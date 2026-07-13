Ta klasyczna spódnica „babci” przeżywa swój wielki powrót do garderoby.

Długa spódnica w kwiaty, przez długi czas uznawana za przeżytek, przeżywa swój niezwykły powrót. Unosząc się na fali nostalgii, która wpływa na modę, znów stała się podstawą kolekcji i garderoby. To idealna okazja, by przypomnieć wszystkim, że niezależnie od trendów, każdy ma prawo nosić to, co mu się podoba.

Dzieło, które przez długi czas było niedoceniane

Przez lata ta długa lub midi spódnica w kwiatowy wzór była określana przez niektóre media i krytyków mody mianem „spódnicy babci”. Etykieta ta pozostaje jednak bardzo subiektywna. To, co dla jednej osoby wydaje się vintage lub przestarzałe, dla innej może być prawdziwym ulubieńcem. Co więcej, ten niegdyś odrzucany element garderoby przeżywa obecnie renesans popularności. Jej romantyczny urok, zwiewne tkaniny i wygoda przemawiają do nowego pokolenia, które z łatwością łączy wpływy przeszłości z teraźniejszością.

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Urok retro znów mnie urzeka

Ten powrót wpisuje się w szerszy trend, często nazywany „grandmacore”. Ta estetyka celebruje ubrania z urokiem vintage: kwiatowe nadruki, luźne kroje, delikatne dzianiny i miękkie sylwetki. Po kilku sezonach zdominowanych przez mocno dopasowane linie, moda daje więcej miejsca wygodnym, łatwym w noszeniu i autentycznym ubraniom. Spódnica vintage spełnia wszystkie wymagania, dodając jednocześnie stylizacji boho i romantycznego akcentu.

Spódnica pasująca do każdego stylu

Jedną z jego największych zalet jest wszechstronność. Z lekką bluzką lub kardiganem tworzy subtelny, retro look. W połączeniu z prostym T-shirtem, bluzą, kurtką jeansową lub sneakersami, natychmiast nabiera bardziej współczesnego charakteru. Wystarczy kilka dobrze dobranych dodatków, takich jak pasek, nowoczesna biżuteria czy efektowne buty, aby nadać mu zupełnie nowy charakter. To właśnie ta zdolność do przeobrażania się w coś nowego wyjaśnia jego obecny sukces.

Jak najlepiej to nosić? Tak, jak ci wygodnie.

Aby unowocześnić tę spódnicę, wiele osób sugeruje zabawę proporcjami, łącząc ją z bardziej dopasowaną górą lub podkreślając talię. Te zalecenia to jednak przede wszystkim inspiracje, a nie zasady, którymi należy się kierować. Nie ma idealnego ani złego typu sylwetki, w którym można nosić długą spódnicę w kwiaty. Ubrania nigdy nie powinny być zarezerwowane dla konkretnych typów sylwetki.

Niezależnie od tego, czy preferujesz dopasowane kroje, swobodne sylwetki, czy oversize'owe stylizacje, najważniejsze jest, aby czuć się komfortowo w swoim stroju. Wymaga to od marek oferowania prawdziwie inkluzywnych kolekcji, z szeroką gamą rozmiarów i krojów zaprojektowanych dla każdego typu sylwetki. Moda nie powinna narzucać ograniczeń, lecz oferować każdemu więcej możliwości.

Ostatecznie powrót tej spódnicy po raz kolejny dowodzi, że moda działa cyklicznie. Element garderoby, który kiedyś uznano za przestarzały, może stać się niezbędny po kilku latach. Ostatecznie, niezależnie od tego, czy jest on oznaczony etykietą „vintage”, „staromodny”, czy modny, najważniejsze jest noszenie ubrań, które sprawiają ci przyjemność, bez pozwalania, by marki i moda dyktowały twoje wybory.