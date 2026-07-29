Widoczny biustonosz powraca w wielkim stylu wśród trendów na rok 2026.

Trendy w modzie
Léa Michel
Photo d'illustration : Design by Magnific

Już nie jest ukryty: w 2026 roku biustonosz wychodzi z cienia i zajmuje centralne miejsce w najmodniejszych stylizacjach. Długo uważany za intymny element garderoby, który należy zakryć, staje się teraz prawdziwym wyrazem stylu. Ta ewolucja celebruje osobistą ekspresję i swobodę tworzenia stylizacji, która odzwierciedla Twoją indywidualność.

Kiedy biustonosz staje się odrębnym elementem garderoby

Zapomnij o idei prostej, praktycznej bielizny: biustonosz staje się teraz elementem garderoby, który wybiera się i eksponuje. Prezentowany w kolekcjach wiosna/lato 2026 wielu domów mody, zyskuje na popularności w eleganckich, nowoczesnych i pełnych charakteru fasonach. Noszony jako krótki top, w połączeniu z szykownym garniturem lub wyeksponowany pod marynarką, przechodzi całkowitą transformację. Ta transformacja nie jest jedynie estetyczna: odzwierciedla nowy sposób myślenia o ubiorze.

@malikaxm Mój ulubiony obecnie modny biustonosz - @Lounge Cargos @Urban Outfitters Europe #stylizacjenalato #lacebra #outfitinspo ♬ no cinderella - kwn

Powrót do lat 80. i 90.

Ten trend nie jest zupełnie nowy. Już w latach 80. niektórzy projektanci postanowili wyprowadzić ten element garderoby z kręgu bielizny i umieścić go w centrum sylwetki. W latach 90. ruch ten był kontynuowany, by stopniowo zaniknąć. W 2026 roku powraca z nowym podejściem. Widoczny stanik ucieleśnia naturalność, swobodę i asertywność. Staje się kolejnym sposobem na personalizację stylu, bez konieczności przestrzegania ścisłych reguł.

Trzy proste sposoby na stylowe przyjęcie tego stylu

Jeśli podoba Ci się ten trend, jest kilka propozycji, które z łatwością włączysz do swojej garderoby.

  1. Pierwszą opcją jest założenie biustonosza pod oversize'ową marynarkę. To połączenie tworzy ładny kontrast między dopasowanym krojem a luźniejszym, tworząc stylizację jednocześnie elegancką i wyrazistą.
  2. Inna możliwość: warstwowe ubieranie się. Lekko rozpięta koszula, cienka kamizelka lub kurtka noszona na co dzień mogą odsłonić ładny pasek lub koronkowy detal, zachowując jednocześnie subtelny wygląd.
  3. Aby uzyskać bardziej swobodny look, bawełniany bralet można zestawić ze spodniami z niskim stanem, jeansami lub zwiewną spódnicą. To wygodna opcja, która zapewnia dobre samopoczucie, a jednocześnie stylowy wygląd.

Trend, który celebruje wszystkie sposoby ubierania się

Poza trendami w modzie, widoczny biustonosz ilustruje szerszą ewolucję: ewolucję garderoby, w której każdy element garderoby może znaleźć swoje miejsce, zgodnie z Twoimi pragnieniami. To, co kiedyś było ukryte, staje się widoczne – nie po to, by za wszelką cenę przyciągać uwagę, ale po prostu dlatego, że dress code ewoluuje.

Oczywiście, nie masz obowiązku podążać za tym trendem, jeśli nie pasuje do Twojego stylu lub preferencji. Moda pozostaje przede wszystkim przestrzenią wolności: każdy powinien móc wybierać ubrania, w których czuje się dobrze. A jeśli nie podoba Ci się jakiś look, nie oznacza to, że nie możesz uszanować wyborów innych. Różnorodność stylów to właśnie to, co czyni modę tak bogatą.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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