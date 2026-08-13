Ubrania te, kiedyś uważane za „niepochlebne”, staną się modne do końca 2026 roku.

Trendy w modzie
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Design by Magnific

Przez lata moda mówiła nam, czego unikać, aby „pochwalić naszą sylwetkę”. „Zbyt luźne”, „za długie”, „zbyt kryjące”: niektóre elementy garderoby miały złą reputację. W sezonie jesień/zima 2026/2027 zemściły się i stały się kluczowymi trendami.

Długa dzianinowa spódnica wychodzi z szafy

Długo kojarzona z komfortem w domu lub oskarżana o obciążanie sylwetki, długa dzianinowa spódnica przeszła całkowitą transformację. W tym sezonie stała się wręcz kluczowym elementem garderoby. Pojawia się w prążkowanych, graficznych lub w jodełkę dzianinach, często w zestawieniu z kozakami sięgającymi do kolan i pasującymi dodatkami. Jej naturalnie ciężki krój nadaje jej piękny kształt i tworzy strukturę bez konieczności usztywniania sylwetki.

Efekt? Ciepły, wygodny i elegancki element garderoby, który pozwala stworzyć stylizację jednocześnie przytulną i wyrazistą. Dowód na to, że to, co kiedyś uważano za „przesadę”, może ostatecznie stać się tym, co nadaje stylizacji charakteru.

Oversize'owy płaszcz podkreśla swoją objętość

Kiedyś płaszcze musiały opinać sylwetkę, inaczej groziło to jej przytłoczeniem. W 2026 roku ta zasada zdaje się (wreszcie) zaniknąć. Oversize'owe płaszcze są teraz w modzie, wykonane z ciepłych materiałów, takich jak wełna, o obszernych fasonach i w łatwych do noszenia kolorach: karmelowym, ziemistym lub głębokim. Celem nie jest już podkreślanie sylwetki poprzez ubranie, ale zabawa proporcjami.

I właśnie to sprawia, że ten trend jest tak atrakcyjny: luźny płaszcz może stworzyć wyrafinowaną, nowoczesną i wyjątkowo wygodną stylizację. Możesz się w nim otulić, nie czując, że musisz wybierać między wygodą a stylem.

@notgabbysanmiguel zamawiam każdy kolor #baggyoutfit #streetwear #clothing ♬ gęsia skórka zwolniła - xxtristanxo

Sukienka sweterkowa jest zarówno stylowa, jak i wygodna.

Sweterowa sukienka, niegdyś krytykowana za „zbyt bezkształtny”, również powraca do łask. I najwyraźniej nie musi już przepraszać za wygodę. Wykonana ze ściągacza lub splotu warkoczowego, może być noszona samodzielnie jako kompletny strój, z cienkim paskiem podkreślającym talię i kozakami do kolan, które dodadzą stylizacji struktury.

Ten trend ma dość zachęcającą historię: wygoda nie jest już wrogiem stylu. Strój może być miękki, praktyczny, ciepły i jednocześnie bardzo stylowy.

Nakładanie warstw łamie stare zasady

Ubieranie się warstwowo, które kiedyś wydawało się niepasujące? To właśnie jeden z najatrakcyjniejszych pomysłów tego sezonu. Cienki element garderoby na dzianinie, marynarka w połączeniu ze spódnicą, celowe połączenie materiałów i stylów: warstwowanie w 2026 roku nie musi być idealnie dopasowane, aby się sprawdzić. Wręcz przeciwnie, jego urok czasami tkwi w tym nieoczekiwanym elemencie.

To, co można by uznać za „wadę gustu”, staje się autentycznym wyborem stylistycznym. Połączenie pozwala na zabawę fakturami, objętościami i zestawieniami, a jednocześnie pozwala na łatwe dopasowanie ubrania do różnych temperatur.

@maayajardon życie jest przyjemniejsze, gdy masz na sobie warstwy 💙🩵🤎 #podwójnewarstwy #strójwarstwowy #odzieżaktywna @PERMISSION ♬ oryginalny dźwięk - patra_b

A co jeśli „pochlebstwo” nie jest już właściwym kryterium?

Te cztery trendy mają jedną wspólną cechę: przez długi czas były ignorowane, ponieważ oskarżano je o to, że nie są wystarczająco pochlebne. Ale co tak naprawdę oznacza to słynne „pochlebne”? Często termin ten był używany do opisu ubrań, które miały „wyszczuplać”, „wydłużać”, „strukturyzować” lub „korygować” określone partie ciała. Bardzo restrykcyjne podejście do ubioru, które mogło sprawiać wrażenie, że trzeba nieustannie „optymalizować swój wygląd”.

Wydaje się, że dziś (wreszcie) bardziej docenia się ubrania ze względu na to, na co pozwalają: pozwalają się swobodnie poruszać, zapewniają dobre samopoczucie, zapewniają ciepło, pozwalają wyrazić swoją osobowość lub po prostu pozwalają nosić coś, co nam się podoba.

Trendy przychodzą i odchodzą, ale Twój styl pozostaje ten sam.

Uważaj, aby ta zmiana nie stała się nową regułą. Trendy przychodzą i odchodzą, znikają, a czasem powracają po kilku latach z nową marką. A przede wszystkim, nie masz absolutnie żadnego obowiązku podążania za trendem. Lubisz długą dzianinową spódnicę? Noś ją. Sukienka-sweter w ogóle Ci nie odpowiada? Nie ma problemu. To, co magazyn, wybieg czy media społecznościowe przedstawiają jako „modne”, nigdy nie musi być obowiązkowe. Podobnie, element garderoby uznany za „niemodny” nadal może Ci się podobać. Twój styl nie musi być zsynchronizowany z kalendarzem mody, aby był autentyczny.

Prawdziwy trend? Noś to, co odzwierciedla Twoją osobowość.

Koniec 2026 roku ostatecznie pokazuje, że wiele sylwetek może współistnieć, bez konieczności prezentowania którejkolwiek z nich jako „właściwego sposobu ubierania się”. Być może to właśnie jest najciekawsza zmiana: poszerzenie możliwości, zamiast zastępowania listy zakazów nową listą „trendów do naśladowania”.

W końcu ubrania są po to, by sprawiać, że czujesz się dobrze. A jeśli ubranie, które kiedyś określano jako „niepochlebne”, jest właśnie tym, w którym czujesz się najlepiej, to prawdopodobnie doskonały powód, by je nosić.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
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