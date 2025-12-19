Search here...

Ubieranie się jak tancerka R&B z lat 2000.: nieoczekiwany trend w modzie

Trendy w modzie
Tatiana Richard
@bellahadid _ Instagram

Po fasonach z niskim stanem i w stylu baletnicy, moda czerpie energię z choreografii R&B z lat 2000., inspirując się ulicznym stylem i zmysłową garderobą. Obcisłe joggersy i odsłaniające brzuchy modele oddają hołd swobodzie ruchów tancerek takich jak Aaliyah i Destiny's Child.

Spodnie dresowe z niskim stanem i odsłoniętym brzuchem

Spodnie dresowe noszone z ultraniskim stanem na biodrach, odsłaniające brzuch, dominują na ulicach i kanałach TikToka. Spopularyzowane przez Bellę Hadid i Emily Ratajkowski, te „spodnie dresowe” przywodzą na myśl sylwetki girlsbandów w pełnej krasie, łącząc wygodę z bezkompromisową zmysłowością.

[osadź]https://www.tiktok.com/@chrishild.official/video/7576943106818444566[/osadź]

Krótkie topy i warstwowe stroje taneczne

Krótkie koszulki zawiązane lub rozpięte na pół, getry sięgające kolan: te detale oddają estetykę prób studyjnych. Projekty marek takich jak Iet Franz stają się viralami, noszone zarówno do tańca, jak i na miejskie wyjścia.

RnB z lat 2000. – z toru na podium

Aaliyah, Beyoncé i Britney Spears już wcześniej spopularyzowały ten styl choreograficzny: luźne spodnie, braletki i pewność siebie. Dziś #choreo eksploduje, zdobywając 300 000 wyświetleń na TikToku, przekształcając dziedzictwo R&B w modową obsesję dla pokolenia Y2K.

Swoboda ruchu i pozytywne nastawienie do ciała

To odrodzenie celebruje ciała w ruchu, dalekie od sztywnych standardów. Pilates i choreografia uwalniają sylwetkę, łącząc sportowy komfort z wyrazistą kobiecością, nawiązując do ikon tańca bez kompromisów.

Tatiana Richard
Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
