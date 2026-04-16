Stworzyła torbę zapinaną jak biustonosz, a internauci ją pokochali.

Twórczyni treści Marie Gaguech (@mariegaguech) zwróciła na siebie uwagę filmem prezentującym wyjątkowy dodatek. W poście „Co mam w torbie od @_sarah_levy?” prezentuje projekt Sarah Levy, przeznaczony do noszenia bezpośrednio na klatce piersiowej i pomyślany jako element łączący praktyczność z deklaracją stylu.

Torba inna niż wszystkie

W swoim filmie Marie Gaguech (@mariegaguech) prezentuje torebkę Sarah Levy, podkreślając jej kompaktowy rozmiar i jednocześnie pokazując, że pomieści niezbędne drobiazgi. To, co od razu intryguje, to jej design. W przeciwieństwie do klasycznej torebki, nie spoczywa na ramieniu ani nie jest przewieszona przez klatkę piersiową. Zamiast tego, zapina się bezpośrednio z przodu, a jej konstrukcja wyraźnie przypomina biustonosz. To charakterystyczne podejście wystarczy, by ten dodatek stał się tematem autentycznych rozmów.

Kreacja na styku odzieży i akcesoriów

Belgijska projektantka Sarah Levy prezentuje na swojej stronie internetowej ten model jako „Habit 01 Chest Bag Black”. Opis produktu opisuje go jako miękką skórzaną torbę z wbudowaną kieszenią, regulowanym paskiem na ramię i regulowanym pasem biustu. Innymi słowy, to nie tylko wizualna nowość. Projektantka stworzyła prawdziwie hybrydowe dzieło, będące połączeniem odzieży, galanterii skórzanej i obiektu rzeźbiarskiego. To podejście jest zgodne z tym, jak w kilku artykułach prezentuje swoją twórczość: świat, w którym akcesoria są noszone niemal jako przedłużenie ciała.

Ta torba przyciąga tak wiele uwagi, ponieważ działa na kilku poziomach jednocześnie. Po pierwsze, jej kształt zaskakuje, podważając dobrze znany element garderoby. Po drugie, przyciąga użytkowników swoją funkcjonalnością, ponieważ film Marie Gaguech (@mariegaguech) opiera się właśnie na idei pokazania, co można w niej umieścić.

Sarah Levy, projektantka, która już zyskała sobie sławę

Zainteresowanie tym dziełem można również wytłumaczyć ścieżką kariery Sarah Levy. Belgijska projektantka zdobyła nagrodę ANDAM Accessories Prize w 2025 roku, co pomogło jej zwiększyć rozpoznawalność w świecie mody.

Jej prace są często opisywane jako „sposób na odświeżenie codziennych gestów poprzez hybrydowe, ekspresyjne i funkcjonalne dodatki”. Ta torba noszona na piersi doskonale odzwierciedla tę filozofię: nie służy jedynie jako dodatek do stroju, ale raczej proponuje nowe podejście do tego, gdzie i jak można nosić torebkę.

W tym filmie prezentującym torbę Sarah Levy, twórczyni treści Marie Gaguech (@mariegaguech) zwraca uwagę na element, który podważa konwencjonalne standardy dotyczące dodatków. To coś więcej niż tylko nietypowy przedmiot – to dzieło pokazuje, że najczęściej komentowane akcesoria to często te, które na tyle zmieniają oczekiwania, by zaskoczyć, nie rezygnując przy tym z funkcjonalności.