Ta kultowa torba z lat 90. przeżywa swój wielki powrót na wybiegi.

Moda uwielbia podróżować w czasie, a w roku 2026 ponownie stawia walizki w stylu lat 90. Kultowa torba z tej dekady powraca, gotowa uwieść miłośników ubrań, które są jednocześnie wyraziste i ponadczasowe.

Bagietka Fendi powraca w wielkim stylu

Nie sposób mówić o torebkach-torebkach lat 90. bez wspomnienia o Fendi Baguette. Stworzona w 1997 roku przez Silvię Venturini Fendi dla domu mody Fendi, ta kompaktowa torebka, noszona pod pachą, wyznaczyła punkt zwrotny w historii luksusowych akcesoriów. Jej nazwa inspirowana jest prostym i bardzo paryskim gestem: noszeniem bagietki pod pachą.

Krótki, wyprofilowany i przyciągający wzrok, nigdy nie miał być dyskretny. Wręcz przeciwnie, jest wyrazisty. W latach 90. szybko stał się symbolem miejskiej elegancji, zaadaptowanym przez gwiazdy i ikony popkultury. Prawie trzydzieści lat później powraca na wybiegach i ulicach stolic mody. I nie wraca nieśmiało: jest wyrazistym akcentem.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Luisa World (@luisaworld)

Ikona napędzana kulturą popularną

Bagietka zawdzięcza swoją mityczną aurę również telewizji. W kultowym serialu „Seks w wielkim mieście” Carrie Bradshaw, grana przez Sarah Jessicę Parker, nosi ją wielokrotnie. W jednej z legendarnych scen Carrie upomina złodzieja: „To nie torebka, to bagietka!”. To zdanie sprawiło, że ten dodatek stał się obiektem kultu.

Dziś ten nostalgiczny wymiar rozkwita w pełni. Minimalistyczne sylwetki, monochromatyczne zestawy i dopasowane fasony inspirowane latami 90. tworzą idealne warunki do jego powrotu. Baguette z pewnością dopełnia te stylizacje.

Sylwetka, która przekracza dekady

Niezmiennie atrakcyjna forma tej torby tkwi w jej natychmiast rozpoznawalnym kształcie: prostokątnym, kompaktowym, z krótkim uchwytem i charakterystycznym zapięciem. Przez lata była produkowana w wielu materiałach, kolorach i wykończeniach.

W latach 2000. uosabiała odważny i przystępny szyk. W roku 2026 powraca w nowej odsłonie, ale wierna swojemu DNA. Jej rozmiar idealnie odpowiada obecnym potrzebom: mniejsza niż duże torby z lat 2010., wpisuje się w trend kompaktowych toreb, zaprojektowanych tak, by pomieścić najpotrzebniejsze rzeczy, a jednocześnie nie pogrubiać sylwetki. Naturalnie dopasowuje się do sylwetki. Jej urok nie zależy od konkretnej sylwetki: po prostu podkreśla Twój styl.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez użytkownika Editorialist: Pomysły na luksusową stylizację i stroje (@editorialist)

Fala nostalgii lat 90.

Powrót torebki Baguette nie wziął się znikąd. Archiwa lat 90. i 2000. stały się głównym źródłem inspiracji. Okres ten przywodzi na myśl rozkwit supermodelek, wpływowe seriale telewizyjne i kulturę akcesoriów podkreślających status społeczny. Torebki przestały być jedynie praktyczne; stały się symbolami tożsamości.

Autentyczne modele vintage cieszą się szczególnym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Niektóre starsze edycje Baguette sprzedają się po wysokich cenach na rynku wtórnym, co dowodzi, że ich urok pozostał nienaruszony. Posiadanie modelu vintage świadczy o nienagannym guście i wyczuciu mody.

Fendi nadal oferuje współczesne reinterpretacje: nowe materiały, wyrafinowane hafty i zmodernizowane wykończenia. Istota projektu pozostaje jednak ta sama. To odrodzenie ilustruje fundamentalny trend: zamiast nieustannie na nowo odkrywać, domy mody reaktywują swoje archiwa i angażują się w swoją własną historię. Powrót torebki Fendi Baguette dowodzi, że dobrze zaprojektowany dodatek może uszlachetniać każdą sylwetkę, dekada po dekadzie.