Ten projektant wyobraża sobie top wykonany z niezwykłego materiału, który ma promować świadomość ekologiczną.

Moda damska
Émilie Laurent
@paula_votteler / Instagram

Niemiecka projektantka Paula Votteler, która traktuje każdy przedmiot jak surowiec, doskonale ucieleśnia powiedzenie „nic nie ginie, wszystko się zmienia”. Podczas gdy niektóre kobiety tworzą szydełkowe stroje na zamówienie, ta samouk ma wyjątkową zdolność przekształcania odpadów w estetyczne skarby. Dla tej berlińskiej projektantki z pozornie z góry określoną ścieżką kariery, plastik nie jest przeznaczony na śmieci, ale na ciała jej modelek.

Kiedy plastik staje się surowcem

Dla wielu z nas plastik to nic innego jak śmiecie przeznaczone do recyklingu. To po prostu kolejny odpad, który po opróżnieniu traci wszelką przydatność. Jednak dla Pauli Votteler, obiecującej młodej projektantki praktykującej w stolicy Niemiec, plastik jest punktem wyjścia dla jej projektów, materiałem, który ożywia ich styl. To wspólny mianownik jej kolekcji ubrań. Podczas gdy Coco Chanel wybrała tweed jako swój ulubiony materiał, ta współczesna projektantka uczyniła plastik swoją kreatywną domeną.

W ten sposób, w jej rękach, jednorazowe talerze i kubki przekształcają się w ozdoby torebek na bagietki, a zielona powłoka na butelkach z wodą gazowaną staje się cekinami, które chłoną każde światło. To właśnie jej najbardziej pomysłowe dzieło zyskało najwięcej wyświetleń w mediach społecznościowych: ręcznie szydełkowany kardigan przeplatany kawałkami plastiku, imitujący jubilerskie szmaragdy. Top w stylu trompe-l'œil, w którym plastik przekształca się w zintegrowaną biżuterię, tworząc wyrafinowany efekt.

Jej modowe kreacje przywodzą na myśl luksusowe projekty DIY. Paula Votteler ma talent do przekształcania nawet największych winowajców zanieczyszczeń w lśniące, wykwintne dzieła. 26-latka, która od dzieciństwa uwielbia majsterkować przy znalezionych przedmiotach, dostrzega potencjał tam, gdzie nikt się go nie spodziewa.

Kreacje, które opowiadają coś więcej niż tylko historię stylu

Projektantka, pełna niezliczonych pomysłów, nie ogranicza się do tworzenia kreacji na wybiegi i nadawania kształtu swojej nieograniczonej inwencji. Paula Votteler przekazuje przesłanie poprzez szwy, często wykonane z nieoczekiwanych materiałów. Chociaż nie pracuje wyłącznie z plastikiem spożywczym, wykorzystując również muszle ostryg, sieci rybackie i muszle abalonów, jest oddana niezwykle zaangażowanej formie upcyklingu mody.

Jej stroje nie wymagają opisu: same w sobie stanowią mocny przekaz. Ponieważ ponowne wykorzystanie materiału, który zazwyczaj trafia na wysypisko, nie jest genialne, to przede wszystkim akt obywatelski, gest ekologiczny. Statystyki wskazują, że nawet 40% wyprodukowanego plastiku jest wykorzystywane tylko raz, zanim trafi do kosza. Prawie połowa z tych odpadów trafia następnie na wysypiska, przyczyniając się do ciągłego zanieczyszczenia środowiska plastikiem.

Ożywiając plastik poprzez starannie zaprojektowane projekty, projektantka podąża śladami zrównoważonych marek, które tworzą z istniejących materiałów. W ten sposób plastik znajduje nowe zastosowanie: odziewanie ciał w przededniu pokazów mody i dodawanie tkaninie nutki fantazji.

Artystyczny sposób na podniesienie świadomości ekologicznej

Swoimi kreacjami Paula Votteler udowadnia, że moda może być czymś więcej niż tylko kwestią wyglądu. Staje się platformą ekspresji, gdzie każdy detal odzwierciedla nasze nawyki konsumpcyjne. Dając drugie życie wyrzuconym materiałom, projektantka zachęca nas do ponownego przemyślenia tego, co uważamy za bezużyteczne. To, co było skazane na zanik, przekształca się w unikatowy, niemal cenny przedmiot.

To podejście wpisuje się w wizję nowego pokolenia projektantów, którzy wyobrażają sobie mniej linearny styl, w którym tworzenie niekoniecznie zaczyna się od nowych materiałów, ale od tego, co już istnieje. Pusta butelka, zapomniane opakowanie czy wyrzucony kawałek plastiku mogą zatem stać się punktem wyjścia dla nieoczekiwanego dzieła. To sposób na przypomnienie nam, że za każdym wyrzuconym przedmiotem może wciąż kryć się historia czekająca na napisanie.

Paula Votteler, daleka od chęci wpędzania ludzi w poczucie winy, woli budzić ciekawość. Jej ubrania przyciągają wzrok, zanim skłonią do refleksji: zaskoczenie wywołane ich estetyką otwiera drzwi do świadomości. Bo jeśli jej prace są tak uderzające, to właśnie dlatego, że zacierają granicę między marnotrawstwem a przedmiotem pożądania.

Dzięki swoim wyjątkowym sylwetkom Paula Votteler przekształca każdy element garderoby w unikalną formę ekspresji. Jej projekty nie tylko noszą: kwestionują, zaskakują i zachęcają do spojrzenia na codzienne życie w nowym świetle.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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