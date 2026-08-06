Przy użyciu prostego szalika i torby tworzy idealną torbę na lato.

Każda technika jest dobra, jeśli chodzi o oszczędność miejsca w walizce bez poświęcania stylu. W przypływie kreatywności i pomysłowości, influencerka zaprojektowała kultową torbę, wykorzystując dwa modne elementy, które każda z nas ma schowane gdzieś głęboko w szafie: płócienną torbę znalezioną w torbie prezentowej i satynową apaszkę, najlepiej wzorzystą. Praktyczny dodatek, który ucieleśnia zarówno swobodnego ducha lata, jak i magię improwizacji.

Stwórz niezwykle efektowny pokój, nie używając praktycznie niczego

Kiedy wyjeżdżamy na wakacje, z dala od naszej garderoby, wolimy zabrać więcej, niż potrzebujemy. W tym momencie marzymy, że walizka Mary Poppins nie była jedynie fikcją, ale rzeczywistością. Ponieważ nie możemy jej znaleźć na rynku, staramy się upchnąć całą zawartość szafy do bagażu podręcznego. Pakujemy parę butów na każdą okazję, torbę na każdy dress code i mnóstwo strojów, wszystkie wcześniej przetestowane przed lustrem.

Aby rozwiązać ten problem z przestrzenią, twórczyni treści @gabycosl wpadła na genialny pomysł. Z prostej torby i kolorowego szalika stworzyła torbę, która wygląda jak prosto z tablicy na Pintereście lub popularnego hashtaga. I nie potrzebowała żadnych igieł ani szpulek, żeby ją złożyć. Aby magia zadziałała, po prostu owinęła torbę w odpowiednio duży szalik i zabezpieczyła go ozdobnymi supełkami. Po tych kilku prostych krokach, które nie wymagają specjalnych umiejętności, otrzymała odświeżoną torbę bagietkową, która zużyła się na krótko.

Montaż nie mógłby być prostszy. Aby wdrożyć ten sprytny samouczek w życie, będziesz potrzebować torby płóciennej standardowego rozmiaru, która posłuży jako wyściółka do Twoich rzeczy. Możesz wziąć pierwszą, jaką znajdziesz. Jeśli jednak Twój szalik jest lekko przezroczysty, najlepiej unikać tych z reklamowymi hasłami. Następnie weź dość nieprzezroczysty szalik i rozłóż go płasko. Połóż torbę na wierzchu i złóż ją na siebie jak wachlarz. Chwyć krawędzie szalika i owiń je wokół uchwytów, upewniając się, że wszystko jest dobrze zamocowane.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Gaby Collado (@gabycosl)

Improwizowana torba, którą można personalizować w nieskończoność.

Ta szyta na miarę torba, godna uznania znanego stylisty lub projektanta, doda letnim stylizacjom odrobiny koloru i natychmiast dopełni każdą stylizację. Surowce użyte do wykonania tej ręcznie wykonanej torby mogą być skromne, ale efekt końcowy jest wyjątkowo efektowny. Co więcej, jej zaletą jest możliwość zmiany zewnętrznej powłoki w zaledwie kilku krokach i dopracowania jej designu, dopasowując ją do nastroju lub stylu dnia.

Możesz powiesić zawieszki w kształcie rozgwiazdy, muszli, radosnego słońca lub słonecznika. Możesz również zmienić główny materiał zdobiący torbę. Szalik w kraby lub cytryny idealnie sprawdzi się podczas plażowych wypadów, a jedwabny kwadrat we wzór paisley będzie się wyróżniał na tle białych obrusów w restauracji. Jeśli wolisz bardziej stonowany wygląd, możesz postawić na wzór w groszki, który gwarantuje elegancję, lub na odcienie gradientowe, aby uzyskać szykowny, a zarazem subtelny efekt.

Oryginalny pomysł na modę, który pokocha każdy.

Ta torba, oprócz tego, że wzbogaca potencjał każdej stylizacji i dodaje charakteru prostym elementom, które uzupełnia, jest również funkcjonalna. To nie tylko ładna torba, którą można nosić na ramieniu lub uniknąć efektu podróbki. Zaprojektowano ją z myślą o praktyczności: jest lekka, kompaktowa i lekka jak piórko. Dzięki temu idealnie nadaje się do tworzenia różnorodnych stylizacji na wakacyjnych zdjęciach bez obciążania walizki.

Pomimo niewielkich rozmiarów, torba na zakupy widoczna w tle jest zaskakująco pojemna i pomieści cały świat. Zmieszczą się w niej klucze, portfel, a nawet książka w miękkiej oprawie. To idealne połączenie praktyczności i stylu, które z pewnością zrobi niezapomniane wrażenie, nawet w nieznanym otoczeniu.

To nie jest prowizoryczna ani awaryjna torba, to letni niezbędnik, który dopełni Twoje stylizacje na cieplejsze miesiące. W końcu najprostsze dodatki bywają najlepsze.