oraz licznych stawów, więzadeł i ścięgien. Zapewnia równowagę, amortyzuje wstrząsy i wspiera całe ciało. Nieodpowiednie obuwie nie tylko powoduje miejscowy dyskomfort, ale może również wpływać na ogólną postawę. W dłuższej perspektywie, słabe wsparcie może przyczyniać się do bólu kolan, bioder lub pleców. Specjaliści zalecają wybór modeli, które:

Trzymają mocno piętę

Oferują stabilną podeszwę, ani za miękką, ani za sztywną.

Umożliwiają płynny przebieg kroku

Dopasowują się do kształtu stopy

Nie chodzi o zakazanie pewnych stylów, ale o unikanie długotrwałego noszenia, gdy wsparcie jest niewystarczające.

Krótko mówiąc, dbanie o stopy oznacza również zachowanie równowagi i mobilności. Zmiana obuwia, wsłuchiwanie się w sygnały bólowe i konsultacja z podologiem w przypadku utrzymującego się dyskomfortu to proste kroki, które mogą przynieść długofalowe efekty.