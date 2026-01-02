Najlepsza inwestycja na zimę? Ten sweter, który zapewni Ci więcej ciepła niż kurtka puchowa.

Zimą ubierasz się na cebulkę, aby chronić się przed zimnem i uniknąć najgorszych polarnych podmuchów. Nosisz prawdziwą zbroję, a mimo to, mimo starannego doboru warstw, nadal trzęsiesz się z zimna. Jest jednak jeden element garderoby o niesamowitych właściwościach izolacyjnych – i nie jest to gruby sweter. Ten element garderoby, który utrzymuje ciepło ciała, znajdziesz w dziale odzieży sportowej.

Sweter do biegania jako tarcza przed zimnem

Ponieważ nie możesz zapaść w sen zimowy aż do wiosny pod kocem, musisz otulić się kołdrą aż po szyję przez całą zimę. I nie oszczędzasz na ilości materiału. Nawet gdy termometr wskazuje 0°C, ubierasz się jak Lapończyk. Zakładasz mnóstwo swetrów, mając nadzieję, że już nigdy nie zmarzniesz, ale nawet z szalikiem XXL, trzema swetrami i kurtką puchową, chłód wdziera się do środka i kąsa cię w skórę.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, najlepszym rozwiązaniem na zimno nie jest ręcznie robiony na drutach wełniany sweter od babci ani kaszmirowy sweterek-skarpetka, który jest jak druga skóra. Ten cudowny element garderoby, który zaspokaja tę palącą potrzebę ciepła, jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich doświadczonych biegaczy. To techniczny, termiczny element garderoby z Decathlonu. Często noszony przez biegaczy w mglistą i mroźną pogodę, ten sweter to mała rewolucja w zimowej garderobie. Z łatwością znika z działu odzieży sportowej , aby wzbogacić codzienne stylizacje.

Francuska twórczyni treści @syioubilou wychwala jego zalety w filmie, który stał się viralem. Jej sekret? Nosi tę rozpinaną koszulkę do biegania pod luźnym swetrem z wysokim dekoltem, stawiając czoła wiatrowi bez mrugnięcia okiem. To prawdziwe osiągnięcie inżynierii – zatrzymuje ona wszelkie przeciągi i działa jak materiałowy kaloryfer.

Co sprawia, że jest tak ciepło i gościnnie

Zaprojektowana z myślą o ochronie przed zimnem, ogranicza szok termiczny poprzez zatrzymywanie ciepła ciała. Dlatego nie nadaje się tylko do noszenia z legginsami z mikropolaru, kamizelkami do biegania i wełnianymi opaskami na głowę. Stanowi również izolacyjną bazę dla wszystkich miejskich stylizacji.

Jak zauważa twórczyni treści w swoim filmie wprowadzającym, ta koszulka z długim rękawem ma otwory na kciuki, które zastępują rękawiczki. To nie tylko modny detal estetyczny; zapobiega on przedostawaniu się zimnego powietrza. To dodatkowa warstwa ochronna. Dzięki temu nie trzeba nosić rękawiczek.

Kolejną zaletą tej warstwy termicznej jest to, że dopasowuje się do kształtu ciała i nie zajmuje miejsca pod grubymi swetrami, co czyni ją wyjątkowo uniwersalną. TikToker @syioubilou nosi ją nawet jako bieliznę, a nie jako główny element garderoby.

Jak nosić ją stylowo i elegancko?

Ten „magiczny” sweter z Decathlonu otula ramiona niczym przytulny koc, a jego wszechstronność jest niezaprzeczalna. Nie ma być centralnym punktem stylizacji ani wyróżniać się pod oversize'owymi płaszczami. Służy raczej jako tło, punkt wyjścia do wszelkich stylowych eksperymentów. Jeśli wolisz bardziej stonowany look, możesz nałożyć na niego gruby sweter lub bluzę z polaru. Sukienki również są opcją, o ile nie masz zbyt wrażliwych nóg.

Sekret bycia stylowym bez drżenia z zimna? Eksperymentuj ze sztuką warstwowego ubierania się , co oznacza sprytne powtarzanie procesu ubierania się kilka razy. Możesz nosić go pod lekkim lub kolorowym golfem, a następnie dodać kraciastą koszulę lub lekką, rozpiętą kurtkę, aby stworzyć kontrast i fakturę. Wykończ długim, oversize'owym płaszczem lub pikowaną kurtką puchową i grubym szalikiem, aby zachować ciepło. Zamek błyskawiczny koszulki można pozostawić częściowo rozpięty, aby odsłonić to, co jest pod spodem i uzyskać ciekawy efekt wizualny, zachowując jednocześnie nowoczesny, miejski styl.

W tym samym duchu, co ten wyjątkowo ciepły sweter, znajdują się również kreacje marki Damart, wynalazcy niezwykle popularnego materiału Thermolactyl. Nie musisz dźwigać ciężaru swojej garderoby, by stawić czoła lodowatemu powietrzu.