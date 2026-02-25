Search here...

Trend wiosenny: ten kolor będzie must-have'em na czółenkach w 2026 roku

Trendy w modzie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Pavel Danilyuk/Pexels

Tej wiosny 2026, odcień niegdyś uważany za dyskretny, staje się centralnym punktem. Na wybiegach i ulicach, beżowe czółenka wyłaniają się jako szykowny i oczywisty wybór sezonu. Minimalistyczne i twarzowe, na nowo definiują niewymuszoną elegancję.

Beż, nowa gwiazda garderoby

Długo spychany do statusu koloru „oswojonego”, beż przeżywa niezwykły powrót. Na czółenkach staje się nową alternatywą dla klasycznej czerni. Mniej kontrastowy i bardziej miękki, ma tę zaletę, że optycznie wydłuża sylwetkę, a jednocześnie pozostaje niezwykle łatwy w stylizacji.

Ostatnie pokazy mody potwierdziły ten rosnący trend. Podczas pierwszego pokazu Matthieu Blazy'ego dla Chanel, zaprezentowanego w Nowym Jorku w listopadzie 2025 roku, sylwetki zestawiono z obcasami w neutralnych i świetlistych odcieniach. Ten trend utrzymał się w kolekcjach wiosna/lato 2026 marek Acne Studios, Lanvin, Maison Margiela, Khaite i Balenciaga. Przesłanie jest jasne: beż nie jest już kolorem drugoplanowym, lecz centralnym punktem.

Dlaczego ten kolor ma taki wpływ?

Sukces beżu tkwi w jego wszechstronności. Jaśniejszy niż czerń, mniej wyrazisty niż jaskrawe odcienie, pasuje do szerokiej gamy odcieni skóry i każdej sylwetki. Tak, każdej.

Niezależnie od tego, czy nosisz je z białymi spodniami, jeansami z surowym denimem, czy spódnicą midi, beżowe czółenka tworzą wizualną spójność. Twoja sylwetka podkreślona jest bez wysiłku, bez sztywności, po prostu dzięki harmonijnej grze kolorów. W kontekście, w którym trendy zdominowane są przez minimalizm i neutralne palety barw, ten odcień naturalnie znajduje swoje miejsce.

Jak nosić beżowe czółenka w 2026 roku?

Dobra wiadomość: nie musisz odświeżyć swojej garderoby. Beż dobrze komponuje się z kremowymi odcieniami, bladą żółcią i jasną szarością, tworząc harmonijny i świetlisty look. Potrzebujesz kontrastu? Pięknie komponuje się również z głębokimi odcieniami, takimi jak burgund czy ciemna zieleń.

Jeśli chodzi o materiały, wszystko jest dozwolone: gładka (sztuczna) skóra dla wyrafinowanego wyglądu, lakierowane wykończenie dla odważniejszego efektu lub matowa faktura dla minimalistycznego charakteru. Szpiczaste noski pozostają ulubionym wyborem, jeśli chodzi o podkreślanie smukłej sylwetki, ale buty na klockowym obcasie idealnie wpisują się w nowoczesny i wygodny look.

I przede wszystkim pamiętaj: moda nie ma na celu korygowania sylwetki. Ma ją uzupełniać, celebrować i podkreślać. Beżowe czółenka to nie trik, który ma wizualnie „oszukiwać”, ale stylistyczne narzędzie do zabawy liniami i światłem.

W 2026 roku beż ma szansę stać się kolorem must-have wiosennych czółenek. Dyskretny, a zarazem wyrazisty, miękki, a zarazem wyrazisty – beż udowadnia, że nie trzeba być krzykliwym, aby się wyróżnić. Czasami wyrafinowanie tkwi właśnie w subtelności.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Ta kultowa para z lat 90. wskrzesza nieoczekiwany trend w modzie

