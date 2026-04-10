Jako influencerka plus-size wskrzesza trend dwukolorowych ubrań z wysokim stanem.

Trendy w modzie
Fabienne Ba.
@thesheflo / Instagram

Bikini z wysokim stanem powraca na plaże i do mediów społecznościowych. Influencerka plus-size, Sheila (@thesheflo), przyciąga wzrok dwukolorowym, czarno-białym wzorem, który idealnie wpisuje się w obecny trend retro strojów kąpielowych.

Współczesna wersja retro designu

Sheila (@thesheflo) udostępniła w swoich mediach społecznościowych kilka zdjęć w czarno-białym kostiumie z wysokim stanem, którego fason inspirowany jest trendami lat 50. i 60. Ten fason, charakteryzujący się kryjącym dołem w połączeniu ze strukturalną górą, jest regularnie kojarzony z estetyką pin-up i ikonami stylu vintage.

Kontrast czerni i bieli podkreśla graficzny charakter dzieła, jednocześnie podkreślając jego eleganckie i ponadczasowe linie. Ten typ wzornictwa jest często prezentowany jako alternatywa dla minimalistycznych, głęboko wyciętych stylów, które zdominowały trendy ostatnich lat.

Powrót fasonów z wysokim stanem w letnich trendach

Dwuczęściowy kostium kąpielowy z wysokim stanem od kilku sezonów cieszy się rosnącą popularnością w kolekcjach wielu marek. Ten fason jest ceniony za inspirację stylem retro, a także za to, że idealnie dopasowuje się do różnych sylwetek.

Według wielu publikacji modowych, powrót fasonów inspirowanych stylem vintage wpisuje się w szerszy trend, który faworyzuje strukturalne i ponadczasowe fasony. Czerń i biel, często uważane za klasyczny duet, regularnie pojawiają się w najpopularniejszych zestawieniach kolorystycznych w strojach kąpielowych. Sukces tego typu odzieży wynika również z jej pozycjonowania na styku mody i wygody, kryterium coraz bardziej podkreślanego przez konsumentów.

Influencerka zaangażowana w bardziej inkluzywną reprezentację

Sheila (@thesheflo) jest jedną z twórczyń treści, które pomagają zwiększyć widoczność różnorodnych typów sylwetki w świecie mody. Obecność zróżnicowanych profili w kampaniach i mediach społecznościowych pomaga poszerzyć tradycyjne wyobrażenia o pięknie.

Kilku obserwatorów branży zauważa, że „trendowi temu towarzyszy rosnące zapotrzebowanie na odzież dopasowaną do różnych sylwetek”. W tym kontekście popularność dwukolorowego, dwuczęściowego kostiumu kąpielowego z wysokim stanem, noszonego przez popularną influencerkę, ilustruje zainteresowanie ubraniami, które są jednocześnie stylowe i dostępne dla zróżnicowanej grupy odbiorców.

Czerń i biel, ponadczasowa klasyka

Wybór dwuczęściowego, czarno-białego kostiumu kąpielowego z wysokim stanem ma swoje korzenie w długoletniej tradycji stylistycznej. To połączenie często kojarzy się z elegancką i minimalistyczną estetyką, ponieważ dwukolorowy kontrast optycznie modeluje sylwetkę, co wyjaśnia jego powracającą obecność w letnich kolekcjach. Wiele marek oferuje obecnie wariacje na temat tego modelu, potwierdzając nieprzemijającą popularność modeli inspirowanych garderobą retro.

Ostatecznie sukces dwuczęściowego stroju z wysokim stanem ilustruje szerszy trend: reinterpretację kultowych modeli przez pryzmat współczesności. Łącząc wpływy cyfrowe z odniesieniami do stylu retro, twórcy treści, tacy jak Sheila (@thesheflo), pomagają przywrócić historyczne sylwetki do łask, dostosowując je do współczesnych oczekiwań. Ta dynamika pokazuje, że odzież plażowa stale ewoluuje, czerpiąc inspiracje z różnorodnych trendów i łącząc dziedzictwo stylistyczne z innowacją.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Moda: Dlaczego „niewymuszony” styl nadal podoba się wszystkim pokoleniom

Styl bez wysiłku, czyli sztuka naturalnego, stylowego wyglądu, od kilku lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Przystępny, wygodny i...

Stroje plażowe: Te trendy zdefiniują rok 2026

Chcesz odświeżyć swoją letnią garderobę bez zbędnych ceregieli? Trendy plażowe na rok 2026 koncentrują się na tym, co...

Jak zmięta torba staje się nowym znakiem rozpoznawczym mody

Miękka, teksturowana, niemal nonszalancka: ta pognieciona torba przyciąga wzrok. Daleko jej do sztywnych wzorów, emanuje swobodą i spontanicznością....

Ten model wskrzesza trend biżuterii do ciała na lato 2026.

W słońcu moda staje się lżejsza i swobodniejsza. Tego lata 2026 roku ikoniczny trend subtelnie powraca: biżuteria do...

Dlaczego „nieprawdopodobne” torby są tak popularne w 2026 roku

Po zniszczonej torbie, która sprawia wrażenie, jakby była używana przez lata, nadeszła pora na torby z motywem trompe-l'œil....

Hailey Bieber ma na sobie sukienkę ze zwierzęcym nadrukiem, która jest już hitem wiosny.

Na czerwonym dywanie niektóre stylizacje wyróżniają się bardziej niż inne. Na słynnym after-party po Oscarach amerykańska modelka i...