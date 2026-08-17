Trend „ubierania się z dopaminą”: przywracanie koloru do serca naszej garderoby.

Po kilku sezonach zdominowanych przez beże, szarości i karmel, moda powraca. W 2026 roku „ubieranie się z dopaminą” wraca na pierwszy plan z prostą ideą: wybieraj ubrania, które poprawiają samopoczucie, a nie wtapiają się w tło.

Trend zrodzony z nowego sposobu ubierania się

Termin „ubiór dopaminowy” został spopularyzowany przez Dawnn Karen , amerykańską psycholog specjalizującą się w modzie i profesor Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku. W swojej książce opublikowanej w 2020 roku, bada ona związek między naszymi wyborami odzieżowymi a stanem umysłu. Idea ta stała się szczególnie atrakcyjna po lockdownie. Podczas gdy w garderobie od dawna priorytetem była wygoda i neutralne kolory, żywe barwy stopniowo odzyskały swoje miejsce w kolekcjach. Odzwierciedlają one pragnienie lekkości, samoekspresji i pozytywnego nastawienia do noszenia.

Czy kolor naprawdę może zmienić nastrój?

Uważaj, by nie uprościć: pomimo sugestywnej nazwy, „ubieranie się dopaminą” nie opiera się na dowodach, że kolorowe ubrania mechanicznie wyzwalają uwalnianie dopaminy. Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie leży w obszarze „poznania ucieleśnionego”. To podejście bada, jak to, co nosimy, wpływa na nasze myśli, zachowania i postrzeganie siebie.

Krótko mówiąc, strój może przyczynić się do wprowadzenia Cię w określony stan umysłu, ale nie chodzi tu tylko o kolor. Chodzi również o to, co dany element Ci przywołuje, jak go nosisz i jakie uczucia Ci wywołuje.

W roku 2026 moda cofa zegar.

Powrót „stroju dopaminowego” towarzyszy szerszemu ruchowi: trendowi mody, która odważnie sięga po więcej. Po latach dyskretnego minimalizmu, sylwetki zdobią odważne i wyraziste kolory.

Pomarańczowe płaszcze, lawendowe dzianiny, cytrynowożółte dodatki: soczyste barwy powracają do kolekcji modowych, a przede wszystkim na ulice. Ten trend nie ogranicza się do wybiegów. Styl uliczny przyjmuje go z entuzjazmem, czasem nawet przed trendami zapowiadanymi przez projektantów. Ta nowo odkryta swoboda w modzie pozwala nam również uwolnić się od lęku przed „nie mam się w co ubrać” : garderoba staje się placem zabaw, a nie listą zasad do przestrzegania.

Jak stosować opatrunki dopaminowe, nie przesadzając?

Dobra wiadomość: nie musisz zmieniać swojej garderoby w tęczę, aby podążać za tym trendem. Kilka opcji pozwoli Ci w naturalny sposób go zaakceptować.

Pierwsza opcja: postaw na wyrazisty element. Żywy płaszcz, kolorowa torebka lub para wyrazistych butów wystarczą, aby ożywić neutralną stylizację. To idealne rozwiązanie, jeśli lubisz zrównoważone stylizacje, ale chcesz czegoś ekstra.

Druga opcja: spróbuj monochromatyczności. Noszenie kilku elementów garderoby w tym samym, wyrazistym odcieniu może wydawać się efektowne, ale efekt często jest zaskakująco harmonijny. Trzymając się jednej rodziny kolorów, unikniesz skomplikowanych zestawień, jednocześnie dumnie prezentując swój styl.

Trzecia wskazówka: baw się fakturami. Wolisz bardziej stonowany look? „Dopaminowy strój” niekoniecznie oznacza jaskrawe kolory. Miękki aksamit, wygodna dzianina lub lśniąca satyna również mogą stworzyć wrażenie przyjemności i dodać stylizacji charakteru.

Prawdziwa zasada: wybierz to, co Ci odpowiada

To chyba najciekawszy aspekt tego trendu. Nie ma uniwersalnej palety kolorów, która zapewniłaby sartorialną radość. Nie musisz nosić żółtego, bo jest uważany za radosny, ani różowego, bo kojarzy się ze słodyczą. Jeśli czujesz się szczególnie dobrze w głębokim błękicie, burgundzie lub bardziej stonowanych odcieniach, te kolory są całkowicie akceptowalne.

„Ubieranie się z dopaminą” naprawdę się sprawdza, gdy podążasz za trendem, zamiast po prostu za nim podążać. Celem nie jest zastąpienie ograniczeń estetycznych nową regułą, ale postawienie własnych uczuć w centrum uwagi.

Ubieranie się z dopaminą nie jest zatem ani „cudownym lekarstwem”, ani „terapią”: to przede wszystkim zaproszenie do spojrzenia na swoje ubrania inaczej. Ubranie może być wygodne, twarzowe, wyraziste lub po prostu wywoływać uśmiech na twarzy. A co, gdyby jutro rano najlepszy strój był po prostu tym, w którym czujesz się dobrze? W końcu moda może być również formą przyjemności.