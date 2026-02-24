Search here...

Ta kultowa torba z lat 90. przeżywa swój wielki powrót na wybiegi.

Trendy w modzie
Fabienne Ba.
@carodaur/Instagram

Moda uwielbia podróżować w czasie, a w roku 2026 ponownie stawia walizki w stylu lat 90. Kultowa torba z tej dekady powraca, gotowa uwieść miłośników ubrań, które są jednocześnie wyraziste i ponadczasowe.

Bagietka Fendi powraca w wielkim stylu

Nie sposób mówić o torebkach-torebkach lat 90. bez wspomnienia o Fendi Baguette. Stworzona w 1997 roku przez Silvię Venturini Fendi dla domu mody Fendi, ta kompaktowa torebka, noszona pod pachą, wyznaczyła punkt zwrotny w historii luksusowych akcesoriów. Jej nazwa inspirowana jest prostym i bardzo paryskim gestem: noszeniem bagietki pod pachą.

Krótki, wyprofilowany i przyciągający wzrok, nigdy nie miał być dyskretny. Wręcz przeciwnie, jest wyrazisty. W latach 90. szybko stał się symbolem miejskiej elegancji, zaadaptowanym przez gwiazdy i ikony popkultury. Prawie trzydzieści lat później powraca na wybiegach i ulicach stolic mody. I nie wraca nieśmiało: jest wyrazistym akcentem.

Ikona napędzana kulturą popularną

Bagietka zawdzięcza swoją mityczną aurę również telewizji. W kultowym serialu „Seks w wielkim mieście” Carrie Bradshaw, grana przez Sarah Jessicę Parker, nosi ją wielokrotnie. W jednej z legendarnych scen Carrie upomina złodzieja: „To nie torebka, to bagietka!”. To zdanie sprawiło, że ten dodatek stał się obiektem kultu.

Dziś ten nostalgiczny wymiar rozkwita w pełni. Minimalistyczne sylwetki, monochromatyczne zestawy i dopasowane fasony inspirowane latami 90. tworzą idealne warunki do jego powrotu. Baguette z pewnością dopełnia te stylizacje.

Sylwetka, która przekracza dekady

Niezmiennie atrakcyjna forma tej torby tkwi w jej natychmiast rozpoznawalnym kształcie: prostokątnym, kompaktowym, z krótkim uchwytem i charakterystycznym zapięciem. Przez lata była produkowana w wielu materiałach, kolorach i wykończeniach.

W latach 2000. uosabiała odważny i przystępny szyk. W roku 2026 powraca w nowej odsłonie, ale wierna swojemu DNA. Jej rozmiar idealnie odpowiada obecnym potrzebom: mniejsza niż duże torby z lat 2010., wpisuje się w trend kompaktowych toreb, zaprojektowanych tak, by pomieścić najpotrzebniejsze rzeczy, a jednocześnie nie pogrubiać sylwetki. Naturalnie dopasowuje się do sylwetki. Jej urok nie zależy od konkretnej sylwetki: po prostu podkreśla Twój styl.

Fala nostalgii lat 90.

Powrót torebki Baguette nie wziął się znikąd. Archiwa lat 90. i 2000. stały się głównym źródłem inspiracji. Okres ten przywodzi na myśl rozkwit supermodelek, wpływowe seriale telewizyjne i kulturę akcesoriów podkreślających status społeczny. Torebki przestały być jedynie praktyczne; stały się symbolami tożsamości.

Autentyczne modele vintage cieszą się szczególnym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Niektóre starsze edycje Baguette sprzedają się po wysokich cenach na rynku wtórnym, co dowodzi, że ich urok pozostał nienaruszony. Posiadanie modelu vintage świadczy o nienagannym guście i wyczuciu mody.

Fendi nadal oferuje współczesne reinterpretacje: nowe materiały, wyrafinowane hafty i zmodernizowane wykończenia. Istota projektu pozostaje jednak ta sama. To odrodzenie ilustruje fundamentalny trend: zamiast nieustannie na nowo odkrywać, domy mody reaktywują swoje archiwa i angażują się w swoją własną historię. Powrót torebki Fendi Baguette dowodzi, że dobrze zaprojektowany dodatek może uszlachetniać każdą sylwetkę, dekada po dekadzie.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Wichrowe Wzgórza”: Jak ten film inspiruje naszą garderobę

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Wichrowe Wzgórza”: Jak ten film inspiruje naszą garderobę

Akcja filmu „Wichrowe Wzgórza”, przeniesionego na ekran przez niesamowitą Margot Robbie i jej charyzmatycznego partnera Jacoba Elordiego, rozgrywa...

Torebka inspirowana wózkiem sklepowym: intrygująca propozycja tej marki w kwestii mody

Podczas gdy świat mody kręci się wokół ekstrawagancji i przesadnej fantazji, Lidl prezentuje najbardziej ekstrawaganckie kreacje skórzane prosto...

Fartuch jako element ubioru: trend, który budzi pytania

Fartuch, który przez długi czas był zarezerwowany wyłącznie dla kuchni i warsztatów, teraz wkracza na wybiegi i do...

Dlaczego niektóre stroje uważane za „brzydkie” stają się pożądane

Dziś stroje, które widzimy na ulicy, idealnie komponują się z ekscentrycznymi kreacjami tekstylnymi z największych pokazów mody. Trendem...

Czy surdut wróci na salony dzięki serialowi "Bridgertonowie"?

Długo zarezerwowany wyłącznie dla powieści historycznych i eposów historycznych, surdut zdawał się należeć do przeszłości. Jednak od czasu...

Modowy trik, który doda stylu „prostej” koszuli

Koszula to podstawowy element garderoby, ale szybko może się znudzić. Aby przełamać jej zwyczajność i nadać jej odrobinę...

© 2025 The Body Optimist