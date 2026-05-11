Stroje kąpielowe: Ten retro wzór może stać się wielkim hitem lata 2026

Margaux L.
Każde lato przynosi nowe trendy w strojach kąpielowych, ale niektórym udaje się utrzymać dłużej, niż się spodziewano. Na lato 2026 roku w kolekcjach dominuje już retro wzór: groszki . Pojawiający się na bikini, jednoczęściowych kostiumach kąpielowych i strojach plażowych, powraca w zauważalnym tempie i może stać się must-have sezonu.

Groszek pojawia się wszędzie na plażach

Wystarczy spojrzeć na nowe letnie kolekcje, żeby się przekonać: groszki są absolutnie wszędzie. Małe, XXL, monochromatyczne lub ultra kolorowe, zdobią wszystko, od retro trójkątnych bikini po bardziej wyrafinowane jednoczęściowe stroje kąpielowe.

Wzór ten pojawia się również na lekkich sukienkach plażowych, pasujących spódnicach i strojach na basen. Efekt: nie sposób nie zauważyć tego wzoru o vintage'owym uroku, który natychmiast dodaje słonecznego i eleganckiego akcentu do letniej stylizacji. Groszki, od dawna uważane za detal retro zarezerwowany dla stylu pin-up, teraz potwierdzają swój status ponadczasowego elementu garderoby.

Fryzury retro nadal cieszą się popularnością

Popularności kropek towarzyszy prawdziwy renesans fasonów inspirowanych stylem vintage. Wśród modeli, które mają być popularne latem 2026 roku, znajdują się retro bikini z trójkątnymi miseczkami, ultraeleganckie jednoczęściowe kostiumy kąpielowe, klasyczne bandeau oraz bikini balkonetka inspirowane olśniewającymi sylwetkami z minionych dekad.

Do łask wracają również figi z wysokim stanem i fasony inspirowane latami 80. Te fasony stawiają na wygodę i styl, podkreślając wszystkie typy sylwetki, bez ujednolicania ich. Nie chodzi już o ukrywanie sylwetki ani o dostosowywanie się do jednej estetyki, ale o znalezienie ubrań, w których czujesz się dobrze, swobodnie i w pełni sobą.

Dlaczego ten nadruk jest tak popularny?

Groszki mają znaczącą przewagę modową: łatwo zmieniają look w zależności od tego, jak je nosisz. W małych, czarno-białych groszkach natychmiast przywodzą na myśl szykowny, retro styl. W kolorowym lub oversize'owym formacie stają się bardziej radosne, swobodne i niemal graficzne.

To również wzór, który łatwo łączyć z letnimi podstawami. Krótka sukienka w groszki może w kilka sekund stworzyć szykowną sylwetkę, a wzorzyste bermudy w połączeniu z prostym białym topem na ramiączkach zapewniają bardziej swobodny i niewymuszony look. Ta wszechstronność niewątpliwie wyjaśnia, dlaczego ten wzór jest ponadczasowy i nigdy nie znika.

Trend zaprojektowany dla każdego typu sylwetki

To, co przyciąga w tym retro trendzie, to jego inkluzywność i pozytywne podejście do ciała. Kolekcje koncentrują się teraz na różnorodności kształtów, bardziej zróżnicowanych rozmiarach i wzorach stworzonych tak, aby pasować do każdego typu sylwetki. Jednoczęściowe stroje kąpielowe, bikini z wysokim stanem, minimalistyczne topy bandeau czy bikini z trójkątnymi miseczkami: nie ma już tylko jednego sposobu noszenia strojów kąpielowych.

I wreszcie, to może być prawdziwy trend lata 2026: wybieranie ubrań, które naprawdę lubisz, w których czujesz się komfortowo, stylowo i w których czujesz się jak w domu w słońcu.

Jestem osobą o wszechstronnych zainteresowaniach, piszę na różne tematy i pasjonuję się projektowaniem wnętrz, modą i serialami telewizyjnymi. Miłość do pisania motywuje mnie do eksplorowania różnych obszarów, czy to dzieląc się osobistymi refleksjami, udzielając porad dotyczących stylu, czy dzieląc się recenzjami moich ulubionych programów.
